Подводим итоги фотоконкурса «Фильмомания»

Завершился фотоконкурс «Фильмомания». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Djorgin. Пользователи отдали за него 20 голосов.

Djorgin получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 15 голосов получает фото от веточки.

Третье место досталось снимку от пользователя LeoQueen. Портальцы отдали за него 13 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!