Выбираем «Женщину года-2020»!

Журнал «Модный город» объявляет премию «Женщина года-2020». На нее мы номинируем тех, чьи достижения, на наш взгляд, достойны награды. Участницы конкурса – красивые, самостоятельные, успешные, а главное – каждая из них занимается делом, которое делает наш город модным: красивым, стильным, инновационным.

Кто станет «Женщиной года»? Это решаете вы! Истории всех номинанток читайте ниже. Голосование продлится до 10 декабря. Имя победительницы будет объявлено 11 декабря на Myslo.ru.

Победительница станет «лицом с обложки» январского номера. Голосуем!

Ольга Дыдыко, основатель и директор VSGROUP (промышленное строительство)

В октябре исполнилось 10 лет, как Ольга Дыдыко основала компанию VSGROUP.

- Очень хотелось реализоваться, сделать что-то большое и крутое. Спустя десять лет могу сказать, что это получилось. Сейчас в VSGROUP — более 200 высококлассных специалистов, а наши возможности позволяют выполнять заказы таких компаний, как «Лукойл», «Газпром нефть», «Роснефть».

Мы занимаемся промышленным строительством: строим заводы, фабрики, цеха, склады для крупных ритейлеров, монтируем буровые установки, специализируемся на особо опасных объектах. Сейчас наша компания заканчивает строительство завода в Заокском районе с общим объемом инвестиций 2,7 млрд рублей. Это инновационное производство, уникальное для России. В следующем году мы планируем строительство трех крупных объектов в нашем регионе и выход на федеральный уровень.

2020 год стал очень плодотворным не только для моей компании, но и лично для меня. Я вышла в финал федерального конкурса «Предприниматель года», подведение итогов и определение победителя состоится в декабре. Начала консультировать как профессиональный астролог. Поднялась на Килиманджаро. Освоила кайт-серфинг. Начала писать книгу по реализации женщины в бизнесе, которую планирую закончить зимой.

Главный секрет успеха в бизнесе и в любой сфере – всегда фокусироваться на том, чего ты еще не знаешь.

Я постоянно нахожусь в обучении, получаю и совершенствую свои навыки в разных направлениях деятельности. У меня уже есть три высших образования – экономическое, юридическое и строительное, сейчас получаю четвертое – психологическое, прохожу программу Executive MBA в Сколково. Успеть можно все, если есть желание, планирование задач и жесткий тайм-менеджмент. Я в этом плане очень системный человек.

Светлана Дементьева, организатор

и ведущая праздников

- Этот год дал мне огромный стимул для роста, открытия новых границ деятельности и собственных возможностей. Именно в этом году я заканчиваю Школу Первого канала в Останкино на двух факультетах: телеведущий и продюсер. Меня пригласили туда по итогам отбора видеопрезентаций, отснятых мной «на всякий случай», – но вселенная слышит меня и знает, что хочу вывести свой проект «Реалити-квест #скоросвадьба» на федеральный канал. Я хочу своё телешоу на одном из главных каналов – и вот я на Первом!

Именно этот год дал возможность попробовать себя в качестве коуча для коллег по всей стране, а до этого мне посчастливилось стать одним из организаторов нового образовательного офлайн-проекта в Москве для ведущих. Мы собрали 500 слушателей и лучших спикеров. Не спали двое суток, но мы это сделали!

Пандемия застала нас всех врасплох. Мне, как и многим, было скучно сидеть в изоляции, но я не раскисла и предложила моим молодоженам попробовать свадьбу онлайн. Эта новость облетела всю страну и была опубликована в 24 СМИ: первая онлайн-свадьба прошла в Туле!

Из-за пандемии приостановился мой проект «Реалити-квест #скоросвадьба» третий сезон. Но 15 пар-участников терпеливо дождались продолжения, и мы выполнили свои обещания – финал состоялся, мы вновь всей командой отправились в Крым.

Что приготовит нам финал этого года, не знает никто, но я придерживаюсь правила:

«Жизнь не для того, чтобы ждать, пока стихнет ливень. Она для того, чтобы научиться танцевать под дождем!»

Поэтому я не останавливаюсь и лечу к своей мечте!

Виктория Силаева, лэшмейкер, тренер, методолог lash-индустрии

Этот год был непростым для многих, но тот, кто видит цель, не видит препятствий. Лэшмейкера Викторию Силаеву не остановили даже закрытые границы: она продолжает выступать на международных конференциях и сама организует масштабные события для специалистов бьюти-индустрии.

