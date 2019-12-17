Маникюр на Новый год: 4 модных идеи

Раздумываете, какой маникюр сделать к Новому году? Виктория Попова, креативный директор студии маникюра Pop’s Nails, подсказывает: самый модный сейчас тренд – блеск в самых разных его проявлениях, от крошечных сияющих рисунков до зеркального сияния на всех пальчиках.

Виктория Попова.

Маникюр с блестками представлен во всех техниках нейл-дизайна, потому что это красиво, модно, оригинально, роскошно.

В каких количествах применить блеск на ноготках – решать вам, никаких ограничений здесь нет.

Блестками можно покрыть все ногти или только один, сделать блестящую надпись, рисунок или часть геометрического дизайна на ногтях.

Еще одна возможность сиять – маникюр с глиттером, блестками из фольги. Глиттер может быть разных размеров, цветов, форм, что позволяет создавать эксклюзивный и неповторимый маникюр на любой вкус.

Блеск на ногтях можно сочетать с другими видами нейл-дизайна, причем делать это смелее – праздничный повод позволяет любые эксперименты. Идея для ярких леди – маникюр с сияющей втиркой и леопардовым принтом.

А если блеск вам не слишком по душе, есть еще одна модная идея. Сделайте маникюр в красивой цветовой гамме, которая точно понравится мышке – символу наступающего года.

Сдержанные оттенки (разные варианты серого и бежевого) особенно интересно смотрятся вместе, когда каждый ноготок имеет свой оттенок.