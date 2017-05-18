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Бьюти-тренды: маникюр и педикюр - необрезной и неаппаратный

Бьюти-тренды: маникюр и педикюр - необрезной и неаппаратный

Израильские средства Clearance предназначены для профессионального педикюра и маникюра: они работают бережно, безопасно, гарантируют идеальный результат и решают целый ряд проблем кожи и ногтей. Наш эксперт – Евгения Токарева, эксклюзивный представитель марки Clearance в Тульской области.

Евгения Токарева.

При педикюре и маникюре с Clearance огрубевшая кожа и кутикула удаляются с помощью специальных препаратов. Это избавляет от необходимости обработки стопы острыми инструментами, которые способствуют образованию огрубевшей кожи и травмируют ее.

Регулярный педикюр c Clearance имеет пролонгированное действие: с каждой последующей процедурой вы заметите меньшее образование огрубевшей кожи и натоптышей.

Продукция утверждена Израильской Диабетической Ассоциацией и Министерством здравоохранения Израиля. Препараты подходят всем вне зависимости от возраста и состояния здоровья, включая беременных и кормящих женщин, а также больных сахарным диабетом, которым противопоказаны классические методы обработки.

Clearance - препараты для профессионального маникюра и педикюра, то есть предназначены для мастеров и салонов красоты. Также в серии есть средства для домашнего ухода за руками и ногами, которые помогают продлить эффект от салонных процедур.

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 0
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