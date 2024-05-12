Скорпионы решат свои материальные проблемы, а Львам пора снять розовые очки

Овен (21.03−20.04): Берите от жизни все самое лучшее. Ощущение праздника, удача в делах сердечных, приток новых возможностей позволят легко справиться с любыми затруднениями. Хорошее время для оформления новых союзов и договоров. На какие-то уступки придется пойти, но в конечном счеты вы от этого только выиграете. Вторая половина недели благоприятна для поездок и активного общения. Если чувствуете, что в каких-то делах появились препятствия, наберитесь терпения — скоро все изменится в лучшую сторону.

Про деньги. В течение всей недели возможны небольшие денежные поступления из дополнительного источника. Важные встречи и переговоры в среду пройдут удачно, что укрепит ваш авторитет. Поход за покупками лучше предпринять ближе к выходным.

Про любовь. Среда и суббота могут порадовать вас романтической встречей или свиданием. В пятницу вы можете услышать малоприятные сплетни о любимом человеке, но это не должно огорчать вас, это просто пересуды.

Про интим. Овны склонны впасть в напрасное сожаление а-ля «на кого я свою юность погубила/погубил» и «какая же я дура, что не дала тогда Володьке из второго подъезда». Впрочем, иной раз посидеть и поразмышлять таким образом даже полезно, ибо вывод всегда один: а жить-то хорошо!

Благоприятные дни: 14, 16; неблагоприятные: 18.

Телец (21.04−21.05): В понедельник что-то может вас сильно обеспокоить, но не торопитесь активно влиять на ход событий. Со вторника вы почувствуете себя увереннее, а обстоятельства будут более благоприятны для реализации планов и желаний. Внешняя активность может отойти на второй план, и больше времени вам захочется уделить домашним делам и внутрисемейным отношениям. Вы можете вернуться к старым планам относительно перепланировки дома или дачного строительства. Только пока не делайте особо крупных приобретений. Выходные постарайтесь провести на природе.

Про деньги. Первая половина недели сулит успешную реализацию намеченных финансовых планов. Во вторник хорошо начинать новые проекты, даже рискованные. В пятницу, похоже, придется готовить отчет.

Про любовь. Понедельник может оказаться судьбоносным днем, только внимательно прислушайтесь к голосу своей интуиции. В четверг возможен откровенный разговор, но старайтесь не касаться острых тем, а искать компромисс с партнером.

Про интим. Тельцы склонны обращать повышенное внимание на чистоплотность и аккуратность своего потенциального любовника/любовницы. В идеале их одежда должна быть наглаженной, обувь — начищенной. И главное от партнера должен исходить аромат свежести и чистоты.

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 18.

Близнецы (22.05−21.06): Вам придется с упорством и настойчивостью двигаться к своим целям. Несмотря на задержки в делах и финансовые затруднения, положение ваше с каждым днем выравнивается. Источником поддержки и помощи будут ваши родные и близкие. Это хорошее время для укрепления взаимоотношений и обсуждения совместных планов. Любовные отношения тоже пока требуют уединения. «Мир на двоих», совместные поездки, отдых — все это будет способствовать сближению. Переложите часть своих обязанностей на коллег и набирайтесь сил перед новым витком активности.

Про деньги. Неделя порадует вас крупными денежными поступлениями. Вы заработаете даже больше, чем ожидали. Вероятны деловые поездки и командировки. Стабильность будет основной характеристикой финансовой стороны вашей жизни.

Про любовь. В начале недели вы можете ощутить внутренне беспокойство: вам покажется, что в ваших отношениях с любимым человеком что-то не ладится. Но звезды говорят, что все проблемы существуют только в вашем воображении. Вы любите и любимы и скоро будете вместе.

Про интим. Эта неделя поистине развеет ваши сомнения в собственной непривлекательности. Мало того, она растопит все льдинки, какие скопились у вас внутри со времен всех ваших прежних отношений. Для поддержания эффекта расскажите откровенно своему спутнику/спутнице жизни, что из сказанного когда-то в ваш адрес вас до сих пор мучает — и вы с удивлением обнаружите, что оно для вас с этого момента более не актуально.

