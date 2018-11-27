5 фишек визажиста

Визажистов много, и все они разные: по-разному работают, пользуются разными материалами и техниками. И у каждого визажиста есть свои фишки. О своих секретах, которые могут пригодиться любой девушке в повседневной жизни, рассказывает Ольга Некрасова, официальный визажист «Модного города».

Ольга Некрасова, визажист.

Возможно, что-то из того, что я расскажу, вы где-то уже слышали и видели. Ведь все эти маленькие секретики передаются «по наследству» от визажиста к визажисту. Всегда интересно делиться ими с другими и самой получать знания подобным способом. Сегодня расскажу о 5 фишках визажиста, которые вы сможете использовать в своем макияже.

1. Оставь все под тоном

Чтобы все продукты на лице выглядели естественно, работа с кожей производится до нанесения тона. Первые два этапа – это очищение и качественное увлажнение. Без увлажнения продукты не будут скользить по лицу и хорошо растушевываться, поэтому не забывайте про него, даже если у вас жирная кожа.

Среди румян мой фаворит – кремовые тени от Nars в оттенке Orgazm. Их можно нанести на щеки, немного на нос и лоб, быстро растушевать плотной синтетической кистью.

Из хайлайтеров очень люблю использовать Chic&Shin, Madina. Наносите его пальцем, предварительно разогрев на руке, на скулы, спинку носа.

А после того как мы проработали лицо, можно наносить тон. Наши продукты будут проглядывать сквозь тон, давая деликатный эффект и радуя результатом.

2. Будь универсальной

Чтобы оформить брови, не обязательно иметь специальные средства: можно использовать коричневые оттенки теней. Для скульптурирования тоже подойдут тени – серо-коричневые. Светлым сияющим оттенком можно пройтись по глазам и скулам в качестве хайлайтера.

Даже в люксовых марках

(а они большие консерваторы)

стали появляться универсальные продукты, что не может не радовать.

Выражение «лень – двигатель прогресса» максимально удачно подходит к нашей ситуации.

3. Влажные техники

Если вдруг ваши тени оказались не такими яркими, как хотелось, или наоборот, вы хотели бы превратить тени в кремовую текстуру или подводку – все в ваших руках. Вы можете использовать воду, термальный спрей, фиксатор для макияжа или специальные жидкости для создания подобных эффектов. Например, Duraline от Inglot или Aqua Seal от MUFE – эти продукты превратят сухую текстуру в кремовую и подарят дополнительную стойкость.

Главное, чтобы кисть была слегка влажной, а не мокрой. На веки можно нанести тени влажной кистью, а сверху пройтись пигментом. Цвет получится очень красивым и объемным.

4. Круглые кисти

Если вы посмотрите мастер-классы профессиональных визажистов, то заметите, что ровно половина из них даже не притрагивается к плоским кистям.

А все потому, что создавать легкие, воздушные макияжи проще всего именно пушистыми кисточками.

Мой любимый прием – это эффект покусанных губ. Я делаю его пушистой кистью небольшого размера, которой обычно делаю растушевку по нижнему веку. Ею я наношу абсолютно любую помаду (даже жидкую матовую), одновременно растушевывая контур. Эффект безумно красивый и сексуальный.

5 Не бойся масс-маркета

…а бойся плохого консультанта! Есть миф о том, что если косметика дешевая, значит, она плохая. Не забывайте, что в люксе вы как минимум 50% от суммы отдаете только за имя и упаковку. Такой расклад устраивает далеко не всех.

В последнее время качество продуктов масс-маркета заметно выросло. Я доказываю это на своем примере, ведь мой макияж обычно на 70% состоит из весьма бюджетных продуктов.