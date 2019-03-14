Рекламный бюджет: тратить нельзя экономить

Где поставить запятую, рассуждает маркетолог Сергей Воронин.

Сергей Воронин.

Рекламный бюджет – это всегда больная тема для обсуждения. Менеджеры по продажам рекламы чаще всего слышат от клиентов возражение «Нет денег». В 99% случаев это возражение ложное: деньги физически есть. Я уверен, что с любыми оборотами в бизнесе можно найти средства на качественную рекламу, но у владельца бизнеса часто есть причины от нее отказываться:

1. Негативный опыт

Вы уже пробовали размещать рекламу и решили, что она была неэффективной. И теперь скептически смотрите на любые рекламные возможности. Но если вас отравили в одном ресторане, это не значит, что в любом другом так же плохо и теперь вам закрыт путь в общепит.

2. Неоправданные ожидания

Разово разместив рекламу, вы думали, что у вашей кассы выстроятся сотни клиентов, а пришло 3 человека (а возможно, вы просто не умеете правильно отслеживать конверсию). И теперь вы не хотите размещать рекламу ни на одной рекламной площадке. Ситуация нелепая – это как откусить лимон, думая, что он будет сладким, а после этого винить продавца лимонов в некомпетентности.

Хотя вина тут только ваша – глупо думать, что лимон сладкий.

3. Уже размещались на похожей рекламной площадке и не понравилось

К примеру, вы рекламировались в одном из журналов и не получили ожидаемого эффекта. Теперь вам предлагают другой журнал, но вы отказываетесь, говоря, что «журналы мы пробовали, это не работает». Нельзя равнять всех под одну гребенку. Это так же нелепо, как говорить: «В 3 года я упал с трехколесного велосипеда и теперь ненавижу автомобили, потому что и автомобиль, и велосипед – это транспорт».

4. Посеяли одно зерно и рассчитывали собрать целое поле урожая

К примеру, вы застройщик и продаете квартиры. Вы разместили рекламу за 30 000 и рассчитывали, что с нее точно должны получить хотя бы 5 продаж по 5 000 000 каждая. Вам это не кажется немного непропорциональным?

Вот отвлеченный пример: если ваша цель – просто ехать на велосипеде, то вам подойдет и детский за 3 000 рублей. Но если ваша цель – развить на велосипеде скорость 100 км/ч, то очевидно, что вам нужен спортивный велосипед стоимостью 100 000 руб. Но и этого недостаточно, ведь вы не профессиональный велосипедист, поэтому вам еще потребуются и услуги грамотного тренера.

5. Не формируете рекламный бюджет

И это самая глобальная проблема, особенно в малом и среднем бизнесе. Малый бизнес вообще с большим трудом тратится на рекламу и маркетинг. И тут замкнутый круг: нет бюджета – нет клиентов (как люди о вас узнают, если вы о себе не рассказываете?) – нет продаж – нет денег – снова нет бюджета на рекламу и маркетинг. Разомкнуть этот круг сможет только закрытие бизнеса. Почему же нет бюджета на рекламу, ведь какие-то деньги точно есть в обороте компании? А просто потому, что этот бюджет не выделяется и не планируется. Каждый раз предприниматель, думая, платить за рекламу или нет, рассуждает так:

«Купить рекламу или новый смартфон? Или слетать на отдых на эти деньги? Или закупить новый товар?» И так далее.

Вывод и совет

Рекламный бюджет в любом бизнесе, от мала до велика, нужно планировать и осваивать. Вы должны ежемесячно выделять деньги на маркетинг и рекламу – пусть всего 10 000 в месяц, но обязательно.

Чтобы тратить этот бюджет с умом, нужно составлять медиаплан для бизнеса. Он может предусматривать не ежемесячное использование бюджета, а аккумуляцию средств в одну глобальную рекламную компанию. К примеру, не по 10 000 в месяц, а два раз в год, но по 60 000.

Без рекламного бюджета маркетингу в вашей компании будет очень тяжело работать. Как думаете, элитный шеф-повар элитного ресторана сможет приготовить свое фирменное блюдо из испорченных ингредиентов? А даже если сможет, точно ли вы захотите это кушать? Так же и в бизнесе: маркетолог без бюджета сможет сделать для вашего бизнеса намного меньше, чем сделал бы с бюджетом.

И еще: формируйте рекламный бюджет адекватно. Смешно при обороте 1 000 000 выделять на рекламу и маркетинг 10 000.

Мой вывод прост: рекламный бюджет – тратить, нельзя экономить! Но тратить с умом.

В следующей статье я расскажу, какие бывают виды рекламы и как их лучше использовать. А пока формируйте рекламный бюджет: ведь без него следующая статья будет для вас бесполезна.