– В этом году я дважды работала с польской аудиторией: в начале года стала судьей на чемпионате Lash me! в Варшаве, а этой осенью выступила на международной встрече в качестве спикера на Online lash forum – масштабном проекте для польских мастеров. Участие в таких крупных международных событиях – это потрясающий опыт и большая честь для меня. Польшей география моих выступлений не ограничилась: я была приглашённым спикером на онлайн-конференциях в Колумбии, Мексике, приняла участие как спикер в более 10 онлайн-марафонах в России. Каждый раз убеждаюсь, что наша профессия – лэшмейкер – не имеет границ.

Впервые в Туле я организовала конференцию для мастеров по наращиванию ресниц. Два дня работы, десятки мастер-классов и воркшопов, крутые спикеры – всё прошло на высоком уровне. В планах – провести в нашем городе чемпионат по наращиванию ресниц: для Тулы это тоже будет впервые.

В 2020-м я начала сотрудничество с известным немецким брендом по наращиванию ресниц. Обучала мастеров из Европы. И планирую продолжить работу с европейскими коллегами в рамках обучающих курсов.

Онлайн-обучение не сбавляет обороты, и это дает возможность всем нам и учиться, и учить, оставаясь в своем городе и стране. У меня активно идут онлайн-проекты по обучению и консультациям, а вскоре я запущу новые – следите за новостями!

Люблю учиться у разных людей разным навыкам. Для меня каждый – учитель, наставник, но не истина в последней инстанции. Поэтому так много времени я нахожусь в процессе обучения.

Екатерина Пронина, руководитель

SPA STUDIO by EKATERINA PRONINA

В этом году из-за пандемии Екатерине Прониной пришлось отказаться от некоторых своих планов, но все же большинство целей – как профессиональных, так и личных – были достигнуты.

– Горжусь тем, что я смогла не просто сохранить бизнес в непростой период, когда многие салоны закрылись, но и продолжить рост. Мы активно развивали направление косметологии: теперь в моей студии представлен большой спектр современных процедур по уходу за лицом и телом и прекрасная профессиональная косметика. Очень рекомендую всем инновацию – холодную плазму, процедуру аппаратного омоложения, которая сразу дает поразительный эффект, «стирая» признаки возраста.

За этот год все мои клиентки демонстрировали потрясающие результаты после процедур в нашей студии. В общей сложности мы помогли девушкам сбросить 100 кг веса и 250 см в объемах. Это неудивительно: наши технологии дают заметный стойкий эффект сразу, начиная с первого сеанса.

Из-за пандемии не удалось открыть еще один филиал моей студии, но от планов по расширению не отказываюсь: уверена, что в новом году реализую свою задачу по открытию уже нескольких филиалов. Есть цель расширить и спектр услуг – планирую приобрести крутой аппарат для коррекции фигуры, а также расширить штат специалистов.

Мои процедуры помогают людям воплотить мечту о стройном красивом теле. Считаю, что я сама как специалист должна быть для них образцом для подражания, поэтому я приняла решение, занялась собой – и похудела на 10 кг благодаря массажу, спорту и правильному питанию. На своем примере я доказала и себе, и своим клиенткам, что в любом весе и возрасте можно добиться той фигуры, о которой ты мечтаешь.

Никогда не опускайте руки – ставьте себе цель и идите к ней!

Татьяна Заикина, врач-косметолог

- Год был очень непростым – что там говорить, странным. Планировала пройти несколько обучающих курсов, съездить в отпуск, но всё отменилось. Пришлось адаптироваться к новой реальности: вместо отпуска – поработать, а обучение провести в режиме онлайн. Летом удалось съездить на несколько обучающих мероприятий, и я этому рада.

В любых условиях возможно развиваться, было бы желание. Даже карантин для меня прошёл с пользой: в это время я прослушала несколько вебинаров по Heleo4 и приобрела эту методику. В ее основе лежит технология фотодинамической терапии, которая запускает процессы омоложения на молекулярно-клеточном уровне и делает кожу по-настоящему молодой, упругой и здоровой.

В этот год особенно ценной оказалась сама возможность работать.

Я очень ценю своих постоянных пациентов, радуюсь вместе с ними, когда вижу результаты нашей совместной работы. Некоторые из них говорят: «А помните, какой я пришла к вам и как преобразилась за это время?». Я помню. И конечно, радуюсь новым пациентам, потому что каждое преображение – это чудо, которое мы можем сотворить вместе с помощью современных достижений косметологии. Впереди – еще много преображений.

