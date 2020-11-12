блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы Myslo
Новые итоги фотоконкурса «Братья наши меньшие»

Новые итоги фотоконкурса «Братья наши меньшие»

Дорогие наши портальцы, так вышло, что кое-кто нарушил условия конкурса, а мы этот факт немножечко проглядели. Поэтому немножко некорректно подвели итоги фотоконкурса. Каемся, надеемся на ваше прощение и благодарим за то, что помогаете нам поддерживать справедливость и честность. Мы прислушались к вам и, пересчитав все голоса, объявляем новых победителей фотоконкурса «Братья наши меньшие».

Первое место достается снимку от Sova. Пользователи отдали за него 30 голосов.

Sova получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 25 голосов получает фото от Попрыгуна.

Третье место досталось снимку от пользователя Goldberry. Портальцы отдали за него 14 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 08:00 +4

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Выбираем «Женщину года-2020»!
Выбираем «Женщину года-2020»!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.