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В Туле выбрали новую королеву

В Туле выбрали новую королеву

Новый конкурс красоты и талантов организовал комплекс «Гэтсби». За титул «Королевы Gatsby» боролись 10 участниц. Этот вечер подарил всем девушкам возможность почувствовать себя звездой, на которую направлены все взгляды.

Участницам предстояли несколько дефиле в разных нарядах и творческий конкурс, где они могли продемонстрировать свои таланты.

Жюри выбрало королеву, которая выиграла главный приз, IPhone X, а самые яркие участницы получили эксклюзивные короны и массу призов от партнеров конкурса.

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 0
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