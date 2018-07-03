Вступай в клуб гороголиков!
Заглавное фото: old.spbtpp.ru.
Я в меньшинстве. Точнее, я состою в клубе анонимных «гороголиков» и считаю, что горное озеро лучше моря. И вообще, выбирая между пляжным отелем и горным, не раздумывая, предпочту второй.
Ольга Волкова,
руководитель турагентства «Аэропорт».
По статистике, туристов-«гороголиков» меньше. Но я попробую убедить, что летом в горах есть чем заняться. Возьмем, к примеру, курорт Роза Хутор.
В каком бы отеле ты ни поселился — всюду горные вершины и потрясающая природа. Выбирайся из отеля и оцени все прелести субтропиков: водопады, ущелья, горные реки, богатые форелью.
Трекинг. Здесь советую начать с простых маршрутов — «Тропы здоровья» или «Озёрного траверса». Первый стартует прямо в долине и проходит среди исполинских деревьев и замысловато запутанных лиан.
Во время «Озёрного траверса» ты увидишь объекты сочинской олимпиады: экстрим-парк, горнолыжные спуски и озёра, которые используют, чтобы создавать искусственный снег на горнолыжных склонах. Если ходьба — не твоя сильная сторона, попробуй конную прогулку.
Чтобы проехать этот путь, всадником уровня «бог» быть не нужно, достаточно просто держаться в седле.
Если ты далёк от изнуряющих нагрузок, попробуй скандинавскую ходьбу. Записаться на маршрут можно в центре «Активный отдых». Новичкам подойдёт учебный маршрут. Сначала разминка на берегу горного озера, затем мастер-класс, где расскажут, как правильно дышать и распределять нагрузки.
Тем, кто любит современные арт-пространства, рекомендуем резиденцию Flacon1170.
Концепция места— «Еда. События. Впечатления». На первом этаже тебя ждёт фудмаркет: попробуешь восточную и западную кухню, оценишь фьюжн-меню.
Во «Флаконе» часто проводят открытые мероприятия кинопоказы на террасе под открытым небом или фестивали живой музыки «Funk & Фьюжн». Сможешь позаниматься йогой, сходить на бесплатную лекцию или покататься на скейте.
На «Роза Хутор» предусмотрен и пляжный отдых. Во-первых, в горах есть свой искусственный песчаный пляж на реке Мзымта. Помимо этого, есть бесплатный трансфер к морю дважды в сутки. У «Розы Хутор» частный пляж в Имеретинской бухте, с шезлонгами, зонтами и полотенцами.
На пляже есть понтон для прыжков в воду, можно заняться сап-сёрфингом или дайвингом, научиться танцевать бачату и сальсу. Для детей — надувной бассейн, развлекательные программы и площадка для игр.
Из развлечений, доступных рядом с курортом, можно выделить аквапарк с открытым бассейном, комплекс русских бань, ну и конечно же экстрим-парк Skypark c подвесным мостом и прыжками в бездну.
К слову, в Skypark не так давно открыл свои двери шикарный ресторан KAURI с видом на пропасть,
а также концертная площадка, где этим летом ожидается много интересного. Главные события этого лета в Роза Хутор:
- 10-29 июля — шоу OVO от Цирка дю Солей.
- 11 августа — музыкальный фестиваль LiveFest Summer на высоте 1600 метров над уровнем моря в окружении горных вершин и незабываемых видов Кавказского хребта. Хедлайнер фестиваля — Земфира.