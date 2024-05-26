Скорпионы могут рассчитывать на денежную премию, а Раки засомневаются: тот ли человек рядом с ними?

Овен (21.03−20.04): Эта неделя дает вам шанс перевернуть свою жизнь, сменить направление деятельности или пересмотреть отношения с партнерами. Вы будете настроены решительно, но главное — не допускайте эмоциональных перегрузок. В понедельник и вторник формируются тенденции на месяц вперед. Уединяться не следует — это благоприятное время, чтобы прийти к определенности в близких отношениях и обсудить планы с коллегами. На среду и четверг планируйте дела, которые требуют быстрого исполнения.

Про деньги. В начале недели обходите магазины стороной. В четверг будут удачными необходимые покупки и приобретения. В пятницу возможны интересные деловые предложения.

Про любовь. Не стремитесь сразу все раскладывать по полочкам, но и неопределенность ни к чему. Возможны некоторые сложности в отношениях. Постарайтесь корректно выяснить, в чем проблема, от вашей искренности и умения слушать сейчас многое зависит.

Про интим. Используйте различные смеси благовоний, чтобы понравиться вашему мужчине/женщине. Кстати, дерзкую нотку неожиданности в ваш аромат вполне может добавить смесь из масла кедра, виноградного масла и растертого в порошок сандала. Наносить лучше всего не на привычные места «за ушами», а в другие потайные места: подмышки, сгибы коленок, область паха и бедер.

Благоприятные дни: 30, 2; неблагоприятные: 31.

Телец (21.04−21.05): В ваших финансовых перспективах могут наметиться новые тенденции. Траты пока лучше свести к минимуму и сосредоточиться на вопросах заработка. Возможны неожиданные предложения. Но принять можно только те из них, что уже имели место раньше, и по каким-то причинам сотрудничество не сложилось. В среду и четверг будьте осторожнее в поездках, берегите материальные ценности. Вы становитесь притягательны для окружающих.

Про деньги. Эта неделя благоприятна для смены работы или начала нового проекта. Среда — удачный день для покупок. А вот в субботу вы явно потратите деньги впустую.

Про любовь. В отношениях с любимым человеком постарайтесь обойтись без придирок и критики в его адрес, так как любовь от этого крепче не станет. Везде можно найти негатив, но лучше больше думать о позитиве.

Про интим. На этой неделе нужно собраться со всеми своими эротическими силами и послужить на благо родной конторы. Возможно, вам придется соблазнить какого-либо инспектора, приехавшего проверять вашу работу — вроде гоголевского ревизора. А может быть, активно строить глазки начальству — в конце концов, это вполне невинный и разрешенный способ смягчить руководство или добиться повышения зарплаты.

Благоприятные дни: 28, 31; неблагоприятные: 2.

Близнецы (22.05−21.06): Эта неделя готовит для вас немало сюрпризов. Приготовьтесь сделать неожиданные открытия, услышать откровенные высказывания или получить предложения. Главное — оставить позади нерешительность и попытаться выйти на новый уровень. Иначе шанс будет упущен. Решайтесь на перемены в личной жизни, давайте начало новым темам и проектам, экспериментируйте. В выходные друзья не дадут вам скучать. Найдите время подготовиться к новой неделе — вас ждет много работы.

Про деньги. Вас ждет прибыль и улучшение материального положения. Работа позволит вам раскрыть свои таланты. Отношения с коллегами и с начальством вас порадуют.

Про любовь. Ситуация сложится в вашу пользу. Без особых усилий со своей стороны вы получите именно то, о чем так долго мечтали. Любимый человек будет рядом с вами.

Про интим. Будьте готовы, что вас прижмут где-нибудь в темном углу и заставят начистоту рассказывать о ваших потаенных желаниях. Самое время откровенно рассказать о своих эротических фантазиях партнеру/партнерше и начать немедленно их воплощать наяву. Впрочем, даже если вы сейчас одиноки, никто не мешает вам написать письмо мирозданию и будущему любовнику/любовнице. Запечатываете в бутылку и отправляете в плавание. Ну и ждите. Скоро приплывет.

