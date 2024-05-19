Козероги установят прочные деловые контакты, а Стрельцы могут выдать свою тайную любовную связь

Овен (21.03−20.04): В начале недели вероятны трудности в общении с родственниками или соседями: бесполезно сообщать им о своей жизненной позиции — все равно не услышат. Вторник — не самое удачное время для декларации новых идей на работе. Чувство неуверенности будет мешать вам сосредоточиться. Поверьте, у вас больше сил и знаний, чем вы думаете. Денежные вопросы могут оказаться в центре внимания — постарайтесь доискаться до самой сути проблемы, чтобы она не создавала неприятных ситуаций.

Про деньги. В понедельник вы можете рассчитывать на незначительные денежные поступления. Не стоит ввязываться в авантюрные мероприятия, легкой прибыли они не принесут. Приобретайте только самое необходимое.

Про любовь. Если на горизонте ваших отношений появились какие-то тучи, знайте, проблемы необходимо преодолевать исключительно вдвоем, а не впутывать в сложившуюся ситуацию друзей и родственников.

Про интим. Не исключено, что все мысли о телесном будут вызывать у вас только скуку и недовольство. Чтобы не обидеть своего партнера/партнершу — ведь он может подумать, что дело в нем — предупредите его заранее, что вам нужно собраться с силами и немного отдохнуть. Чтобы, разумеется, потом с новыми силами отправляться в странствия по стране любви!

Благоприятные дни: 23, 25; неблагоприятные: 21.

Телец (21.04−21.05): Внезапные карьерные взлеты случаются прискорбно редко, однако на этой неделе можно ожидать и не таких чудес. Проверьте, может быть, у вас получится занять неожиданно освободившееся место. Оно окажется для вас замечательным подарком. В среду постарайтесь понять близких людей, найдите компромиссное решение. В пятницу вы сможете воплотить в жизнь мечты. В воскресенье будьте особенно осторожны с новыми идеями и веяниями.

Про деньги. Ваши финансовые возможности, к сожалению, обещают быть довольно ограничены, поэтому планировать крупные покупки на эту неделю нежелательно. Ближе к выходным вам внезапно могут отдать старые долги.

Про любовь. На этой неделе вы не будете скучать, но и покой вам только снится. В середине недели возможно бурное выяснение отношений, которое, однако, взаимопонимания не принесет.

Про интим. Конечный итог вашего «счастливого эротического случая» зависит от того, насколько удачно вы умеете «ловить момент» и как быстро можете понять, чего сейчас хочется и вам, и вашему партнеру/партнерше. Если вы чувствуете, что вам несколько приелся домашний интим, то устройте небольшой экстрим своими силами. Например, «потеряйте» ключи от дома…

Благоприятные дни: 20, 25; неблагоприятные: 24.

Близнецы (22.05−21.06): На этой неделе при общении будет важно не только высказаться, но и прислушиваться к веским аргументам собеседника. Настройтесь на сотрудничество с коллегами, а не на противостояние. Не зацикливайтесь на стереотипах, которые могут помешать планам на будущее. Не позволяйте прежним страхам или чувству вины препятствовать в осуществлении намеченных дел. Думайте о будущем и не вспоминайте о прошлом. Постарайтесь не накапливать текущие дела, чтобы в пятницу они не превратились в большую проблему, разрешить которую уже будет не под силу.

Про деньги. В начале недели вы получите солидную прибыль или выиграете в лотерею. Ваше материальное положение значительно улучшится. И проблем с финансами точно не будет.

Про любовь. Оптимизм и вера в любовь позволят вам изменить вашу жизнь и осуществить мечту. Постарайтесь не очень эмоционально реагировать на происходящее. Всё к лучшему.

Про интим. Внимание! Сейчас лучший способ привлечь внимание противоположного пола — это быть отдохнувшим, свежим и естественным. Перед свиданием можно принять ванну, а мысленно сравнивать себя с цветком, спелой ягодой, бананом и так далее. Помедитируйте на это ощущение спелости внутри себя — и увидите, как изменится ваше поведение во время секса.

Благоприятные дни: 22, 23; неблагоприятные: 26.