Благоприятные дни: 13, 16; неблагоприятные: 19.

Рак (22.06−22.07): Вас ждет много встреч, часть из которых покажутся случайными, но напомнят вам о прошлых событиях. Возможно возвращение старого чувства, возобновление отношений. Хорошо в такое время решать вопросы, которые откладывались на долгий срок. Важный разговор может состояться во вторник. Не уходите в этот день от проблем, проявляйте инициативу — можете рассчитывать на взаимопонимание. Лучшим днем недели может стать воскресенье. Планируйте домашние праздники, пикники на природе. Смело приступайте к новым делам, если есть желание.

Про деньги. Ваш труд будет вознагражден, возможно, не так, как бы вам хотелось, но он приносит материальный успех и делает вас профессионалом. Сейчас не время тратить слишком много, не увлекайтесь интернет-покупками.

Про любовь. На этой неделе желательно владеть своими эмоциями и не устраивать театральных представлений любимому человеку, как и сцен ревности. Выходные могут стать отличными днями, полными романтики и страсти, если вы не проявите свое упрямство.

Про интим. «Будьте проще — и к вам потянутся люди» — такова заповедь поведения для Раков на ближайшую неделю. Естественность, минимализм, простота — вот ваши коронные качества, которые стоит усилить или подчеркнуть. Постарайтесь не забывать это правило и при выборе позиций для полового акта или иных вариантов близости.

Благоприятные дни: 15, 16; неблагоприятные: 13.

Лев (23.07−23.08): На этой неделе не перенапрягайтесь. Впереди у вас насыщенный период, а пока набирайтесь сил, отдыхайте и доводите до завершения текущие дела. Может возникнуть интрига в личных отношениях. Во вторник сложится подходящая атмосфера для откровенного разговора с любимым человеком. Деловые вопросы тоже могут получить новый виток развития. Только не торопитесь оформлять договора и союзы, пока просто разбирайтесь с поступающей информацией и обсуждайте детали. В воскресенье будьте ближе к природе, уделите время своей внешности и здоровью.

Про деньги. Финансовое положение будет на редкость стабильно. Стоит воспользоваться случаем, чтобы приобрести что-нибудь новое, модное и нужное. И покупки лучше совершать в первой половине недели.

Про любовь. Эта неделя для кого-то может принести прозрение. Увы, не самое приятное. Пора снять розовые очки, есть риск здорово разочароваться в предмете обожания. Впрочем, не факт, что это коснется именно вас. Старайтесь избегать окончательных решений.

Про интим. Ваша фантазия истощилась, а на душе скребут кошки? И ваш благоверный/благоверная уткнулись в книжку и никакого внимания на вас не обращают? Звезды авторитетно утверждают, что все в ваших руках! А точнее, в пальцах. В конце концов, не зря ведь у вас их целых десять: И далеко не всем десяти вы еще нашли применение в любовных играх, не так ли?

Благоприятные дни: 14, 15; неблагоприятные: 17.

Дева (24.08−23.09): На этой неделе вы получите информацию, которая может изменить ваши планы или заставит о чем-то серьезно задуматься. Особенно будьте внимательны к темам, которые уже возникали в прошлом, но по какой-то причине не получили развития. Сейчас у вас есть возможность по-новому взглянуть на свои отношения со значимыми людьми и обсудить важные вопросы. Если потребуется помощь, можно обращаться к друзьям. Они же станут источником новых идей или заставят вас вспомнить о «делах давно минувших дней». Подберите для себя хорошую компанию на воскресенье.

Про деньги. Во вторник будьте осторожны, опасайтесь финансовых махинаций. Возможны непредвиденные расходы на учебу и поездки. В пятницу вас может порадовать похвала от начальства. В субботу через друзей может поступить важная информация относительно новых заработков.

Про любовь. Постарайтесь отдохнуть и успокоиться, буря уже прошла, волны улеглись. Вспомните о таких качествах, как заботливость и душевность. Любимому человеку необходимы понимание и сочувствие, а не ваши обиды и претензии.