Благоприятные дни: 27, 30; неблагоприятные: 1.

Рак (22.06−22.07): Ваш энтузиазм в карьерных вопросах несколько поутихнет, и больше времени вы сможете уделить дому и близким. Это подходящее время для генеральных уборок, небольших ремонтов, наведения порядка. Заботы, разделенные с членами семьи, помогут пережить стрессовые ситуации, связанные с основной работой. В ближайшее время вам не обязательно проявлять деловую активность — многие вопросы решатся без вашего участия. Главное — поддерживать доверительные отношения с партнерами, а инициативу они возьмут на себя.

Про деньги. У вас может появиться дополнительный заработок или новый источник дохода. Во второй половине недели возможны финансовые поступления, причем крупные.

Про любовь. Ваши отношения могут измениться как в лучшую сторону, так и стать отчужденными. Многое зависит от вас и ваших чувств. Спросите себя: именно этот человек вам нужен?

Про интим. Партнеры Раков будут весьма отзывчивы к ласкам живота, особенно по направлению сверху вниз, от ребер до пупка, а затем и до паха. Главное — не перепутайте: если вы начнете интенсивно гладить живот возлюбленного/возлюбленной снизу вверх, к ребрам, то он/она, скорее, проголодается, чем возбудится.

Благоприятные дни: 31, 1; неблагоприятные: нет.

Лев (23.07−23.08): У неженатых Львов появится тяга к новым развлечениям и увлечениям. Любовь становится одной из приоритетных тем. Может вернуться старое чувство или в уже сложившихся отношениях наметится новый настрой. Но не исключены и ссоры, разрывы связей. Не стоит удерживать ситуацию, звезды сейчас не оставляют выбора — происходит то, что назрело. В выходные обстановка стабилизируется, наметятся неотложные дела, появятся предложения, касающиеся удовольствий или приобретений.

Про деньги. Финансовое положение далеко от идеала. Постарайтесь проявить осторожность в денежных делах и не залезать в кредиты. В пятницу остерегайтесь бизнес-предложений со стороны знакомых, вас могут втянуть в авантюру.

Про любовь. Не требуйте от любимого человека слишком много. Похоже, сколь бы близок к совершенству он ни был, на этой неделе вы будете особенно беспощадны к малейшим недостаткам. Если вас что-то раздражает в нем, возможно, вам нужно избавиться от собственных комплексов.

Про интим. Не все то золото, что блестит — таков лозунг этой недели. Вы будете падки на внешнюю красоту и физическую привлекательность противоположного пола, рискуя ущемить свою эмоционально-духовную сферу. Не поддавайтесь инстинктам, будьте бдительны и уверены в себе — и тогда настоящее сокровище у вас из рук точно не уплывет!

Благоприятные дни: 30, 31; неблагоприятные: 27.

Дева (24.08−23.09): Изящество в выражении Ваших интересов, мнений и идей поможет Вам в деловом общении. Хороший период для составления корреспонденции и ведения переговоров, обсуждения, конференций, для составления и подписания важных документов и контрактов. Прибыль в некоторых сферах бизнеса. Возможны удачные короткие деловые поездки, получение приятных известий. Хорошие возможности дает светское общение в эти дни.

Про деньги. Во вторник или среду возможны новые денежные поступления, и очень важно грамотно ими распорядиться. В четверг вам придется принимать активное участие в решении рабочих проблем. Отсидеться за спинами коллег не получится.

Про любовь. Ваша холодность будет только мешать развитию отношений. Постарайтесь вести себя более открыто и искренне с любимым человеком. Ну, а если чувств нет, то зачем вообще продолжать эту связь?

Про интим. Весьма интересный (во всех смыслах) сексуальный опыт ожидает Дев. Возможно, поначалу вы будете стесняться того, что происходит с вами, но вскоре сможете расслабиться и получить удивительное удовольствие. И еще: для вашего психического здоровья вам крайне важно нынче с кем-то поделиться подробностями вашей интимной жизни.

