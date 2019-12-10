Встречаем Новый год: 8 правил праздника

Фото предоставлены супермаркетом «Расцветочка».

Следующий год пройдет под покровительством Белой Металлической Крысы – очень позитивного и активного персонажа, который обещает всем много движения, путешествий, впечатлений и знакомств. Давайте встретим его по всем правилам, чтобы весь год пользоваться его благосклонностью и получать подарки судьбы!

1. Соблюдайте цветовую гамму. Символ года оценит все оттенки белого, цвета металлов, а также песочный, горчичный, оранжевый, терракотовый, зеленый и пепельный.

Также в числе фаворитов - черный, белый и алый. Помните об этом, выбирая новогодние наряды и украшения для дома.

2. Поставьте елку. Предпочтительнее – искусственную: с ней дома будет чисто (а Крыса любит чистоту), она безопасна, а главное, разнообразие елок позволяет найти идеальный вариант для своего интерьера: маленькую или высокую, с короткой хвоей или роскошными пушистыми «лапами».

И конечно, цвет: зачем ограничиваться зеленым, если елка может быть абсолютно любой? Например, белой или серебристой – как любит символ года.

3. Выберите игрушки. Помните о металлических оттенках! Игрушки должны сиять и переливаться, поэтому не скромничайте – чем больше золота, серебра, блесток, тем больше шансов завоевать симпатию Крысы.

Можно создать на елке, например, золотистый «тотал лук», или «разбавить» сияние металлов игрушками синего, зеленого, красного оттенков.

4. Больше света! Новый год – это огоньки гирлянд и свечей и фонариков. Пусть в вашем доме всё искрится и сияет!

5. Купите новое платье. Цвет может быть практически любым, главное – больше блеска: переливающиеся ткани, пайетки, металлический декор. И побольше украшений!

6. Украсьте стол, помня о символе года: белая скатерть, блестящие подсвечники и тарелки в оттенках металла.

7. Заведите дома крысу. Или мышку. Можно и живую, но игрушечную – проще.

Рассадите по комнатам фигурки символа года и других существ, символизирующих праздник – мишек, гномов, оленей. Это создаст особую атмосферу в разных уголках вашего дома, ведь праздник должен быть не только там, где стоит елка.

8. Пригласите гостей. Крыса любознательны и подвижна, она любит хорошую компанию, так что наступающий Новый год полагается встречать в кругу друзей! Позовите на праздник позитивных людей с отличным настроением и оптимистичным взглядом на жизнь.

Символ Нового года – персонаж активный и динамичный, поэтому на празднике не сидите за столом – танцуйте, играйте, веселитесь!