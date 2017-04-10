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Новый проект в Туле - «Большой гастроужин»

Новый проект в Туле - «Большой гастроужин»

В Туле начался новый гастрономический проект от ресторана «Большой Кремлёвский» - «Большой гастроужин». На нем гости могут попробовать блюда, приготовленные профессионалами высокого класса, в сопровождении подобранных к ним напитков.

Главными героями первого «Большого гастроужина» стали известные в российской гастрономической сфере люди.

Шеф-повар Антон Прокофьев.

Шеф-повар Антон Прокофьев, участник и ведущий кулинарных теле- и радиошоу, приготовил для гастроужина 5 необычных блюд. Все они не оставили гостей равнодушными – настолько неизбитыми были сочетания вкусов.

Каждое блюдо сопровождалось итальянским напитком, подобранным сомелье Павлом Богдановым, членом Международной ассоциации сомелье.

Сомелье Павел Богданов.

Павел – известный специалист в России и за рубежом, преподает в школах вина, консультирует европейские винодельни.

Гости ресторана также смогли  попробовать редкие и оригинальные коктейли от Павла Леонова, шеф-бармена Extra Lounge Moscow.

Бармен Павел Леонов.

Павел знаком многим по тульскому бару «Место», а также популярным барам и ресторанам Москвы.

Фоторепортаж с «Большого гастроужина» смотрите в галерее.

 

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 0
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