Благоприятные дни: 31, 2; неблагоприятные: 30.

Весы (24.09−23.10): Какие-то из значимых для вас отношений дадут трещину. Возможны конфликты по самым неожиданным поводам, раскрытие тайн, расставания. Но сдержать ничего нельзя — произойдет только то, что назрело и должно произойти. Точно так же в вашу жизнь может вернуться человек, с которым вы расстались, но тема оказалась неисчерпанной. В пятницу появится возможность определиться с задачами на ближайшее время и обсудить планы с деловыми партнерами.

Про деньги. На этой неделе возможны разногласия с партнерами, но вы сможете убедить их в своей правоте, да еще и хорошо заработать, что позитивно отразится на стабильности вашего финансового положения.

Про любовь. В начале недели возможно некоторое недопонимание, недоразумения могут возникать просто-таки по любому поводу. Старайтесь не придавать им большого значения, все решится само собой и достаточно быстро. Вы встретите новую любовь!

Про интим. Партнерам Весов, безусловно, очень понравятся те ласки, которыми вы захотите одарить их. Представьте, что ваши руки — это бабочки, порхающие, невесомые, но весьма и весьма ощутимые — на чувственном, разумеется, уровне. Не стесняйтесь искать нужный ритм и движения — круговые и сверху донизу, легкие похлопывания и пощипывания — и вы будете вознаграждены выражением блаженства на любимом лице!

Благоприятные дни: 29, 30; неблагоприятные: 31.

Скорпион (24.10−22.11): Теперь больше времени желательно проводить в одиночестве, а в работу вносить больше творческих аспектов и фантазии. В понедельник и вторник не стоит торопиться с нововведениями. За эту неделю произойдет много нового, что заставит откорректировать планы, и возможно, вернуться к ранее отложенным делам и проектам. Придется исправлять старые ошибки, но главное — не наделать новых.

Про деньги. Вам поступит весьма выгодное предложение. Начальством явно довольно вами, так что можете рассчитывать на премию и на карьерный рост. В четверг или пятницу возможны крупные денежные поступления.

Про любовь. Постарайтесь уступать любимому человеку, даже если ваши мнения не совпадают в данный момент. Вы поймете, что сделали правильный выбор, доверившись избраннику.

Про интим. В сексуальной жизни Скорпионов в ближайшие пару недель ожидаются «кадровые» перестановки и всяческие неожиданные перемены. Возможно, вы неожиданно найдете нового партнера/партнершу, и все ваши представления о любовных играх перевернутся с ног на голову. Не исключено, кстати, что в самом прямом смысле этого выражения.

Благоприятные дни: 27, 29; неблагоприятные: 31.

Стрелец (23.11−21.12): Возможны поездки, командировки, активизация переговоров с зарубежными партнерами. Особенно по вопросам, которые уже обсуждались раньше, но по каким-либо причинам были отложены. Со вторника можно приступать к новым делам или заниматься вопросами образования. Кроме новых знаний, вас ждут интересные, необычные знакомства, которые в будущем окажутся полезными. В среду и четверг активно продвигайте свои планы. На ближайшие несколько недель не стоит планировать никаких нововведений.

Про деньги. Финансовое положение может не устраивать вас. Да, оно весьма далеко от идеала. Но скоро всё изменится к лучшему. Постарайтесь отнестись к ситуации спокойно и найти дополнительный источник доходов.

Про любовь. Не стоит строить воздушные замки, все равно судьба распорядится по-своему. Невозможно получить сразу все, а капризы и истерики уж точно до добра не доведут. Вы рискуете потерять своего партнера.

Про интим. Стрельцам-дамам для здоровья крайне важно простимулировать внутренние «женские» органы, поэтому есть смысл выбирать те сексуальные позиции, в которых давление полового члена на матку и на шейку матки будет максимальным. Мужчины-Стрельцы на этой неделе будут очень активны. Следите также за тем, чтобы чувство возбуждения, поддерживаемое в течение недели, обязательно нашло выход, и желательно, не один раз.

