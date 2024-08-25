Козерогов ждет новое романтическое знакомство, а Скорпионам предстоит ударно потрудиться

Овен (21.03−20.04): Энергетический потенциал Овнов безграничен. Возможно стремление реализовать творческие и организаторские способности. У многих Овнов может появиться стремление к популярности, к светским развлечениям, к веселью. Неделя проходит под знаком преобразования космической энергии. Возможны различные приключения, неожиданные повороты судьбы, интересные встречи. Эта неделя благоприятна для любви, укрепления семейных отношений.

Про деньги. Для повышения и улучшения финансового положения вам нужно проявить инициативу. При совершении сделок и подписании договоров тщательно проверяйте все бумаги.

Про любовь. В личной жизни нынче все будет хорошо. Особенно если ваши любовные свидания и переживания будут окружены тайной. Охраняйте свое счастье от любопытных глаз.

Про интим. Мужчины склонны судить о вашем «вине» по форме «бутылки». Иными словами, есть смысл сделать все возможное, чтобы выглядеть максимально эффектно и сногсшибательно. Даже если не начнут «в штабеля укладываться», то уж присвистывать вам вслед точно станут. Овны-мужчины также не будут обделены вниманием, главное - соответствовать ожиданиям своих партнерш.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 30.

Телец (21.04−21.05): Вероятно, что на этой неделе вложение денег в рискованные предприятия будет удачным и принесет Тельцам прибыль. Хорошее время для завершения всех начатых дел и постепенного подведения итогов. Будьте уверены в своих силах и возможностях, это принесет вам удачу. Постарайтесь продумывать все до мелочей, они сейчас тоже важны.

Про деньги. Если вы проявите дипломатичность и благоразумие, то вашему материальному положению ничего не будет угрожать. Во вторник вероятны денежные поступления. В четверг не позволяйте впутать себя в авантюрную финансовую историю.

Про любовь. На этой неделе вам, судя по всему, будет присущ некоторый нарциссизм. Вы безусловно достойны восхищения и обожания, но самолюбование вам совсем не к лицу. И грозит испортить отношения с партнером.

Про интим. Звезды считают, что вскоре вам попадется мужественный мужчина с проницательным взглядом, желательно при этом связавший свою жизнь со служением чему-либо: Отечеству, спасению людей, просвещению и так далее. Причем в этой борьбе за ваше внимание из трех претендентов — военного, хирурга и учителя — победителем выйдет, скорее всего, хирург.Тельцы-мужчины на этой неделе пассивные и уставшие, но это скоро пройдет, так что сильно не огорчайтесь.

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 26.

Близнецы (22.05−21.06): В семьях Близнецов растет недовольство их поведением. Возможны полное непонимание, разногласия при составлении семейного бюджета. Это неподходящая неделя для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Возможно, общество малознакомого человека отвлечет Близнецов от интеллектуальной работы, обдумывания важных шагов в деловой сфере жизни.

Про деньги. Постарайтесь на этой неделе работать с удовольствием, заниматься творчеством, реализовать смелые идеи. Именно это и принесет вам прибыль, ну и моральное удовлетворение тоже.

Про любовь. Волшебным образом решаться практически все проблемы во взаимоотношениях с любимым человеком. Еще вчера вам казалось, что вы требуете от него слишком многого, а сегодня он сам вам всё это с удовольствием предоставит.

Про интим. Нынче вас возбудит нарочитая грубость, тех же любовников/любовниц, что возьмутся слишком нежничать и сюсюкать, вы втайне станете презирать. По этой же причине представителей вашего знака зодиака возбуждают брутальные мужчины и решительные дамы, что ни за словом в карман не полезут, ни спуску никому не дадут. Особенный же шанс удостоиться вашей милости имеют работники правоохранительных органов, налоговой инспекции и хирурги.

Благоприятные дни: 31; неблагоприятные: 28.

Рак (22.06−22.07): Неделя связана с пробуждением желаний, построением грандиозных планов, широким общением. Вероятно повышение требовательности Раков к людям из близкого окружения. В результате этого возрастут и обязанности самих Раков. Их будет такое множество, что с трудом выделится главное. В первой половине недели ничто не должно Раков потревожить. Неделя располагает к созерцанию, мышлению, анализу происходящего.

Про деньги. Во вторник и среду вероятны крупные денежные поступления. На серьезное дело вполне можно потратить значительную часть вашего финансового ресурса, но не сразу, а только после основательного анализа. Пятница — удачный день для переговоров и совещаний, вы будете весьма убедительны.

Про любовь. Эта неделя может быть наполнена сомнениями и переживаниями, вам будет непросто найти общий язык с любимым человеком. Во вторник ваша ревность может помешать вам смотреть на вещи объективно. Постарайтесь всё же обойтись без мелодрам.

Про интим. Камень с плеч Раки могут сбросить, только если как следует попотеют, вместе с любимым выполняя специальные гимнастические «упражнениями». Из положения сидя нужно не спеша перейти в положение лежа, затем обратно. Повторить несколько раз. Попробуйте воспользоваться ковриком для йоги ли хотя бы матрасом или ковром, чтобы не разрушить случайно диван.

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 30.

Лев (23.07−23.08): Ваша повышенная работоспособность заставит сослуживцев удивиться тому, как быстро вы обрели нужную форму. Неделя может быть полна разного рода неожиданностей. Благоприятный период для налаживания семейных отношений и наиболее полного раскрытия вашей личности. Многих Львов закружат домашние хлопоты. Возможно, напомнят о себе нерешенные проблемы последних дней. Общение с детьми доставит вам особую радость.

Про деньги. Во вторник вы можете обрести нового надежного партнера по бизнесу. В четверг не стоит увлекаться покупками и тратить слишком много. Вторая половина недели может оказаться более стабильной, чем первая.

Про любовь. Всё будет вполне гармонично, если только вы не станете придираться к спутнику жизни по мелочам и будете принимать компромиссные решения. Помните, что любимый человек — ваш союзник, а не враг, с которым надо бороться.

Про интим. На этой неделе в сексе ведущее значение будет иметь размер. Да, в общем, и того, о чем вы подумали, конечно, тоже. Но не менее важно, чтобы вам было, где развернуться — заниматься любовью в лифте сейчас лучше не стоит. У вас кровать достаточно широкая и комфортная? Если нет — самое время заменить.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 26.

Дева (24.08−23.09): Очередной цикл вашей жизненной активности будет отмечен чувством отстраненности от внешней суеты. Это позволит вам направить свою жизнь в нужное русло и восстановить утраченное равновесие. Быть может, близкие люди ведут себя не совсем так, как вы этого хотели. К сожалению, повлиять на них или перевоспитать их вам вряд ли удастся.

Про деньги. В понедельник вероятна сделка с новыми партнерами, которая может принести ощутимую прибыль. В четверг вам могут предложить новую работу, подумайте об этом, только внимательно изучите круг задач, которые вам предстоит выполнять.

Про любовь. Для вашей пары будет лучше, если вы перестанете огорчать своими упреками любимого человека, а поможете справиться со сложной ситуацией. Желательно не рассказывать окружающим о своей личной жизни, чтобы не стать объектом для сплетен.

Про интим. Вы встретите новую неделю в подвешенном состоянии души и тела — обычно это называется «хочу того, не знаю чего». В данном случае вам еще сложнее — они настроены на легкую интрижку с кем-нибудь (желательно без всяких душевных терзаний, а исключительно для услады организма), но звезды говорят, что вам отсыплют сомнений и метаний по полной программе. Если поймете, что вам это все не нужно — храните целибат и сублимируйте в творчестве, так вернее.

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 27.

