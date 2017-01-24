В Новомосковске выпал красный снег

Фото с сайта администрации Новомосковска.

23 января в Новомосковске в «Единую дежурно-диспетчерскую службу» обратились граждане, проживающие в районе огнеупорного завода. Они рассказали, что на улицах города лежит красный снег. По мнению жителей, произошел выброс вредных веществ от ОАО «Новомосковскогнеупор».

Администрация МО Новомосковск в этот же день отправилась на указанное предприятие.

Установлено, что ОАО «Новомосковскогнеупор» осуществлялся выброс вредных веществ из основного источника выбросов от вращающихся печей.

Снежный покров окрашен в красноватый цвет вдоль забора предприятия со стороны автодороги «Новомосковск-Донской».

Вся информация была передана в Росприроднадзор. Там определят, насколько опасны или безопасны данные выбросы. Специалисты должны взять пробы и определить есть ли превышение предельно допустимых норм. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новомосковска.