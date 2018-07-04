Надежда Грановская: «Об уходе из «ВИА Гры» я не жалею»

Надежда Мейхер-Грановская была и остается одной из самых сексуальных представительниц шоу-бизнеса. Певица, чья фамилия, по одной из версий, дала название легендарной «ВИА Гре», сегодня идет по своему пути — пишет стихи, ставит авторские спектакли, дает концерты, занимается дизайном одежды. О своей жизни, творчестве, моде и любви Надежда рассказала «Модному городу».

— Надежда, недавно Вы представили свой авторский спектакль Historia de Un Amor. Как родилась его идея? О чем он?

— У меня есть свои предпочтения практически с детства — это и поэзия, и романсы. В какой-то момент, когда я уже работала в коллективе, участвовала в проекте «Лед и пламя» с фигуристом Петей Чернышёвым.

Мы попробовали танцевать аргентинское танго, и с этого момента я полюбила этот танец.

Все эти три направления, которые меня в каждое отдельное время невероятно увлекали, задействованы в моем спектакле. Он состоит из поэзии, авторских стихотворений, из известных русских романсов, песен на испанском языке и аргентинского танго.

Что меня вдохновило? Ну наверное, мои вышеназванные пристрастия. А если говорить о человеке — меня никто не вдохновлял из людей, скорее, это был творческий порыв. Я решила объединить то, что безумно люблю. Ну и, конечно же, опиралась на некую историю, которая родилась в моей голове. В какой-то степени она имеет отношение к моей жизни, но глобально это все-таки собирательная история, это просто в целом жизнь человека.

У нас уже начался тур по России с Historia de Un Amor. В конце июня выступили со спектаклем в Москве и в Санкт-Петербурге.

— Что вдохновляет Вас? Например, в каких условиях рождаются стихи?

— Стихи я стала писать в 2002 году, когда родила сына. Но написала всего несколько и как-то с этим завязала. Когда ушла из группы, спустя три с половиной года, начала писать больше в зависимости от состояния, настроения. А настроение может быть разным, нужно вдохновение. Не могу сказать, что для этого требуется какая-то конкретная обстановка.

— Как чувствует себя Ваш модный бренд Meiher by Meiher? Как Вы его сейчас развиваете?

— Развивая свой бренд, я, в первую очередь, сама развиваюсь, многому учусь, обретаю новые навыки и знакомства. И это очень вдохновляет.

Мое вдохновение выражается в том числе и в новых моделях. Обновление коллекции в моем бутике происходит практически еженедельно.

В дальнейшем планирую все же больше уделить внимания мужчинам. Сейчас в моем магазине можно приобрести только мужские рубашки. Есть некие замыслы немного расширить границы в этом вопросе.

— Для кого Ваша одежда? В чем ее фишка?

— Я создавала универсальную коллекцию для женщин любого возраста и разного социального статуса. Женщина моей коллекции — это прежде всего уверенная в себе, яркая, смелая, любящая жизнь, стремящаяся вперед — и не останавливающаяся на достигнутом.

Я сама — человек, который не ставит для себя узких рамок в творчестве.

Поэтому все время осваиваю новые виды проявления себя: в свое время заинтересовалась фотографией, потом выпустила книгу стихов, еще через какое-то время увлеклась живописью и писала картины. К этому меня побуждает внутренний импульс. И не вижу причины ему не поддаться.

— Носите одежду собственного бренда?

— Меня не назовешь сапожником без сапог! С тех пор, как у меня открылась собственная мастерская, — ношу, в основном, свое. Даже не могу сказать, какая вещь из своих самая любимая.

— О периоде жизни, связанном с «ВИА Грой», у Вас остались теплые воспоминания? Не жалеете о том, что это время прошло?

— Если бы я жалела о том, что покинула группу Виа Гра, я бы ее не покидала. Поэтому, конечно же, мое решение уйти из коллектива окончательно было абсолютно осознано, принято и это был абсолютно осознанный шаг.

— Как Вы считаете, нынешняя «ВИА Гра» «дотягивает» до уровня вашего состава?

— Думаю, это совершенно другой коллектив. Другая женственность, сексуальность, подача — всё другое. Когда начинала я, была совсем иная молодёжь, со своими взглядами на жизнь и ценностями, музыкальными предпочтениями, героями. Сейчас новые вкусы, сама музыка немного изменилась…

Если честно, я не очень слежу за тем, как девушки развиваются, поскольку у самой много работы. К тому же я мать троих детей.

— Правда ли, что Вы решили заняться продюсированием?

— Да, правда. Решила попробовать себя в качестве продюсера начинающей сирийской певицы Рашель Дауд.

В Рашель я увидела себя — энергию, жажду к творчеству, любовь к сцене. А моя любовь к восточным музыкальным мотивам, к арабскому языку, стала решающим. Я хотела бы, чтобы Рашель раскрылась и мечту превратила в реальность. Она этого достойна.

— У Вас крепкая семья. В чем Ваш секрет счастья?

— Во взаимопонимании. Муж никогда не был против моей карьеры, а, скорее, поддерживал меня в моих начинаниях.

— Чем увлекаются Ваши дети? Видите в них творческие способности?

— Игорю близка IT-сфера, хотя недавно он заявил, что хочет на юридический. Анечка — ей 6 лет — совершенно творческая единица: увлекается пением, обожает балет. Все, что касается творчества, рисования, — ее стихия.

— Недавно Вы опубликовали свое фото без макияжа. Прекрасно выглядите! Расскажите, как Вы ухаживаете за собой?

— Я пользуюсь одной французской маркой, которая подбирается с учетом природных биологических ритмов, эдакая «умная» косметика.

Также я знаю рецепт отличного скраба, который можно сделать из соли и меда. Достаточно их просто смешать. Соль является хорошим пилингом, а мед смягчает кожу и придает ей бархатистость. Таким средством лучше пользоваться в бане или сауне.

— Этим летом у Вас запланирован отдых?

— Пока в планах работа, но отдых тоже запланирован. Обычно зимой у нас горы, лыжи, а летом мы уезжаем всей семьей на море.

— Чувствуете себя счастливым человеком?

— Счастливый человек — это тот, кто находится в гармонии с собой. На данный момент я вполне счастлива.

Досье Myslo

Надежда Мейхер-Грановская, певица, актриса, телеведущая, продюсер, поэтесса и дизайнер.

Девичья фамилия - Мейхер, в настоящее время - Уржумцева.

Родилась 10 апреля 1982 года в украинском селе Збручовка.

С 11 лет занималась танцами.

Окончила педагогическое училище, факультет музыкального воспитания и хореографии. Работала в одном из киевских театров, по совместительству в детском саду и хореографом во Дворце офицеров.

Участница первого состава группы «ВИА Гра» с 2000 года. Дважды уходила из коллектива и дважды возвращалась - в 2002 и 2009 году.

В 2009 г. выпустила сборник стихов «Сиюминутное влечение», иллюстрациями к которому стала её эротическая фотосессия.

Была наставницей на реалити-шоу «Хочу в ВИА Гру». Ее подопечные победили в проекте и стали новым составом коллектива.

С 2016 года выпускает одежду под брендом Meiher by Meiher.

Семья: муж - бизнесмен Михаил Уржумцев, дети Игорь, Анна и Мария.