На что можно потратить в Туле 53 миллиона рублей?

Вопрос о платных парковках власти Тулы обещали рассмотреть на штабе по развитию города в конце ноября – начале декабря 2016-го. Но обещать – не значит жениться…

Последнее заседание расширенной рабочей группы по платным парковкам в Туле состоялось 28 октября 2016 года. На нем замглавы администрации Тулы — начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин заявил, что «прогнозируемые расходы по содержанию парковочного пространства на 2016 год составили 52 753 500 рублей». А планируемый убыток проекта по итогам 2016 года составит 13 млн руб.

19 декабря 2016 года глава администрации Тулы Евгений Авилов на своей отчетной за год пресс-конференции вернулся к этой теме и заявил:

— В Москве решили — и сделали цену за час на парковке 200 руб. Почувствуйте, как говорится, разницу, как там принимают решение и как у нас. Сейчас идет подготовка к заседанию штаба по развитию города. Свои предложения по платному парковочному пространству подготовила рабочая группа. Мы не «замыливаем» эту тему, обсуждаем ее со всех сторон. Основная цель проекта — разгрузить центр города от припаркованных машин и организовать парковочные карманы на проспектах города.

Возможно, тему и не «замыливают», но штаб по развитию города уже точно не состоится в этом году. Как сказали источники в гордуме и члены рабочей группы — организатор проведения штаба Игорь Щербаков болеет, а без него никто штаб не соберет.

Прокуратура, к которой мы обратились со страниц газеты «Слобода» и на портале Myslo — с официальным запросом проверить, куда и как расходуются бюджетные средства в проекте «платный паркинг» — развела руками.

— Газета вышла 23 ноября, у нас запрос зарегистрирован позже. Согласно закону, есть месяц на проведение проверки и официальный ответ, — пояснил Владислав Анциферов, прокурор Тулы. — Но из 15 сотрудников у меня сейчас реально работают 7. Не успеваем. Могу сказать, что мы запросили финансовые документы в администрации Тулы для проверки. Что-то более конкретное смогу сказать после праздников, в середине января.

По словам Анастасии Дементьевой, руководителя рабочей группы по платным парковкам, депутата Тульской гордумы, председателя комиссии по жизнеобеспечению и транспорту, предложения по оптимизации парковочного пространства гордума планирует рассмотреть в конце января.

— Цены на парковку точно повышать не будем, а остальное узнаете на Думе, — таинственно обещала Анастасия Дементьева.

Как говорится, ноу коммент. Правда, на память приходят слова Президента Владимира Путина из его Послания-2016 депутатам Госдумы:

— Ещё раз хочу обратиться ко многим из вас: не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми — идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, особенно когда речь идёт о… создание современной среды для жизни. К сожалению, порой эти вопросы решаются кулуарно, и, когда так происходит, действительно хочется спросить: «Вы уверены, что то, что вы предлагаете, исходя только из тех представлений, которые в служебных кабинетах возникают, это самое лучшее предложение? Не лучше ли посоветоваться с людьми, спросить у них, как они хотят видеть улицы, свои дворы, парки и набережные, спортивные и детские площадки?»

По словам активиста «Свободной Тулы» Станислава Курского, в декабре они обследовали еще раз парковочное пространство города и обнаружили несколько явных нарушений. Например, парковки возле школы на ул. Ленина и центра «Юнга» на ул. Сойфера сделаны по проекту «Народный бюджет», но попали в кольцевую зону платного паркинга. Это недопустимо.

Станислав Курский – Мы обязательно разберемся, куда идут бюджетные деньги и как их лучше тратить, если проект будет дальше жить. Тем более что теперь в состав Общественной палаты региона вошел наш активист, — обещал Станислав.

Ну а пока чиновники оттягивают момент «разбора полетов», а активисты продолжают искать нарушения, давайте посмотрим: