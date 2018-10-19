Техники разрушения женского счастья

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Дамы, соскучились по суровой правде от Всеволода Татаринова? Сегодня снабжу вас новыми неудержимыми техниками подчинения мужчины и разрушения своего женского счастья. Это самая эффективная дорога к страданиям в отношениях!

Всеволод Татаринов,

президент АPI, бизнес-тренер.

Внимание! Этот материал написан от обратного.

Это такой прием, чтобы тот, кто уничтожает свои отношения, узнал себя и прекратил их разрушать.

Хотя для некоторых это все равно слишком сложно. Ну а я продолжу свои «вредные советы» (здесь можно прочитать начало, а здесь и здесь - продолжение).

Недостаточно научить мужчину просто подчиняться. Нужно разрушить его стержень – уверенность в себе, отобрать возможность полагаться на себя и ввести его в зависимость от вашего мнения.

Да, конечно, это скажется на уменьшении его доходов во внешнем мире. Да, это, конечно, опустит его в социальной иерархии других мужчин. Да, конечно, и семья будет жить хуже. Но, дамы, ради подчинения мужчины можно же закрыть глаза на такую мелочь?

Итак, новый прием – техника снижения самооценки. Вы с этой техникой знакомы. Наверняка недалекие свекрови пытались испытывать ее на вас.

Согласен-согласен, никакой женской солидарности. Куда катится этот мир?.. Вот только я один вас и понимаю;). Ну ладно, вернемся к теме.

Всегда после выполнения поручения следует поощрение. Например, когда муж/мужчина выполнил вашу просьбу (приказ) и принес домой молоко, должна звучать фраза типа: «Ты же мой кормилец, как МНЕ приятно, что ты о НАС или обо МНЕ заботишься».

Потом нужно посмотреть, например, на срок годности молока или марку, или смятую упаковку, и сказать что-то типа: «Ну только тебе могли впарить такую упаковку!» или «Ну только ты мог выбрать молоко со сроком годности, который заканчивается завтра!» и т. п. В любом случае первая часть метапослания следующая:

«Ты некомпетентный лошара, как всегда выбрал дерьмо или тебя обманули».

Но обязательно смысл должен быть озвучен нейтральными, а лучше поддерживающими словами. Вы же с ним одна команда.

Следущая часть метапослания – о том, что это убогое существо никому кроме вас не нужно, вы и сами не поймете, почему ему привалило такое счастье в виде вас. Например: «Ну как ты погладил рубашку?! Чудо ты мое гороховое, и за что я тебя так люблю… Пропал бы совсем без меня, снимай, поглажу как следует, недоразумение ты мое…».

Следующая техника: всё, что мужчина выбрал без вас, – ошибка.

Например, муж купил себе рубашку. Как только посмел мерзавец это сделать без вашего благословления? Это нельзя спускать на тормозах! Ваша реплика: «Мда.. веселая расцветочка… Это ты сам придумал купить или кто подсказал? Посмотри, она длинная/короткая, как у старика, сейчас такие никто не носит, плохое качество ткани, неудачная модель» и т. п.

Главное метапослание: «Твой выбор – всегда ошибка».

Ну и сдобрить нужно позитивным: «В следующий раз давай вместе тебе купим рубашку, чтобы ты выглядел у меня как принц, а не как бомж из подворотни. Тебе повезло, что у тебя жена с таким вкусом, так что пользуйся этим благом, котик». А в результате мы видим целую армию таких котиков, безвкусно одетых удивительными кутюрье – их женами. Реальный цирк.

В следующей статье я передам вам самую убойную технику подчинения мужа и, следовательно, собственноручного разрушения своего женского счастья.