Про интим. Направленные в сторону Дев стрелы Амура никакой другой реакции, кроме раздражения, не вызовут. Что поделать — вам в ближайшие несколько дней гораздо интереснее общаться, нежели заниматься любовью. Да и разговаривать вы будете охотнее на любые другие темы, кроме секса. Зато вы вполне можете использовать для продвижения какого-либо вашего проекта энергию и ресурсы человека, что вас страстно вожделеет.

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: нет.

Весы (24.09−23.10): Понедельник будет не лучшим днем для реализации важных планов. И лучше не вступать в споры и дискуссии с партнерами, особенно, если чувствуете, что вас провоцируют на конфликт. Со вторника вы утвердитесь в своих позициях, да и обстановка в окружении станет более комфортной. Вторая половина недели благоприятна для дальних поездок или возобновления отношений с теми, кто от вас далеко. Чувства обретают глубину и насыщенность. Наслаждайтесь целостностью момента и ограничьте круг общения в выходные.

Про деньги. Неделя благоприятна с финансовой точки зрения, что позволит вам реализовать ваши многочисленные желание и смелые идеи. В четверг возможны дорогие подарки и премии.

Про любовь. Подыграйте любимому человеку, изобразите свою беспомощность и его незаменимость, он придет вам на помощь, будет внимателен и заботлив. Ведь иногда слабость становится силой.

Про интим. Весы захотят быть полезными обществу и с удовольствием вовлекутся в какое-либо активистско-общественное мероприятие. Правда, это почему-то непременно окажется с фривольно-эротическим подтекстом. А может, они по старой привычке опять будут строить глазки каждому встречному-поперечному, получая от этого ни с чем не сравнимое удовольствие.

Благоприятные дни: 14, 16; неблагоприятные: 17.

Скорпион (24.10−22.11): Сделайте упор на дела, которые требуют основательных затрат сил. Это идеальное время, чтобы довести до конца какую-то тему или отдельный ее этап. Со вторника можете рассчитывать на поддержку заинтересованных лиц. В первую половину недели займитесь решением материальных вопросов и улучшениями в своем жилом пространстве. В отношениях с партнерами придется идти на компромисс; по крайней мере, не старайтесь никого ни в чем переубеждать. Выходные принесут много новых волнующих, но приятных впечатлений и новостей.

Про деньги. Вы решите свои материальные проблемы, получив солидную прибыль из нового источника. Вторая половина недели будет стабильной и удачной, перед вам откроются перспективы карьерного роста.

Про любовь. Сейчас время нежности, близости и откровенности. Не бойтесь признаться в любви, ваши чувства взаимны. Прочь сомнения, вы должны быть вместе.

Про интим. Раковина, поющая о вечности любви и тяготения людей друг к другу — так можно охарактеризовать ваше настроение. Будьте спокойнее и методичнее в сексе — это только усилит ваше очарование. Если же вам удастся добраться до моря — обязательно спойте ему/ей эротическую песню.

Благоприятные дни: 16; неблагоприятные: 19.

Стрелец (23.11−21.12): Ваша активность день ото дня возрастает. Эта неделя принесет перемены в области чувств, но ваше внимание будет сосредоточено не только на личных делах. Оживленные поиски новых направлений деятельности увенчаются успехом, если вы поделитесь планами с партнерами. Возможно, не все удастся реализовать сразу. Скорее, это будет предварительное обсуждение, рассчитанное на перспективу. Через несколько месяцев эта тема получит более полное развитие. Будьте внимательны в субботу, не рискуйте и не торопитесь ничего менять. В воскресенье посвятите свободное время тем, кого вы любите.

Про деньги. На этой неделе ожидается временное финансовое затишье. Вторник — прекрасный день для решения многих деловых проблем, успешно пройдут совещания и отчетные мероприятия. В пятницу важно не поддаться соблазну, ведите себя благоразумно.