Рак (22.06−22.07): Вам будет трудно заниматься тем, что вы запланировали на эту неделю, так что лучше сразу приготовиться к некоторым изменениям в планах. Вероятно, вам придется много времени потратить на решение чужих проблем. Особого энтузиазма это занятие не вызовет, зато даст бесценный опыт терпеливого служения и самоотверженного отказа от личных притязаний. Впрочем, все это касается первой половины недели. В пятницу вы можете получить приятное известие, правильно истолковав которое, можно улучшить финансовое положение. В своей деятельности не бойтесь новизны, так как перемены обернутся для вас благом.

Про деньги. Финансовое положение устойчиво, это позволит вам спокойно и без лишней суетливости и нервозности распоряжаться имеющимися у вас средствами. Можно позволить себе потратить значительную сумму на отдых и развлечения.

Про любовь. Возможен новый виток в ваших взаимоотношениях, этому будут сопутствовать определенные противоречия в восприятии мира. Учитесь слышать друг друга. И доверять своему избраннику.

Про интим. Звезды предупреждают вас, что вам не стоит ждать милости от природы. Но и насильно отбирать их тоже не стоит. Что это значит? А то, что вам не помешает бокал-другой горячего вина — исключительно в качестве возбуждающего сексуальный аппетит средства. Но вот чего не стоит делать категорически — это спаивать партнера/партнершу и перебарщивать со спиртным.

Благоприятные дни: 24, 25; неблагоприятные: 22.

Лев (23.07−23.08): Ваше внутреннее стремление к уединению практически неосуществимо: всю неделю Вы будете в самой гуще событий. С понедельника по среду желательно не начинать новых дел, так как Вас могут подстерегать иллюзии и непредвиденные обстоятельства, препятствующие Вашим замыслам. Не доверяйтесь коллегам: многими их поступками будет руководить зависть. Четверг благоприятен для разнообразных дел — но каждое из них непременно следует доводить до конца. В пятницу вероятно знакомство с людьми, которым интересны Ваши проблемы.

Про деньги. На этой неделе большую роль в ваших финансовых делах будут играть даже не деньги, а ваши способности организовать взаимовыгодный обмен. В конце недели лучше не брать кредиты и не пользоваться кредитными картами.

Про любовь. На этой неделе не стоит рьяно отстаивать свободу и независимость, тем более, что на них никто особо и не покушался. Обязательно проведите вместе больше вечеров, постарайтесь поговорить искренне и откровенно.

Про интим. Наиболее чувствительная область тела у Львов на этой неделе — это ступни, лодыжки и, как ни странно, локти. На них-то вашему сексуальному партнеру/партнерше и стоит сосредоточить свое внимание во время прелюдии. Кроме того, вы и самостоятельно можете повышать свою сексуальность — стоит лишь надеть на вышеуказанные места несколько металлических или кожаных браслетов.

Благоприятные дни: 22, 25; неблагоприятные: 20.

Дева (24.08−23.09): На этой неделе будьте внимательнее к новой информации и следите за своими высказываниями. Четверг — удачный день для обдумывания новаторских идей, хотя для этого понадобится уединение, а с ним могут возникнуть проблемы. Вас могут посетить незваные гости — постарайтесь проявить щедрость и радушие. В пятницу не стоит принимать скоропалительных решений, нежелательно резко что-либо изменять в своей жизни. В субботу во всем избегайте спорных моментов.

Про деньги. У вас могут появиться новые финансовые возможности. Неделя стабильна и даже успешна. В среду и пятницу вероятны денежные поступления. В субботу могут поступить интересные деловые предложения.

Про любовь. На этой неделе у вас появится шанс помириться с любимым человеком, если вы до этого поссорились и не разговаривали друг с другом. Не стоит демонстрировать эгоизм и упрямство, найдите компромисс.

Про интим. Ваше эротическое внимание с большой долей вероятности привлечет человек, связанный с дорогой. Например, это может быть железнодорожник или проводник, работник ГИБДД или стюардесса. Хотя с натяжкой таким человеком можно назвать и обычного автолюбителя.

Благоприятные дни: 23, 25; неблагоприятные: 24.

