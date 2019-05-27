Гардероб: Анна Локонцева

Новой героиней нашей рубрики стала Анна Локонцева, управляющая тульской сетью барбершопов TopGun.

Для особых случаев

Я влюбилась в этот костюм за его цвет (обожаю белый), струящуюся ткань брюк и их свободный крой, нежную прозрачность блузки. Это образ не на каждый день: думаю, какой-то особый выход или важная встреча станут достойным поводом его надеть. Пока он еще ждет своего триумфа.

Блузка, брюки Elizabetta Franchi, туфли Corso Como,

серьги, браслет zona_beautylab Алены Антомохиной.

На тренировку

Пять раз в неделю занимаюсь функциональным тренингом, кардио, растяжкой вместе с тренером Анастасией Бобровской. Это уже стало образом жизни, каждую тренировку жду и иду с удовольствием. Результат – минус 28 кг за пять месяцев после родов и подтянутое тело – мотивирует не останавливаться и идти дальше.

Костюм Bona Fit, кроссовки Nike, сумка Nike.

На работу

Я не сижу в офисе, у меня нет строгого дресс-кода. Работа – а это 5 точек в городе – требует постоянных перемещений, и я выбираю одежду, в которой мне удобно. Оптимальный вариант – джинсы, пиджак и кроссовки.

Пиджак, кроссовки Pinko, джинсы Philipp Plein, футболка Calvin Klein,

сумка Louis Vuitton, часы Salvatore Ferragamo, подвеска UNOde50.

На вечер

Я никогда не любила черный цвет, но в последнее время меня тянет к total black, особенно в вечерних образах. Может быть, это возраст? (смеется). Ок, оправдаю себя тем, что сейчас это модно.

Платье Elizabetta Franchi, боди Intimissimi, сапоги Maison Margiela,

сумка Dolce&Gabbana, украшения (колье, серьги, браслет) zona_beautylab Алены Антомохиной.