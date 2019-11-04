Модный тренд: ресницы в шоколаде

Все наращенные ресницы одинаковы? Конечно, нет! Наращивание открывает перед вами огромные возможности: сегодня вы можете выбрать «кукольный» взгляд, а через месяц – естественную длину и объем. Виктория Силаева, топ-мастер по наращиванию ресниц, советует поэкспериментировать еще и с цветом — например, попробовать оттенок «горький шоколад».

Виктория Силаева, мастер по наращиванию ресниц – Возможно, вы удивитесь, но реснички в оттенке «горький шоколад» подходят многим девушкам гораздо больше черных. Ресницы черного цвета зачастую смотрятся избыточно ярко, неестественно, не сочетаются с цветотипом, утяжеляют взгляд. Блондинкам с волосами теплых тонов, русым, рыжеволосым, обладательницам карих, зеленых глаз шоколадные ресницы придают куда больше очарования и смотрятся более гармонично. Если у вас брови коричневого оттенка, вам тоже стоит выбрать оттенок «горький шоколад».

У шоколадных ресничек много преимуществ. Во?первых, это нестандартно: черные ресницы уже приелись, в них нет ничего необычного, с ними ходят все. А вы можете стать не такой, как все – и легким взмахом ресниц демонстрировать это окружающим.

Во?вторых, они полностью отвечают главному тренду современной моды на естественную красоту. В?третьих, шоколадные оттенки подходят практически для всех цветотипов внешности и сочетаются с любым макияжем.

Горький шоколад – далеко не единственный оттенок, который можно выбрать для наращивания: одних только коричневых тонов – несколько десятков. Кроме них, реснички могут быть зелеными, синими, белыми, красными, любыми другими.

Использование цветных ресничек всегда дает вау-эффект, приковывает взгляды, придает не сравнимую ни с чем индивидуальность. Не бойтесь цвета, экспериментируйте!

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