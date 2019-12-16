Инстаблог: @silaeva_lashes

В Инстаграме нашего приглашенного редактора Виктории Силаевой – 6390 подписчиков. Как превратить свой аккаунт в образовательную платформу для коллег и начинающих мастеров индустрии красоты, Вика рассказала «Модному городу».

– Как давно ты в Instagram? И с какой целью изначально создавала аккаунт?

– Рабочую страницу завела сразу же, как начала работать, то есть в 2016 году. Цель была конкретная – продвижение себя как мастера. Это была страничка с моими работами, чтобы клиенты могли зайти и посмотреть, что я делаю.

– Рассматривала ли ты Instagram как серьезную рекламную площадку?

– О том, что мой аккаунт в дальнейшем станет площадкой для мастеров, я даже и не мечтала. Но в силу того, что в своей профессии я развивалась в направлении образовательных программ, стала использовать свою страницу для того, чтобы знакомить других мастеров со своими курсами, тренингами, учебными пособиями, онлайн-проектами.

Поэтому сейчас веду рубрики, которые нацелены не только на клиентов, но и на мастеров. Например, я работаю над книгой с профессиональной лексикой для лешмейкеров и регулярно выкладываю у себя на странице подборки английских слов.

– Как ты набрала подписчиков?

– Они как-то сами набрались (смеется).

– Раскрутка аккаунта потребовала финансовых вложений? Покупала рекламу, подписчиков?

– Покупала таргетированную рекламу, но эффекта от нее не увидела: даже количество подписчиков она не увеличила.

Гораздо лучше, по моим наблюдениям, работают мои выступления на профессиональных конференциях.

Пока я делаю доклад, на экранах крутится моя страничка, и слушатели конференции активно на нее подписываются.

– То, о чем ты пишешь в своих постах, подчинено каким-то правилам? Чередуешь темы или пишешь о том, к чему сегодня лежит душа?

– Так как я человек творческий, раньше писцала по вдохновению – о чем пришла мысль, то и выкладываю. Когда стала больше углубляться в образовательные проекты и увидела, что моя страница привлекает мастеров, – поняла, что нужен контент-план. Собрала всю информацию, которую могу дать людям, и выдавала ее в определенной последовательности.

Сейчас эту работу по планированию постов, их оформлению выполняет приглашенный smm-специалист – у меня времени не хватает.

– Посты на какие темы лучше «выстреливают» в твоем аккаунте?

– На личные: людям всегда была интересна чужая жизнь. Но я не сторонник ее афишировать, поэтому в моем рабочем аккаунте она представлена по минимуму.

– Сколько времени ты тратишь на блог?

– Сейчас, когда у меня есть smm-щик, уже меньше. Раньше ведение аккаунта занимало 1-2 часа каждый день: писала, редактировала, подбирала фото. Сейчас только пишу (свои тексты пока не могу никому доверить – это мой язык, мой стиль) и отвечаю на комментарии.

– На своем аккаунте ты зарабатываешь?

– Как рекламную площадку для сторонних брендов и компаний я свою страницу не использую. Аккаунт приносит мне доход, рекламируя мои продукты – курсы, пособия, книги – и привлекая людей ко мне как к мастеру и педагогу.

Сейчас я продвигаю себя как мастера в новом для меня городе – Сочи. У меня нет там друзей или большого количества знакомых, и я активно использую Инстаграм. Результат есть: запись на несколько недель вперед была закрыта за несколько дней.

– Как ты реагируешь на неприятные комментарии?

– Они появляются у меня на странице очень редко, и я их никогда не удаляю. Отвечаю на нейтральной ноте, не переходя на личности и оскорбления. Примерно так: «Все мы – разные люди, и здорово, что вы высказали свое мнение».

– Дай совет тем, кто тоже хочет раскрутиться в Инстаграме.

– В жизни и в соцсетях я никогда не высказываюсь негативно в адрес своих коллег и конкурентов. Своей работой, проектами, идеями, просто своим существованием мы развиваем и продвигаем друг друга вперед.