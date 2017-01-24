новости
новости
Регистрация
В Новомосковске выпал красный снег
Фото с сайта администрации Новомосковска.

В Новомосковске выпал красный снег

Жители города обеспокоены случившимся.

23 января в Новомосковске в «Единую дежурно-диспетчерскую службу» обратились граждане, проживающие в районе огнеупорного завода. Они рассказали, что на улицах города лежит красный снег. По мнению жителей, произошел выброс вредных веществ от ОАО «Новомосковскогнеупор».

Администрация МО Новомосковск в этот же день отправилась на указанное предприятие.

Установлено, что ОАО «Новомосковскогнеупор» осуществлялся выброс вредных веществ из основного источника выбросов от вращающихся печей.

Снежный покров окрашен в красноватый цвет вдоль забора предприятия со стороны автодороги «Новомосковск-Донской».

Вся информация была передана в Росприроднадзор. Там определят, насколько опасны или безопасны данные выбросы. Специалисты должны взять пробы и определить есть ли превышение предельно допустимых норм. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новомосковска.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:54 0
Другие статьи по темам
Место
НовомосковскТула
Прочее
красный снегвыбросыогнеупорный завод

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Татьяна Рыбкина: В Туле появится музейный квартал
Татьяна Рыбкина: В Туле появится музейный квартал
В Туле дан старт региональному вещанию «России 24» и «Маяка»
В Туле дан старт региональному вещанию «России 24» и «Маяка»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика