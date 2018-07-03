Вступай в клуб гороголиков!

Заглавное фото: old.spbtpp.ru.

Я в меньшинстве. Точнее, я состою в клубе анонимных «гороголиков» и считаю, что горное озеро лучше моря. И вообще, выбирая между пляжным отелем и горным, не раздумывая, предпочту второй.

Ольга Волкова,

руководитель турагентства «Аэропорт».

По статистике, туристов-«гороголиков» меньше. Но я попробую убедить, что летом в горах есть чем заняться. Возьмем, к примеру, курорт Роза Хутор.

В каком бы отеле ты ни поселился — всюду горные вершины и потрясающая природа. Выбирайся из отеля и оцени все прелести субтропиков: водопады, ущелья, горные реки, богатые форелью.

Трекинг. Здесь советую начать с простых маршрутов — «Тропы здоровья» или «Озёрного траверса». Первый стартует прямо в долине и проходит среди исполинских деревьев и замысловато запутанных лиан.

Во время «Озёрного траверса» ты увидишь объекты сочинской олимпиады: экстрим-парк, горнолыжные спуски и озёра, которые используют, чтобы создавать искусственный снег на горнолыжных склонах. Если ходьба — не твоя сильная сторона, попробуй конную прогулку.

Чтобы проехать этот путь, всадником уровня «бог» быть не нужно, достаточно просто держаться в седле.

Если ты далёк от изнуряющих нагрузок, попробуй скандинавскую ходьбу. Записаться на маршрут можно в центре «Активный отдых». Новичкам подойдёт учебный маршрут. Сначала разминка на берегу горного озера, затем мастер-класс, где расскажут, как правильно дышать и распределять нагрузки.

Тем, кто любит современные арт-пространства, рекомендуем резиденцию Flacon1170.

Концепция места— «Еда. События. Впечатления». На первом этаже тебя ждёт фудмаркет: попробуешь восточную и западную кухню, оценишь фьюжн-меню.

Во «Флаконе» часто проводят открытые мероприятия кинопоказы на террасе под открытым небом или фестивали живой музыки «Funk & Фьюжн». Сможешь позаниматься йогой, сходить на бесплатную лекцию или покататься на скейте.

На «Роза Хутор» предусмотрен и пляжный отдых. Во-первых, в горах есть свой искусственный песчаный пляж на реке Мзымта. Помимо этого, есть бесплатный трансфер к морю дважды в сутки. У «Розы Хутор» частный пляж в Имеретинской бухте, с шезлонгами, зонтами и полотенцами.

На пляже есть понтон для прыжков в воду, можно заняться сап-сёрфингом или дайвингом, научиться танцевать бачату и сальсу. Для детей — надувной бассейн, развлекательные программы и площадка для игр.

Из развлечений, доступных рядом с курортом, можно выделить аквапарк с открытым бассейном, комплекс русских бань, ну и конечно же экстрим-парк Skypark c подвесным мостом и прыжками в бездну.

К слову, в Skypark не так давно открыл свои двери шикарный ресторан KAURI с видом на пропасть,

а также концертная площадка, где этим летом ожидается много интересного. Главные события этого лета в Роза Хутор: