Модный тренд: ресницы в шоколаде
Все наращенные ресницы одинаковы? Конечно, нет! Наращивание открывает перед вами огромные возможности: сегодня вы можете выбрать «кукольный» взгляд, а через месяц – естественную длину и объем. Виктория Силаева, топ-мастер по наращиванию ресниц, советует поэкспериментировать еще и с цветом — например, попробовать оттенок «горький шоколад».
Виктория Силаева, мастер по наращиванию ресниц
У шоколадных ресничек много преимуществ. Во?первых, это нестандартно: черные ресницы уже приелись, в них нет ничего необычного, с ними ходят все. А вы можете стать не такой, как все – и легким взмахом ресниц демонстрировать это окружающим.
Во?вторых, они полностью отвечают главному тренду современной моды на естественную красоту. В?третьих, шоколадные оттенки подходят практически для всех цветотипов внешности и сочетаются с любым макияжем.
Горький шоколад – далеко не единственный оттенок, который можно выбрать для наращивания: одних только коричневых тонов – несколько десятков. Кроме них, реснички могут быть зелеными, синими, белыми, красными, любыми другими.
Использование цветных ресничек всегда дает вау-эффект, приковывает взгляды, придает не сравнимую ни с чем индивидуальность. Не бойтесь цвета, экспериментируйте!
3 признака качественного наращивания
- Отсутствие дискомфорта: нигде не колет, не тянет, нет покраснения глаз.
- Индивидуальность. Мастер подобрал длину, изгиб и объем к вашим глазам, типу внешности, образу, а не сделал наращивание «под копирку», потому что так можно или все так делают.
- Визуальная картинка. Вы видите себя в зеркале и понимаете: красиво!