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Тулячка: в Криволучье неизвестные жестоко убили бездомных собак

Тулячка: в Криволучье неизвестные жестоко убили бездомных собак

Myslo проверил указанную информацию. И результат оказался неожиданным.

24 января в группе ВКонтакте «Подслушано в Туле» появилась информация о том, что накануне, 23 января, в районе школы №51  (ЦО №29) по улице Доватора, а также в районе отдела полиции «Криволучье» неизвестные жестоко убили собак, расстреляв их дротиками. Некая Дарья В. написала душераздирающую историю об этом происшествии: читаешь и слезы на глаза наворачиваются.
 
- Собаки умирали в жутких мучениях, и помочь им не представлялось уже возможным. Это все видели дети, которые рыдали рядом с трупиками навзрыд. Такого ужаса я еще не видела вблизи. Сердце рвалось на части, когда я наблюдала как мучились эти животные, которые никому не причинили зла, — пишет Даша.
 
По ее словам, она тут же позвонила в приют «Континент» — государственному подрядчику, который занимается стерилизацией и отловом бродячих собак. Но никакого ответа не получила.
 
- Кто ответит за массовый расстрел животных? Кто способен на такое зверство? Почему это все происходит в цивилизованных городах на глазах у детей? — задается вопросом Дарья.
 
К этому посту были прикреплены соответствующие фотографии, которые наводят ужас. Естественно, тему поспешно подхватили некоторые тульские СМИ.
 
Однако, как выяснили корреспонденты Myslo, все это… фейк! Фото были скачаны Дарьей с различных сайтов из интернета.
 
Дальше - еще интересней. 
 
За комментариями Myslo обратился в пресс-службу УМВД России по Тульской области и вот, что выяснилось:
 
- В настоящее время сотрудники полиции установили личность женщины, опубликовавшей данную информацию.
 
Как пояснила указанная гражданка, вся информация была ею выдумана.
 
Полицейские проводят с этой женщиной профилактические мероприятия, направленные на недопущение в дальнейшем совершение ею подобных действий.
 
Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, в рамках которой будет установлен мотив, побудивший указанную гражданку опубликовать несоответствующую действительности информацию, вызвавшую большой резонанс, — рассказал руководитель пресс-службы Андрей Ярцев.
 
Как стало известно Myslo, накануне этой публикации женщина действительно увидела труп собаки, лежащий около дороги. Но, скорее всего, животное сбила машина. Видимо, дама оказалась слишком впечатлительной.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:36 +3
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