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 1.

Козерог (22.12−20.01): Разнообразие впечатлений на этой неделе вам гарантировано. Во вторник может произойти что-то неординарное на работе или придется столкнуться с непредвиденными препятствиями в делах. Далеко не все теперь зависит от вашего желания. Придется умерить расходы и некоторое время терпеливо справляться с грузом обязанностей. В среду и четверг вы уже найдете компромиссные решения по возникшим проблемам и сможете снова проявлять энтузиазм и активность в делах, которые наметили.

Про деньги. Неделя в финансовом плане опасений не внушает. Полезно было бы вернуть долги, если таковые имеются. Не помешает досрочное погашение кредита. В среду будьте готовы выступить на совещании или симпозиуме.

Про любовь. Вы будете удивительно предусмотрительны, внимательны и галантны. Любимый человек будет просто очарован вами. Однако вам необходимо найти баланс, чтобы вам не сели на шею.

Про интим. У Козерогов на этой неделе не хватит терпения постигать таинства любви медленно и со вкусом. Им непременно захочется сделать все по-быстрому, а потом побежать дальше — по своим делам или куда-нибудь, где пахнет интригами и чем-то новеньким. Единственный день, когда их можно уговорить подольше пробыть в постели — это четверг.

Благоприятные дни: 1, 2; неблагоприятные: нет.

Водолей (21.01−19.02): Вы будете комфортно чувствовать себя в уединении, занимаясь привычной деятельностью. Но вряд ли удастся на этой неделе сохранить стабильность в делах и внутреннее равновесие. Придется переключиться на внеочередную работу. Новые идеи и предложения могут изначально вызвать протест, но не торопитесь сразу отвечать отказом. Дайте ситуации проявиться, а себе оставьте время подумать.

Про деньги. Возможно, ваше финансовое положение перестанет внушать тревогу. В пятницу вероятны долгожданные денежные поступления. Только не спешите всё сразу тратить.

Про любовь. Вашему партнеру как никогда нужна ваша помощь и поддержка. Постарайтесь ее оказать, хотя бы моральную. И не будьте излишне категоричны, высказывая свою точку зрения, не настаивайте на своем.

Про интим. Дамам подойдут все позы, в которых вы находитесь спиной к партнеру — это связано с особым расположением Юпитера, влияющего на мышцы и позвоночник. При такой позе повышается доверие к возлюбленному и достигается особенное удовольствие — не видя лица партнера, чувствовать его всеми фибрами души и клеточками тела. Мужчин-Водолеев также ждет очень чувственная неделя.

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 31.

Рыбы (20.02−20.03): На этой неделе произойдет резкий поворот событий, словно что-то остановит вас в стремительном движении — и заставит двигаться в новом направлении. Со вторника нужно будет заново сориентироваться в том, чем вы заняты, и пересмотреть свои планы и обязанности. Непредсказуемость всего происходящего требует быстрой реакции и конструктивного подхода с вашей стороны. В среду будьте особенно внимательны, не давайте своим чувствам беспрепятственно проявляться под влиянием настроения.

Про деньги. В целом неделя благоприятна в финансовом плане. Вот только в выходные вам стоит быть осторожнее с вещами и деньгами, вероятны потери.

Про любовь. У вас появится новая любовь, которая полностью изменит вашу жизнь и подарит новую энергию. Не бойтесь порвать старые связи и начать все сначала.

Про интим. Звезды рекомендуют вам поставить себя на место вашего спутника/спутницы жизни и охарактеризовать ваши отношения, в том числе и интимные, с его/ее точки зрения. Более того, подобная рефлексия в кои-то веки окажется более полезной, нежели прямые исполнения «супружеского долга». Попробуйте написать список: чего вы на его месте ждете от себя? О чем мечтаете? Возможно, таким способом вы сможете вывести ваши сексуальные отношения на новый уровень.

Благоприятные дни: 28, 30; неблагоприятные: 31.