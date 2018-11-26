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Полная победа над мужчиной

Полная победа над мужчиной

Это последняя часть вредных советов от Всеволода Татаринова. Следующая часть будет посвящена лечению болезни под названием «инверсия доминирования», которую недалекие женщины себе нажили. Но об этом – в декабре, а пока продолжаем мою искрометную инструкцию по уничтожению своего женского счастья!

Всеволод Татаринов,
президент АPI, бизнес-тренер

Итак, в прошлый раз мы закончили разрушением внутреннего стержня уверенности мужчины в себе. Возрадуйтесь, ваше женское счастье скоро полностью разрушится! Но пока мужчина еще может «выжить», а с ним и ваше счастье… Как можно его окончательно уничтожить? Элементарно, Ватсон!

Всегда вникайте во все дела мужа.

Никакого личного пространства негодяю! Всегда нужно осведомляться, как дела у него на работе. И обязательно, когда дело дойдет до какого-нибудь конфликта или проблемы, вам нужно, чтобы мужчина рассказал все подробно. Чем подробнее, тем лучше.

Вторая часть техники – обязательный приказ, замаскированный под совет. С последующим «разбором полетов» вечером. Поясняю.

Первая часть техники призвана приучить мужчину подробно делиться с вами всем, что происходит, особенно на работе и при взаимодействии с другими мужчинами.

Во второй части мужчина должен постепенно привыкнуть, что именно вы даете ему совет, как поступить, и чтобы он без вас не принимал абсолютно никаких решений. Это вы формируете у него «правильное» поведение. Суть этого поведения – вы взаимодействуете с внешним миром через него. Он – только инструмент осуществления вашей воли. Гарантия 100%: только вопрос времени, когда самый перспективный мужчина станет отвратительным подкаблучником-лузером!

А что самое главное, коллективное бессознательное сделает свое дело, и постепенно вы «прозреете». Вы четко осознаете, что это мерзкое существо, которое вы когда-то, может быть, даже и любили, абсолютно недостойно вас!

Понятно, что никакого сексуального влечения к такому чучелу испытывать вы не сможете. Только смесь брезгливости и сожаления.

И конечно, ваше женское счастье с этим мужчиной закрывается навсегда. Не надо слушать теоретиков, обещающих, что ситуацию потом можно будет поправить. Практически нельзя. Зверь, которого вы разбудили в себе, больше никогда не даст этому жалкому подобию мужчины встать с колен. И если только попытается, то на него обрушится вся звериная ярость нашего вида Homo Sapiens.

Однако, если вы поняли мое послание правильно и в чем-то узнали себя, пришло время глубоко задуматься…

Женское счастье – это быть ЗА мужчиной.

Создавать атмосферу любви и поддержки.

Питать его для действий и побед.

Искренне восхищаться, любить и вместе переносить сложные моменты и жизненные испытания.

Быть настоящим старшим помощником своего КАПИТАНА.

Ну, это я так, к слову. Вы же все-таки хотите уничтожить свое счастье или как?

На этом вредные советы по данной теме заканчиваются. В следующий раз  мы перейдем к тому, что делать, если вы уже пробудили в себе зверя, но сделали это от недопонимания. До скорой встречи!

 

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 −4
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