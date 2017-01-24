В Новомосковске выпал красный снег
Жители города обеспокоены случившимся.
23 января в Новомосковске в «Единую дежурно-диспетчерскую службу» обратились граждане, проживающие в районе огнеупорного завода. Они рассказали, что на улицах города лежит красный снег. По мнению жителей, произошел выброс вредных веществ от ОАО «Новомосковскогнеупор».
Установлено, что ОАО «Новомосковскогнеупор» осуществлялся выброс вредных веществ из основного источника выбросов от вращающихся печей.
Снежный покров окрашен в красноватый цвет вдоль забора предприятия со стороны автодороги «Новомосковск-Донской».
Вся информация была передана в Росприроднадзор. Там определят, насколько опасны или безопасны данные выбросы. Специалисты должны взять пробы и определить есть ли превышение предельно допустимых норм. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новомосковска.