Правила красоты: косметика Юлии Морозовой

Разбираем косметичку Юлии Морозовой, основателя бренда Mariposa.

1. Праймер – увлажняющий праймер Photo Finish Primerizer.

Любая девушка знает, что основа идеального макияжа – это праймер. Это средство увлажняет кожу и обладает невероятно легкой текстурой, быстро высыхает и, самое главное, эффективно закрепляет тон.

2. Для бровей - карандаш Eva Mosaic eye brow duo.

Его преимущество в том, что позволяет быстро исправить маленькие огрехи в макияже и подкорректировать форму бровей. Темной стороной придаю бровям форму, светлой убираю лишнее и делаю взгляд выразительным. Идеально!

3. Для ресниц – тушь Vivienne Sabo Cabaret Artistic Volume Mascara.

Придает ресницам небывалый объем! Подойдет как девушкам с короткими ресницами, так и обладательницам пышных от природы ресниц. Но самое главное – это насыщенный цвет и легкое нанесение. В общем, тушь маст-хэв!

4. Для губ – блеск Clarins Eclat Minute.

Его можно использовать и самостоятельно, и поверх губной помады. Экспериментирую!

5. Для идеального тона – тональный крем Clarins Paris Teint Pores & Matite.

Это мягкое матирующее средство, эффект на весь день гарантирован! Тон проникает в поры и делает кожу невероятно нежной, а все маленькие несовершенства исчезают без следа.

6. Хайлайтер – Lime Crime Hi-Lite Opals.

Сиять в любой ситуации – это про меня, поэтому без хайлайтера никуда. А в этой палетке такие шикарные оттенки – золото, персик, многогранный розовый… И ведь можно сочетать!

7. Универсальное средство - Gosh Contour’n Strobe Kit.

Это палетка три в одном – хайлайтер, румяна и два оттенка бронзера. Все средства легко наносятся и растушевываются, а самое главное – даже не ощущаются на коже! Благодаря им мое лицо всегда выглядит безупречно, а сами оттенки мягкие и идеально вписываются в тон кожи.