Весы (24.09−23.10): Пассивная, спокойная неделя. Следует подождать с реализацией серьезных планов. Скоро вы можете получить поддержку от партнеров и коллег. Постарайтесь избегать всего тайного и закулисного, не позволяйте втягивать вас в какие-либо интриги и заговоры. Собственными переживаниями лучше делиться только с самыми близкими и проверенными людьми. В субботу вам придется потратить немало сил, чтобы заставить окружающих прислушаться к вашим словам.

Про деньги. Финансовое положение вполне стабильно. Только будьте разумны в тратах. В пятницу возможно получение денег, а также развитие небезынтересных бизнес-идей.

Про любовь. Похоже, вам придется на время забыть про романтические встречи и свидания и с головой погрузиться в работу, что может вызвать подозрение и ревность со стороны любимого человека. Чтобы избежать возможного скандала, попросите его помочь, все претензии как ветром сдует.

Про интим. Самая эрогенная зона у вас на этой неделе — это самомнение. Пока вам не польстят как следуют, никакого сексуального удовольствия не получите. Так что постарайтесь напроситься на комплименты, да выбирайте льстеца/льстицу поталантливее. В конце концов, заценить вас может один человек, а как следует ублажить — совершенно другой.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 29.

Скорпион (24.10−22.11): Пассивная неделя, неблагоприятная для нововведений, перемен, путешествий. Во второй половине недели вероятны события, в результате которых дурное расположение духа может покинуть Скорпионов. Любовь и мир снова войдут в их дом. Неделя предполагает возрастание творческого потенциала. Она обещает быть удачной. Перемены в материальной жизни будут восприниматься Скорпионами как должное.

Про деньги. На этой неделе финансовый успех будет способствовать тем, кто не боится работы и готов трудиться в поте лица. Перебоев с денежными средствами не предвидится. Вы получите весьма выгодное предложение, которое стоит принять.

Про любовь. Не бойтесь откровенных разговоров и признаний. Вам будет совсем нетрудно исполнить обещания, данные любимому человеку, ведь ваши чувства сильны и взаимны. И вас ожидает немало приятных минут на этой неделе.

Про интим. На этой неделе вас будет притягивать все таинственное, загадочное, необъяснимое и недоступное. Чем больше места окажется для вашей фантазии и догадок, предположений, тем сильнее вы будете жаждать найти ответы и разгадки, и тем сильнее, разумеется, распалитесь и в эротическом смысле. В общем, придется сломя голову искать повсюду «сфинксов» с мерцающими глазами — ведь лишь они способны вас удовлетворить по-настоящему.

Благоприятные дни: 30, 31; неблагоприятные: 29.

Стрелец (23.11−21.12): Эта неделя может оказаться очень важной в жизни большинства Стрельцов. Начало недели потребует от многих принятия важных решений. Особенно это касается Стрельцов-мужчин: для них могут открыться интересные служебные перспективы. Неделя утверждает незыблемость мировых законов, предполагает достижение цели. Неделя неблагоприятна для путешествий. Большие запросы, стремление выделиться любой ценой могут привести к нежелательным результатам.

Про деньги. Финансовая стабильность наконец-то порадует вас. Возможны крупные денежные поступления в начале недели. Деловые переговоры увенчаются успехом, вашу позицию примут безоговорочно.

Про любовь. Любимый человек может потребовать от вас решительных действий и гарантий, которые на данный момент вы не сможете ему предоставить. Что ж, придется искать компромисс, если вам дороги эти отношения.

Про интим. Сблизиться со своим возлюбленным/возлюбленной Стрельцам поможет, на первый взгляд, совершенно не сексуальное занятие. Небесные светила настоятельно рекомендуют вам вместе посвятить время... возне с комнатными растениями! Не удивляйтесь: согласно древним славянским верованиям, посадка растений символизирует акт зарождения новой жизни и подсознательно напоминает участникам действа процесс зачатия ребенка.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 26.

