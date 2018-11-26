Полная победа над мужчиной

Это последняя часть вредных советов от Всеволода Татаринова. Следующая часть будет посвящена лечению болезни под названием «инверсия доминирования», которую недалекие женщины себе нажили. Но об этом – в декабре, а пока продолжаем мою искрометную инструкцию по уничтожению своего женского счастья!

Всеволод Татаринов,

президент АPI, бизнес-тренер

Итак, в прошлый раз мы закончили разрушением внутреннего стержня уверенности мужчины в себе. Возрадуйтесь, ваше женское счастье скоро полностью разрушится! Но пока мужчина еще может «выжить», а с ним и ваше счастье… Как можно его окончательно уничтожить? Элементарно, Ватсон!

Всегда вникайте во все дела мужа.

Никакого личного пространства негодяю! Всегда нужно осведомляться, как дела у него на работе. И обязательно, когда дело дойдет до какого-нибудь конфликта или проблемы, вам нужно, чтобы мужчина рассказал все подробно. Чем подробнее, тем лучше.

Вторая часть техники – обязательный приказ, замаскированный под совет. С последующим «разбором полетов» вечером. Поясняю.

Первая часть техники призвана приучить мужчину подробно делиться с вами всем, что происходит, особенно на работе и при взаимодействии с другими мужчинами.

Во второй части мужчина должен постепенно привыкнуть, что именно вы даете ему совет, как поступить, и чтобы он без вас не принимал абсолютно никаких решений. Это вы формируете у него «правильное» поведение. Суть этого поведения – вы взаимодействуете с внешним миром через него. Он – только инструмент осуществления вашей воли. Гарантия 100%: только вопрос времени, когда самый перспективный мужчина станет отвратительным подкаблучником-лузером!

А что самое главное, коллективное бессознательное сделает свое дело, и постепенно вы «прозреете». Вы четко осознаете, что это мерзкое существо, которое вы когда-то, может быть, даже и любили, абсолютно недостойно вас!

Понятно, что никакого сексуального влечения к такому чучелу испытывать вы не сможете. Только смесь брезгливости и сожаления.

И конечно, ваше женское счастье с этим мужчиной закрывается навсегда. Не надо слушать теоретиков, обещающих, что ситуацию потом можно будет поправить. Практически нельзя. Зверь, которого вы разбудили в себе, больше никогда не даст этому жалкому подобию мужчины встать с колен. И если только попытается, то на него обрушится вся звериная ярость нашего вида Homo Sapiens.

Однако, если вы поняли мое послание правильно и в чем-то узнали себя, пришло время глубоко задуматься…

Женское счастье – это быть ЗА мужчиной.

Создавать атмосферу любви и поддержки.

Питать его для действий и побед.

Искренне восхищаться, любить и вместе переносить сложные моменты и жизненные испытания.

Быть настоящим старшим помощником своего КАПИТАНА.

Ну, это я так, к слову. Вы же все-таки хотите уничтожить свое счастье или как?

На этом вредные советы по данной теме заканчиваются. В следующий раз мы перейдем к тому, что делать, если вы уже пробудили в себе зверя, но сделали это от недопонимания. До скорой встречи!