Гороскоп на июль: не рискуйте. Но любите смело!

В этом месяце звезды предостерегают представителей всех знаков зодиака: не пускайтесь в авантюры, особенно если они связаны с деньгами. Доверяйте только проверенным людям. А вот в личной сфере стоит открыться космосу – он обещает прислать вам вашу вторую половинку. Ловите.:)

В этом месяце, 12 июля, день рождения отмечает Елена Осетрова, исполнительный директор «Велнесс-отеля» и детского развивающего центра «Витамин».

Поздравляем Елену, желаем ей и всем родившимся в июле жарких отношений, а если и риска – то с пользой для дела!

Кстати, выбрать удачное время для дел и любви поможет модная новинка – часы-браслет Code Coco.

Это украшение с циферблатом, который открывается с помощью вращающейся застежки с легендарной сумки 2.55.

А теперь – прогноз на июль. Поехали!

Овен (21.03−20.04)

Любые поездки будут плодотворными: деловые позволят наладить новые связи, личные – найти друзей и зарядиться позитивом. В работе беритесь за всё, что кажется перспективным:

скоро что-то из этого обязательно «выстрелит».

Если вы ищете новых отношений, снизьте планку, ведь идеальных людей нет.

Благоприятные дни: 3, 4, 8, 15, 25, 30 июля.

Телец (21.04−21.05)

Июль обещает Тельцу яркие впечатления, но только в том случае, если он сам их не проглядит в суматохе трудовых будней. Проблемы могут решиться быстрее, если не нагнетать обстановку и не сомневаться в своих возможностях. Финансовое положение заметно улучшится благодаря неожиданной и приличной прибыли.

Благоприятные дни: 5, 12, 14, 22, 25, 30 июля.

Близнецы (22.05−21.06)

Финансовое положение стабилизируется: ждите крупную премию за проделанную ранее работу. Сторонитесь крупных сделок и больших трат, чтобы сберечь то, что уже накоплено. Не вкладывайте деньги в то, что заранее вызывает у вас недоверие.

В начале июля есть шанс потерять голову от внезапной любви.

Благоприятные дни: 3, 6, 9, 12, 14, 15, 19, 20, 23, 25, 28, 30, 31 июля.

Рак (22.06−23.07)

Сейчас у вас есть все предпосылки, чтобы добиться успеха в карьере. Вы можете увеличить свой доход во много раз, если заранее распланируете бюджет и все капиталовложения. Отдайте все долги, особенно перед отпуском. В любви всё складываться превосходно, вы познакомитесь с человеком, который вас очарует во всех смыслах. Ведите себя искренне, и тогда отношения станут прочными и быстро выйдут на новый уровень.

Благоприятные дни: 7, 14, 19, 21, 25, 29, 31 июля.

Лев (24.07−23.08)

Судьба в июле будет к вам щедра. Вы наконец достигнете давно поставленных целей. Если вы чего-то сильно захотите, то из любой ситуации выйдете победителем.

В конце месяца давний друг или партнер по бизнесу предложит выгодное дело. Не раздумывайте, соглашайтесь.

Благоприятные дни: 2, 4, 8, 10, 15, 23, 28 июля.

Дева (24.08−23.09)

Июль окажется для вас месяцем не только незабываемым, но и судьбоносным. Только постарайтесь принимать все решения быстро и четко, а в любви опираться на здравый смысл. В конце месяца возможно путешествие, о котором вы давно мечтали. Копите деньги и пакуйте чемоданы!

Благоприятные дни: 2, 7, 9, 15, 16, 19, 22, 24 июля.

Весы (24.09−23.10)

Вам придется работать с утра до вечера, чтобы наладить финансовое положение и сделать карьеру.

Зато вы можете стать таким успешным и богатым, что сами удивитесь.

Смелее вкладывайтесь в новые проекты, решительнее идите в сторону собственного бизнеса.

Благоприятные дни: 2, 3, 5, 9, 10, 14, 16, 19, 25, 28, 30, 31 июля.

Скорпион (24.10−22.11)

В июле нужно действовать строго по плану. Авантюры и риск не приветствуются. Ищите партнеров и инвесторов, чтобы воплотить в жизнь деловые проекты. Гороскоп обещает счастливый период в любви: вы наконец встретите «своего» человека.

Благоприятные дни: 2, 8, 12, 16, 20 июля.

Стрелец (23.11−21.12)

Настраивайтесь на волну позитива. Не анализируйте прошлое, не раздувайте проблемы. В любовной сфере вас ожидают романтические встречи, признания и море поклонников.

Флиртуйте, веселитесь и не отказывайте себе в удовольствиях.

Благоприятные дни: 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 19, 23, 26, 31 июля.

Козерог (22.12−20.01)

Звезды предсказывают вам успех, признание и крупную прибыль. Откроются перспективные проекты, которые помогут реализоваться в профессии. Вы сможете выбраться из долгов и достичь других финансовых целей быстрее, чем рассчитывали.

Благоприятные дни: 3, 7, 11, 15, 19 июля.

Водолей (21.01−19.02)

Займитесь личным бюджетом: может оказаться, что вы слишком много транжирите, и это мешает эффективно вкладывать деньги.

В личной сфере не бойтесь разочарований.

Начните ходить на свидания, радуйтесь новым встречам и наполняйтесь эмоциями.

Благоприятные дни: 4, 7, 8, 12, 18, 22, 30 июля.

Рыбы (20.02−20.03)

Возможны сложности в профессиональной сфере, и лучшее, что вы сейчас можете сделать, – уехать к морю и всё обдумать. Не исключено, что назрело важное решение, и эта временная передышка поможет его принять.

Благоприятные дни: 4, 14, 15, 19 июля.