Козерог (22.12−20.01): Неделя предполагает накопление жизненных сил, переоценку ценностей. Звезды рекомендуют Козерогам избегать шумных компаний и застолья. Скорее всего это негативно скажется на их здоровье. Эта неделя пройдет под знаком милосердия, любви и прощения. Бьющая ключом энергия даст Козерогам возможность закончить всю намеченную на неделю работу. Начальство будет довольно ее результатом, а Козероги смогут рассчитывать на повышение уровня жизни.

Про деньги. Неделя благоприятна для создания финансового ресурса. Не спешите тратить деньги, лучше отложите. Не опаздывайте на работу и на деловые встречи, это не лучшим образом отразится на ваших отношениях с коллегами партнерами.

Про любовь. На нынешней неделе возможно романтическое знакомство, которое увлечет вас не на шутку. Но все же постарайтесь не наделать глупостей. Воскресенье — хороший день для разговора по душам, но обдумывайте каждое свое слово.

Про интим. Для вас большее значение будут иметь их успехи в других сферах жизни, нежели интимная. Связано данное предсказание с весьма слабой сексуальной энергетикой недели и достаточно высоким уровнем интеллектуальной активности. Поэтому, если вы и придумаете что-то «погорячее» в постели, не торопитесь это воплощать — лучше отложите на потом.

Благоприятные дни: 28, 31; неблагоприятные: 29.

Водолей (21.01−19.02): Круговорот событий поглотит Водолеев целиком. Они могут заняться любимым делом, благоустройством своего дома, квартиры, наладить охрану жилища. Возможен успех в финансовых операциях. Благоприятная неделя для ведения судебных дел, обсуждения сделок. Водолеям будет легко сконцентрироваться на главном, проникнуть в суть вещей, претворить задуманное в действительность. Они смогут легко объединить в себе и уравновесить желание обновления с трезвым, рассудительным взглядом на события.

Про деньги. Не говорить про деньги, они любят тишину. Вообще лучше меньше болтать, больше делать. Это позволит реализовать давно намеченные планы. Поход по магазинам предпочтительно совершать в первой половине недели.

Про любовь. Наберитесь терпения и постарайтесь не обращать внимания на резкие или эмоциональные высказывания любимого человека, при этом сохраняя внимательный вид. Попытка внять его словам, скорее всего, приведет лишь к ссоре.

Про интим. Принарядитесь. Потом подойдите к зеркалу, критически оглядите полученный результат, и попробуйте еще разок. После двух-трех десятков подходов вы сумеете довести свою внешность до такой степени совершенства, что вам будет не страшно замахиваться на покорение самой яркой звезды. Что, собственно, на этой неделе и рекомендуют светила — не соглашайтесь на компромиссы, соблазнять — так лучшего/лучшую из представителей рода человеческого.

Благоприятные дни: 31; неблагоприятные: 30.

Рыбы (20.02−20.03): Положительные тенденции недели найдут свое выражение. Звезды расположены настолько хорошо, что любые дела вам будут удаваться с первого раза. Вы на высоте, все вам по силам. К вам будут обращаться за помощью и советом. Вы можете получить возможность для реализации творческих замыслов. Однако нужно думать не только о себе: ищите компромисс, не считайте, кто больше вложил и сделал. В выходные вы сможете отправиться в путешествие и хорошо отдохнуть.

Про деньги. Понедельник и вторник — более чем удачные дни для деловых встреч и разговоров с вышестоящими инстанциями. Вероятен приятный сюрприз, вас могут отметить как успешного работника и предложить новую должность.

Про любовь. Не цепляйтесь за устаревшие отношения и прошлые романы, освободите пространство для нового чувства. Не исключено, что на этой неделе одинокие представители знака встретят новую любовь. Главное — не испугаться внезапности ее прихода…

Про интим. Не отвечайте на провокационные заигрывания коллег — ни к чему хорошему они не приведут. Безусловно, вам будет приятно почувствовать себя желанной — вот только ваш благоверный/благоверная так или иначе узнают об этих «перемигиваниях», причем в сильно извращенном варианте. И никакого виртуального флирта!

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 29.