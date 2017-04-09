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В Туле теперь есть свой Голливуд

В Туле теперь есть свой Голливуд

В центре Тулы 18 марта открылся центр инновационной косметологии Hollywood – «фабрика, где создают образы», как говорят сами специалисты центра.

На стенах - портреты актеров, на дверях – золотые звезды: каждая деталь интерьера ассоциируется с киноиндустрией.

В новом центре проводятся современные процедуры красоты, работают специалисты с большим опытом.

Друзья и клиенты нового центра на его открытии отмечали: сюда можно прийти не только за красотой и молодостью, но и за новым стилем.

Фоторепортаж с открытия «Голливуда» смотрите в галерее.

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Автор: Екатерина Белова, вчера, в 10:00 +2
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