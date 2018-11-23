Голая правда о Марии Савельевой

Мария Савельева известна в Туле как основатель и руководитель велнес-студии «Ветер». Мы выяснили о ней многое из того, чего вы не знали.

Факт 1: стала мамой в 19 лет

Дочкам-двойняшкам Эльзе и Софии в декабре исполнится 3 года. «Я встретила мужчину старше меня на 11 лет – он уже был готов к семье, рождению детей. И я пошла за ним». Муж Алексей стал прекрасным отцом: много времени проводит с детьми, с ним можно спокойно оставить малышек даже на продолжительное время и не волноваться.

Факт 2: получила два высших образования

Первое, юридическое, – по наставлению родителей. Хотя юриспруденция не привлекала изначально, вуз закончила. По второму образованию – диетолог, спортивный нутрициолог. Занималась составлением программ питания, но вскоре увлеклась новой сферой.

Факт 3: в свободное время любит книги и тренинги

Чтение – одно из самых любимых занятий, книги – источник мудрости и вдохновения. Обмен энергетикой получает в компании подруг и на различных тренингах. Сейчас концентрируется на бизнес-тренингах: учится у спикеров правильно держаться перед аудиторией, грамотно доносить свои мысли.

Факт 4: занимается тета-хилингом

Обучилась этой методике, которая исцеляет душу посредством медитации, помогает человеку получать ответы на свои вопросы, находить гармонию с собой. В планах – развиваться в сфере психологии.

Факт 5: выиграла региональный этап

конкурса предпринимателей

В конкурсе «Молодой предприниматель России» на региональном этапе победила в номинации «Социальное предпринимательство». Ее студия оценивалась как социальный проект благодаря льготам, которые предоставляются здесь разным категориям клиентов – будущим мамам, родителям детей до 3 лет, студентам, одиноким матерям, людям пожилого возраста.

Факт 6: поддерживает благотворительные проекты

Сотрудничает с приютом бездомных животных «Любимец» и фондом «Старость в радость». В этом году студия станет местом сбора новогодних подарков, которые фонд накануне праздника вручит одиноким пожилым людям.

Собрать подарок и принести его в «Ветер» может каждый.

Факт 7: занимается йогой

«Йога идеально заменила мне все остальные тренировки. Это проработка не только тела: стоя в асанах, ты прокачиваешь свое терпение, спокойствие, концентрацию».

Факт 8: не ест хлеб и мучное

так как видит негативное воздействие этих продуктов на самочувствие и внешний вид. Также в списке пищевых табу – свинина.

Факт 9: мечтает стать мотивационным спикером

«Я открыла бизнес в 22 года, будучи мамой двоих детей, и горжусь тем, что я делаю. Многие женщины после рождения ребенка считают, что их развитие закончилось, но я могу показать им, что это не так. Хочу учить девушек в любой ситуации настраивать себя на позитив, вдохновлять их своим примерам и помогать двигаться к успеху».

Факт 10: нашла секрет счастья

Он – в гармонии внешнего и внутреннего. «Это так просто: счастье внутри тебя, его достаточно просто найти, раскрыть и поделиться им. Я счастлива. Как у любого человека, у меня бывают перепады настроения, как у всех женщин, секундные депрессии.

Но нужно искать силы в себе, перенастраиваться, искать источники энергии внутри, а не трепать нервы своему окружению.

Ну и в конце раскроем тему, обозначенную в заглавном фото, и закроем комментарии)) от греха подальше.