Оксана Суяркова, владелица магазина «Сливки»

В этом году Оксана Суяркова ставила перед собой много целей и задач, но жизнь определила главную - остаться на плаву: справиться с кризисом, с которым мы все неожиданно столкнулись, и выбраться из него с минимальными потерями. И она была успешно решена.

- В бизнесе удалось избежать больших убытков и компенсировать те, что были. Хорошим рычагом продаж в это время стали скидки, онлайн-продажи и доставка. Мы перешли в онлайн-формат, и если до кризиса наш сайт работал в основном как каталог, то в момент ограничений он в полной мере стал торговой площадкой. И сегодня можно уже с уверенностью сказать что закрытие магазина - не приговор! В пандемию я ещё раз поняла, что нельзя расслабляться, нужно всегда быть готовой принять удар и адекватно реагировать на сигналы рынка. Стараться быть гибкой, подстраиваться под обстоятельства, когда нет другого выбора - ведь его и не было - и выжимать из сложившейся ситуации возможный максимум.

Ситуация в этом году заставила снова осознать многие важные вещи. Не стоит откладывать свои желания в долгий ящик. Хочешь в поездку - пусть даже это будет ближайший город и всего на пару дней на отдых - не затягивай, езжай, получи эти эмоции!

Не забывай говорить близким людям, как сильно ты их любишь. И пусть это прозвучит банально, но важен каждый миг! Каждый день! Каждая улыбка! Начинаешь это особо остро чувствовать и ценить, когда в огромном мире все так хрупко, как сейчас.

В эти непростые времена я в очередной раз убедилась, что настрой имеет колоссальное значение. Легко поддаться упадническим настроениям, опустить руки и сказать: я не могу.

Пожалуй, это самый простой выход - сдаться. Но я бы очень хотела пожелать нам всем оставаться оптимистами.

Верить в лучшее! Сохранять в душе веру, этот огонек, который поддержит в трудные времена. Выше нос!

Наш ассортимент в этом году пополнился аксессуарами ручной работы. А еще у нас появился новый дизайнер. Мы стараемся не стоять на месте, следим за тенденциями, постоянно обновляем ассортимент. В нашем бутике всегда много «вкусняшек»!

В этом году мы вышли на международную доставку, и это невероятно теплое чувство - осознавать, что кто-то за тысячи километров от Тулы поверил, заказал, остался доволен и прислал в ответ добрые слова. В такие моменты я понимаю, что я занимаюсь своим делом. Это делает меня счастливой.

Горжусь тем, что удалось создать в центре нашего любимого города женский островок спокойствия и хорошего настроения. Но сама большая моя гордость - семья! Бесконечно любимая, моя опора и поддержка.

Исходя из опыта, я стараюсь ставить реальные цели и строить планы, ориентируясь на ситуацию. Мечтаю порой уехать с семьей в такое место, где нет сигнала телефона, набраться сил, вдохновения, насладиться природой, тишиной, закатами и рассветами. Словом, отдохнуть как следует с любимыми и самыми близкими людьми. А затем снова вернуться к любимой работе. Для меня моя семья и работа - это две неотъемлемые частички моего одного большого счастья!

Инна Филина, руководитель женской студии танца

Dance Fit и детской школы Dance Kids

В этом году в танцевальной семье Инны Филиной DanceFit произошло пополнение: открылась детская школа DanceKids для самых маленьких танцоров.

– У нас танцуют дети от трёх лет, направления всевозможные – от классического и народного танца до современного хип-хопа, брейк-данса и стретчинга. Обучение проходит как в группах, так и индивидуально.

Моя взрослая школа DanceFit в этом году приобрела статус «женской студии»: мы проводим занятия, групповые и индивидуальные, которые направлены на раскрытие женственности и пластики, они учат владеть своим телом, повышают уверенность в себе.

Я горжусь своими учениками. Их заряженные глаза – стимул двигаться дальше.

Горжусь и любимым делом: оно развивается, это не может не радовать. Значит, я и моя команда идем в верном направлении.

Из личных целей в этом году тоже удалось достигнуть многого, к чему стремилась. Защитила красный диплом Московского Педагогического Государственного Университета. Решила побороть страх высоты, который был во мне с детства, действенным способом – прыгнуть с парашютом без инструктора. Получила незабываемые эмоции и теперь не боюсь.

Планы на будущее – огромны, но главный – не останавливаться на достигнутом, развиваться личностно и профессионально!