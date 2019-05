Правила красоты: косметичка визажиста

Секреты своей косметички «Модному городу» раскрыла визажист Ольга Некрасова.

Любимый продукт для макияжа глаз

Коричневый водостойкий карандаш. Им одним можно сделать полный макияж глаз, использовать как подложку, нарисовать стрелку и благодаря стойкости прокрасить слизистую.

Такой универсальный продукт представлен во многих профессиональных марках, например, Make Up For Ever, PROMAKEUP laboratory или Provoc. Достаточно приобрести два оттенка — теплый и холодный.

Для кожи вокруг глаз

Бальзам Genuine Glow, Estee Lauder. Это средство можно смело использовать под макияж глаз – оно хорошо разглаживает мелкие морщинки и подсвечивает кожу.

Его можно без труда распределить похлопывающими движениями пальцев – впитывается он довольно быстро. Здорово выравнивает, поэтому после него все средства ложатся ровным слоем.

Румяна

Большинство тинтов-румян достаточно стойкие – я всегда рекомендую их. Но и у пудровых есть исключения – например, румяна Instain от The Balm с очень цепким пигментом.

Они создают эффект такого румянца, который даже при трении кожи или при 12-часовой носке все равно остается на своем месте.

Это, по праву, самые стойкие румяна в мире. Подойдут для любого типа кожи – даже для жирной.

Любимое средство для губ

Помада-карандаш Color Drama от Maybelline New York (№150, Fuchsia Desire). Если вы хотите попробовать матовую помаду, но боитесь, что она будет сушить губы, купите эту помаду-карандаш.

За счет своего формата ей легко прорисовать контур и не зайти за край. Помада имеет матовый-бархатный финиш, долго держится и питает кожу губ.

Для бровей

Оформление бровей — одна из важнейших процедур в макияже. С карандашом Eva Mosaic можно легко добиться эффекта широких, прорисованных и при этом естественных бровей.

Карандаш «не плывет» в течение дня и хорошо точится, что немаловажно. В палитре есть все необходимые оттенки: от светлого до темного.

Для контурирования лица

NYX Sculpt & Highlight Face Duo. Хорошее средство в мобильной упаковке. Обладает широкой гаммой оттенков, подойдет для любого типа кожи.

Средство имеет естественный полуматовый финиш, легко наносится и хорошо растушевывается.

Экономить на косметике, конечно же, можно, но к её выбору подходите со всей ответственностью. Этот совет относится к таким бьюти-средствам, как тональные основы, крем и помады.

А вот блеск для губ, тушь, карандаши для глаз и губ, гель для бровей вполне может заменить на масс-маркет.

Также сейчас достаточно много новых профессиональных и полупрофессиональный брендов, в которых представлена качественная косметика по приемлемой цене.