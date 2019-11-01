Гороскоп на ноябрь: не поддавайтесь на провокации

Заглавное фото: кадр из фильма «Основной инстинкт» с Шэрон Стоун.

Для многих знаков зодиака ноябрь станет периодом, когда актуальными будут вопросы финансовой стабильности (хотя когда они не актуальны?). Поиск новых источников дохода или вообще новой работы, изучение инвестирования – некоторым придется заниматься всем этим очень плотно, но и отдача не заставит себя ждать.

А еще в ноябре гороскоп предупреждает: будьте осторожны, не поддавайтесь на провокации, не вступайте в конфликты. Старайтесь не общаться с людьми, которые выводят вас из эмоционального равновесия. Нервные клетки, сами знаете, не восстанавливаются.

Талисман на 2020-й

Часы с символом будущего года – Крысой – от Vacheron Constantin созданы притягивать к вам удачу весь 2020-й.

Овен (21.03–20.04)

Вы можете оказаться втянуты в решение сложных финансовых вопросов, своих или чужих. При положительном исходе сможете значительную неплохую прибыль, но есть и риск многое потерять, поэтому будьте осторожнее. Удачное время для интеллектуальной деятельности и поездок за границу.

Благоприятные дни: 1, 2, 4, 8, 12, 13, 18, 19, 24, 28, 30 ноября.

телец (21.04–21.05)

Вы все чаще будете возвращаться мыслями к прошлым отношениям, в которых испытали разочарование. Вам будет казаться, что вы можете вернуться назад и все исправить, касается ли этот личной жизни, брака или делового партнерства. Самое верное решение – не оглядываться назад:

на будущее, в отличие от прошлого, вы еще можете повлиять.

Благоприятные дни: 1, 5, 6, 10, 11, 15, 19, 20, 24, 27, 30 ноября.

Близнецы (22.05–21.06)

Пора задуматься о важном: так ли вам нравится то, чем вы занимаетесь? Есть ли у вас стимулы продолжать работать именно на этом месте? Возможно, пришло время поискать другой путь? От ответов на эти вопросы зависит ваша жизнь в ближайшие несколько лет. Подумайте как следует. Возможно, чтобы разобраться в себе, стоит на время сменить обстановку? Небольшое путешествие поможет взглянуть на вашу жизнь со стороны и принять правильные решения.

Благоприятные дни: 1, 4, 6, 9, 10, 14, 18, 21, 26, 30 ноября.

рак (22.06–22.07)

Главным словом месяца станет романтика. Устав от проблем этого года, вы пуститесь в бесконечное романтическое приключение: знакомства, флирт, романы – все это даст вам жизненную энергию. И не исключено, что эта игра в итоге обернется серьезными отношениями и большой любовью.

Благоприятные дни: 1, 3, 9, 10, 13, 17, 18, 22, 29, 30 ноября.

лев (23.07–23.08)

Месяц семейного счастья. Кто-то из Львов может начать обустройство дома так, чтобы превратить его в настоящее семейное гнездо. Возможны операции с недвижимостью, смена городской квартиры на загородный дом с участком, или же на первый план выйдут отношения между разными поколениями вашей семьи.

Благоприятные дни: 2, 3, 6, 10, 11, 16, 18, 24, 29, 30 ноября.

дева (24.08–23.09)

Успешное и продуктивное время. Благодаря тому, что вы вовремя узнаете нечто новое и важное для себя, вы сумеете добиться успеха в профессиональной деятельности. Занимаясь новыми начинаниями, не забывайте о проектах, которые требуется довести до логического завершения.

В числе личных радостей будет восстановление прерванных когда-то отношений с родственниками.

Благоприятные дни: 2, 4, 8, 9, 12, 25, 21, 22, 24, 29 ноября.

Весы (24.09–23.10)

Ваше материальное положение ощутимо улучшится за счет дивидендов от ваших прошлых достижений, а также страсти к накоплению, которая в вас проснется. Не будьте скрягой, используйте деньги по назначению – на повышение жизненного комфорта, обучение путешествия. Личная жизнь в этом месяце будет насыщена знакомствами. Возможно, они не станут судьбоносными, но время вы проведете не без приятности.

Благоприятные дни: 1, 3, 6, 9, 10, 16, 17, 22, 29, 30 ноября.

скорпион (24.10–22.11)

Ваша жизнь наберет невероятный темп. Но вам не нужно этого опасаться, потому что вы будете переполнены жизненной энергией и сумеете успешно доделать все то, что было отложено до лучших времен и начать что-то новое, что может принести вам успех уже в ближайшем будущем. Есть только одно условие - не сидеть сложа руки.

Благоприятные дни: 2, 9, 10, 13, 18, 22, 28, 30 ноября.

стрелец (23.11–21.12)

В профессиональном отношении месяц может оказаться для вас непростым. Однако в последней декаде вы заметите, что наступают ощутимые перемены к лучшему. Появится перспектива повышения заработной платы или перехода на новую работу, вы увидите новые возможности для расширения бизнеса, начнутся переговоры по перспективным сделкам.

Не гоните коней: для воплощения в жизнь того, что вы задумали, нужно время.

Благоприятные дни: 1, 3, 9, 11, 13, 18, 19, 21, 24, 30 ноября.

козерог (22.12–20.01)

Еще раз обдумайте те цели, которые вы перед собой поставили, трезво оцените свои силы и возможности и приступайте к делу. Особенно благоприятным этот месяц окажется для тех, кто работает в продажах или в сфере информации - сейчас вы желании сможете убедить кого угодно в том, что вы говорите или делаете. Этому будут способствовать блестящие навыки коммуникации и обязательность в выполнении своих обещаний.

Благоприятные дни: 1, 5, 6, 10, 13, 18, 21, 24, 30 ноября.

водолей (21.01–19.02)

Вы сможете добиться позитивных перемен в профессиональной сфере, если сделаете акцент на командную работу. Удачными для работы и бизнеса будут деловые поездки. В личных отношениях постарайтесь быть внимательнее к партнеру, не позволяйте своему эгоизму нарушать гармонию между вами. У свободных представителей знака может состояться многообещающее знакомство с приятным человеком через общих друзей.

Благоприятные дни: 2, 6, 9, 11, 13, 18, 20, 24, 29 ноября.

рыбы (20.02–20.03)

Путешествия и заграничные командировки окажутся чрезвычайно успешными, будут способствовать укреплению вашего авторитета и дальнейшему продвижению по карьерной лестнице. Хороший период для расширения собственного бизнеса и выхода на международный рынок. Сейчас вы можете завести полезные знакомства, которые послужат вашему профессиональному успеху и укреплению материального положения. Очень часто именно в этот период завязываются отношения или браки, способствующие достижению поставленной цели и переходу на более высокий социальный статус.

Благоприятные дни: 1, 3, 5, 9, 10, 13, 15, 20, 22, 29 ноября.