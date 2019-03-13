В Туле прошел фестиваль крафтовой культуры

16 февраля в фотостудии «Гранж 2.0» прошел фестиваль крафтовой культуры, организованный магазином «Пиврум». Все гости стали участниками грандиозной дегустации напитков и закусок к ним.

Крафт на празднике представляли три производителя, в том числе тульский, но титул лучшего участники праздника все-таки отдали столичному «гостю».

Вкус напитков дополняли мясные деликатесы и другие закуски от ТМК, «от Иваныча», сыроварни «Генацвале» и «Автопиццы».

Особенно довольны праздником были представители сильного пола: кроме многочисленных дегустаций, организаторы сделали им еще один сюрприз – возможность бесплатно подстричься или оформить бороду у мастеров барбершопа Old Boy.

А все остальные веселились вместе с ведущим Данилой Андрюшиным, кавер-группой «Комиксы» и другими участниками развлекательной программы.

Больше подробностей фестиваля — в нашей фотогалерее.