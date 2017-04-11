Новое в фитнесе: тренировка с канатом

Поклонникам кросс-фита упражнения с канатами, скорее всего, знакомы. А тем, кто занимается не так давно или в сторону кросс-фита еще не смотрел, - думаем, будет интересно.

Канатами нас заинтересовала телеведущая Екатерина Андреева. 55-летняя звезда выложила видео из спортзала, где она делает упражнения с канатами, со словами: «Примотали меня канатами к фитнесу! А что делать – только это помогает держать себя в форме».

А Юлия Домарева, мастер-тренер фитнес-центра «Гоголь», показала нам, как тренируются с канатами, и рассказала, в чем польза таких занятий.

Юлия Домарева, фитнес-тренер.

Упражнения с канатом используются и в кроссфите, и в составе комплексной персональной тренировки – как отличный инструмент для кардионагрузок, развития силы и выносливости.

Если вам скучно бегать на дорожке, попробуйте канат. Это не только эффективно, но и весело!

С канатом тренер может придумать огромное количество упражнений: из положения стоя, сидя, лежа, на неустойчивой платформе, в прыжке и т. д.

Тренинг с канатом помогает выработать мышечную выносливость, задействует мышцы-стабилизаторы, развивает координацию и чувство баланса, укрепляет сердечно-сосудистую систему, эффективно сжигает жир. Плюсов масса!

Канат достаточно тяжел, поэтом во время тренировки нагрузку получает плечевой пояс и усиливается хват. Но и нижняя часть тела тоже активно работает - помогает стабилизировать корпус.

Занятия с канатом можно адаптировать к любому уровню подготовки: они подойдут для начинающих, будут эффективны и интересны даже для продвинутых спортсменов. Немаловажно, что упражнения безопасны, потому что они не дают осевой нагрузки на позвоночник и не перегружают суставы.

Такие тренировки не противопоказаны даже людям в возрасте.

Основное упражнение с канатом - создание волн, попеременно и синхронно. Работают мышцы плечевого пояса и мышцы-стабилизаторы.

Разнообразить тренировки можно, делая волну выше или ниже, стоя на одной ноге или выполняя упражнение одной рукой.

Волна с прыжком задействует нижнюю часть тела: включаются мышцы ног, бедер и ягодиц.

Если хотите увеличить нагрузку на ноги – присядьте.

Волны можно делать горизонтальные и вертикальные – это позволяет по-разному нагружать мышцы.

Заниматься можно сидя, перекидывая канат через колени...

...и лежа на животе на неустойчивой платформе. Можно перетягивать канат поочередно каждой рукой,..

...можно делать горизонтальные волны.

Попробуйте, стоя в планке, запускать волну или перетягивать канат одной рукой. Упражнение для продвинутых!

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