Весы (24.09−23.10): Неделю желательно посвятить подведению итогов и до субботы не затевать ничего нового. Во вторник хорошо поддаются исправлению ранее допущенные промахи и недочеты. Определитесь заодно с теми направлениями, которые до сих пор оставались неясными. Конкуренты напомнят о своем существовании в среду. В четверг возможен небольшой конфликт с начальством: сохраняйте спокойствие, так как возникшая ситуация не повлияет на вашу дальнейшую карьеру. Пятница — удачный день для составления планов на ближайшее и отдаленное будущее.

Про деньги. В понедельник и вторник можно рассчитывать на дополнительный заработок. В среду конструктивно пройдут деловые встречи и переговоры, возможна удачная сделка. В воскресенье не тратьте слишком много.

Про любовь. Вы можете внезапно почувствовать свободу. Возможно, вы и в самом деле не связаны никакими обязательствами, однако это также может означать, что вы запутались. Не исключено, что вы захотите вернуться к своей прежней любовь.

Про интим. Поиграть в подвижные эротические игры — это то, что всегда может вдохновить Весов. Им достаточно всего лишь устроить для начала невинные конкурсы между коллегами, знакомыми, близкими — с непосредственным собственным участием, разумеется, — чтобы загореться и воодушевиться на большее впоследствии.

Благоприятные дни: 21, 26; неблагоприятные: 23.

Скорпион (24.10−22.11): События на этой неделе будут достаточно противоречивы, так что вам понадобятся усилия и мудрость, чтобы управлять создавшейся ситуацией. Стоит остерегаться увлечения азартными играми. Постарайтесь не делать необдуманных долгов, избегайте сомнительных сделок — на этой неделе вероятны финансовые проблемы и даже крах. Если поступит заманчивое предложение, стоит тщательно взвесить все за и против, прежде чем его принимать. В субботу свое будущее лучше всего планировать в одиночестве. Не забывайте о проблемах детей.

Про деньги. Финансовое положение вас порадует. Вы поймете, что получили работу мечты. Вас ждет карьерный рост и солидная прибыль. Вам поступит сразу несколько выгодных предложений.

Про любовь. Постарайтесь отбросить свою подозрительность и не подвергайте сомнению чувства любимого человека. Ревность вашей паре противопоказана. Устройте неожиданное свидание.

Про интим. Внимание Скорпионов в ближайшие дни крайне рассеянно — и о физических наслаждениях они помышляют мало. Во всяком случае, что касается их самих. В то же самое время они готовы поддержать любой разговор на сексуальную тематику, а уж что касается советов — то им вообще нет равных.

Благоприятные дни: 20, 21; неблагоприятные: 23.

Стрелец (23.11−21.12): На этой неделе вам будут особенно удаваться такие противоположные по духу вещи, как совершенно новые проекты и, наоборот, возвращение к старым, неоконченным и давно забытым делам. Много времени придется обсуждать свои планы и замыслы с окружающими. Возможно, некоторых Стрельцов ожидает долгожданная поездка. Понедельник окажется весьма успешным для созидания днем — во всех смыслах этого слова. Начиная со вторника для тех, кто ищет работу, появится шанс найти что-то достойное. В пятницу могут возникнуть непредвиденные осложнения в самом простом деле.

Про деньги. Финансовое положение обещает быть стабильным. В начале недели вероятно даже его улучшение, ждите премию или прибавку к зарплате. Самое время избавиться от части долгов или каких-либо иных обязательств, не забыли ли вы оплатить квитанции ЖКХ?

Про любовь. На этой неделе будьте внимательны к своим словам, чтобы не сболтнуть лишнего. Особенно если у вас есть тайная любовная связь. Остудите свой пыл. Особенно удачными будут небольшие романтические поездки за город в выходные.

Про интим. Фаворитами этой недели являются любые эротические придумки с вариациями на тему путешествий, поездок, смены мест интимных встреч и так далее. Нашли новое пристанище для вашей любовной лодки? Тем лучше! Глядишь, так и целую регату скоро созреете провести! А если уж отыскали запасной аэродром — считайте, внеочередная премия от небесных тел вам обеспечена!

Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 26.

