Новые итоги фотоконкурса «Братья наши меньшие»

Дорогие наши портальцы, так вышло, что кое-кто нарушил условия конкурса, а мы этот факт немножечко проглядели. Поэтому немножко некорректно подвели итоги фотоконкурса. Каемся, надеемся на ваше прощение и благодарим за то, что помогаете нам поддерживать справедливость и честность. Мы прислушались к вам и, пересчитав все голоса, объявляем новых победителей фотоконкурса «Братья наши меньшие».

Первое место достается снимку от Sova. Пользователи отдали за него 30 голосов.

Sova получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 25 голосов получает фото от Попрыгуна.

Третье место досталось снимку от пользователя Goldberry. Портальцы отдали за него 14 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!