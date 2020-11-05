Подводим итоги фотоконкурса «Фильмомания»
Завершился фотоконкурс «Фильмомания». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от Djorgin. Пользователи отдали за него 20 голосов.
Djorgin получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 15 голосов получает фото от веточки.
Третье место досталось снимку от пользователя LeoQueen. Портальцы отдали за него 13 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!