Козерог (22.12−20.01): Пора немного сбавить темп. Успокойтесь и хоть немного отдохните от любимой работы. Если возможно — возьмите отпуск или несколько дней отгулов. Напряженный труд на этой неделе противопоказан. Если же это невозможно, то постарайтесь хотя бы сократить объем работы в первую половину недели. В понедельник добиваться признания своей правоты бесперспективно. Но уже начиная со среды вы сможете с легкостью вести переговоры. Поступит много полезной информации, будут удачны деловые встречи. Старые связи продолжают развиваться: вероятно, они еще принесут хорошие плоды, хотя это будет не на этой неделе.

Про деньги. В понедельник деловое общение окажется перспективным и принесет весьма ощутимые результаты. Налаженные связи будут прочны и долговременны. Время подумать о летнем отдыхе, пора бронировать тур и покупать билеты.

Про любовь. Вторник и пятница — благоприятные дни для нового интересного знакомства. Выбор во многом будет зависеть от вас. Будьте готовы открыть свое сердце для новых чувств.

Про интим. Поскольку намечающиеся новые отношения могут потребовать от вас, соответственно, новых знаний и умений, потренируйтесь особенно эротично… есть. Для этой цели вам подойдут апельсины, бананы, авокадо и прочие фрукты. Ведь именно откусывая маленькие кусочки сладкого и благоуханного блюда и изящно их проглатывая — вы сможете продемонстрировать, как минимум, все достоинства своего ротика.

Благоприятные дни: 22, 24; неблагоприятные: 25.

Водолей (21.01−19.02): Вам необходим свежий взгляд на происходящие с вами события. Если вы не отдыхаете, старательно отрешившись от любых рабочих треволнений, то можете столкнуться с загруженностью срочными делами, усталостью и стрессами. Впрочем, последние возможны и для отпускников. Придется попросить помощи — самостоятельно, скорее всего, тут не справиться. Старайтесь использовать любую возможность для отдыха, восстанавливайте свой энергетический потенциал. Во вторник будет неплохо найти время для генеральной уборки своего жилища: вымойте окна, постирайте шторы, наведите порядок. На этой неделе попытайтесь меньше говорить и больше слушать — и даже в спорах сохраняйте нейтральную позицию.

Про деньги. Финансовое положение не слишком стабильно. Похоже, вам придется брать кредит или оформлять новую кредитую карту. Постарайтесь все-таки сократить траты.

Про любовь. В течение всей недели любимому человеку следует уделять как можно больше внимания. Вам надо вместе выйти в свет, познакомить нового избранника со своими друзьями.

Про интим. В любовно-эротической сфере у Водолеев ожидается обострение конфликта между следованием общественному долгу и личными потребностями. К тому же проблема выбора, кому угодить: любимому человеку или «самому лучшему в мире» начальству — изматывает сама по себе. Как можно меньше нервничайте в любом случае и на всякий случай сохраняйте вооруженный нейтралитет — таков совет звезд на ближайшую неделю.

Благоприятные дни: 23, 24; неблагоприятные: 20.

Рыбы (20.02−20.03): Наступает благоприятный момент для осмысления и исправления допущенных ошибок. Небольшое путешествие пойдет вам на пользу. Впрочем, если с ним ничего не выйдет, то неделя будет способствовать вашему продвижению по службе. Энергетически сильным днем может оказаться среда, она сулит решение прежних проблем и появления новых перспектив. В четверг старайтесь сохранять спокойствие и уравновешенность при любых обстоятельствах. Воскресенье благоприятно для пребывания на природе.

Про деньги. Вас могут просто завалить делами, а на помощь рассчитывать не придется. Вероятны поездки, командировки и смена места работы. Сейчас не время отдыхать и расслабляться.

Про любовь. Неделя благоприятна для гармонизации вашей личной жизни. Только постарайтесь не требовать от любимого человека больше, чем он может вам дать. И не быть меркантильным в отношениях.

Про интим. Рыб немыслимо возбудит фантазия на тему «Крошка и великан» — и следствием этого станут их непреднамеренные действия по соблазнению «больших» мужчин и «маленьких» женщин. Косая сажень в плечах, гигантский размер ноги, сильные руки, низкий голос — и вам уже совершенно все равно, чем этот Голиаф занимается, и что у него в школе было по русскому языку.

Благоприятные дни: 24, 25; неблагоприятные: 22.