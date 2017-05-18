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Коллекцию тульского бренда показали на международном фешн-марафоне

Коллекцию тульского бренда показали на международном фешн-марафоне

В апреле в Гостином Дворе Москвы состоялся Международный благотворительный fashion-марафон «Детские мечты». Тульский бренд необычной одежды My Tail был приглашен в качестве партнера проекта и представил свою коллекцию на подиуме среди известных на весь мир брендов и дизайнеров одежды.

На сцене были представлены коллекции мировых и российских брендов и дизайнеров: Kenzo, Hugo Boss, Frankie Morello, BilliBlash, Little Marc Jacobs, Tool lop, Chloe, Bugatti, LolitaZyankovskaya, Irina Sharlay, BellaMonella, Pablosky, Choupette, BearRichi и другие.

Марафон «Детские мечты» помогает детям реализовать свои таланты – вокальные, танцевальные, художественные, актерские, дизайнерские. Кстати, одна из коллекция марафона была создана полностью по задумкам детей-участников. Отметим, что большинство из них – это воспитанники детских домов.

Наталья Осмачко, основатель и дизайнер бренда My Tail.

«Мы сразу приняли приглашение, ведь у проекта замечательная миссия – помощь детскому приюту, а также развитие дизайнерских и творческих способностей у детей», – говорит Наталья Осмачко, основатель и дизайнер бренда My Tail.

Фоторепортаж с показа тульской коллекции - в нашей галерее.

Фото: Максим Рощин.

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 18:27 −1
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