В Туле теперь есть свой Голливуд

В центре Тулы 18 марта открылся центр инновационной косметологии Hollywood – «фабрика, где создают образы», как говорят сами специалисты центра.

На стенах - портреты актеров, на дверях – золотые звезды: каждая деталь интерьера ассоциируется с киноиндустрией.

В новом центре проводятся современные процедуры красоты, работают специалисты с большим опытом.

Друзья и клиенты нового центра на его открытии отмечали: сюда можно прийти не только за красотой и молодостью, но и за новым стилем.

Фоторепортаж с открытия «Голливуда» смотрите в галерее.