Про любовь. Похоже, вы устали от спокойствия и размеренности в личной жизни, вас потянет на новые знакомства и приключения. Определитесь, в своих желаниях, не позволяйте искушению подобраться к вам слишком близко.

Про интим. Объектом вожделения Стрельцов-дам окажутся обладатели галстуков и носители классических костюмов, а Стрельцов-мужчин — женщины в узких юбках и красивых блузках. Вы с удивлением почувствуете, что готовы отдаться им просто так и ни за что! Поэтому не упускайте свой шанс и обязательно запланируйте побывать на каком-нибудь важном совещании, конференции или хотя бы профильной выставке.

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 14.

Козерог (22.12−20.01): Наиболее важные мероприятия планируйте на первую половину недели. Вы можете вернуться к проектам, которые давно ждали вашего внимания. Но учтите, что партнерство сейчас приобретает особое значение, и строить сотрудничество необходимо на взаимовыгодных условиях. И обязательно уделять внимание эмоциональной составляющей в отношениях. Если какая-то тема вас сильно волнует, во вторник попробуйте вызвать партнера на откровенный разговор. Воскресенье — лучший день для покупок, домашних работ и отдыха в уединении.

Про деньги. Достаточно много уйдет времени на решение вопросов финансового характера, не спешите и постарайтесь не создавать конфликтных ситуаций на работе. Серьезное отношение к делу позволит значительно укрепить ваш авторитет.

Про любовь. Во вторник и пятницу вы можете произвести неизгладимое впечатление на представителей противоположного пола. Но следите за своими высказываниями, язвительные шутки — не лучший способ очаровать.

Про интим. Козероги нынче будут добры и податливы, смотря на мир через розовые очки с радужным напылением. Но только в том случае, если на них всю неделю с утра пораньше проливать елей комплиментов вкупе с щедрыми ласками. Лейте-лейте, кашу маслом не испортишь, секса много не бывает и так далее. Даже если ваш партнер/партнеша поначалу артачится и кричит, что хочет спать, это ненадолго. Вы лейте, лейте…

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 13.

Водолей (21.01−19.02): Вас ждет много работы. Но старайтесь урегулировать свою нагрузку и не соблазняйтесь новыми предложениями. Очень скоро ваша жизнь станет еще более интенсивной. Поэтому, радуйтесь любой возможности отдохнуть от дел, уделяйте больше внимания своему здоровью. Со среды подходящее время сесть на фруктовую диету и возобновить спортивные тренировки. Не назначайте любовных встреч на субботу, иначе вы можете оказаться в ситуации сложного выбора. Воскресенье вернет ощущение внутренней гармонии, если вы проведете этот день без лишней суеты.

Про деньги. Во вторник при желании вы с легкостью проведете организационные мероприятия, презентацию или совещание. Не позволяйте себе тратить время и силы на пустую болтовню и суету. Пятница — не самый удачный день для покупок.

Про любовь. Похоже, вас огорчает неуверенность в собственных силах, вам кажется, любимый человек потерял к вам всякий интерес, но это совсем не так. Не время для паники и мнительности. Вы должны быть неотразимы.

Про интим. Наилучший способ для Водолеев излить куда-нибудь свою сексуальную энергию — это заняться воспитанием детей и домашних животных, поскольку именно в ближайшие дни в вас сильно проявится родительский инстинкт. А, как известно, представители сильной половины человеческого рода, когда с ними сюсюкают или, что еще хуже, начинают переучивать жить, редко реагируют позитивно (и уж тем более, вряд ли возбудятся). За исключением разве что маменькиных сынков — но оно вам надо?

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 15.

Рыбы (20.02−20.03): Любовь может стать для вас источником самых противоречивых впечатлений и ощущений. Не только чувства, но и слова приобретают особое значение. Во вторник проявите инициативу, если вам нужна определенность, и поговорите с партнером о ваших общих перспективах. Если у вас есть дети, то сейчас они могут нуждаться в более тесном контакте с вами. Не оставайтесь в стороне от их интересов и просьб. Прислушайтесь к голосу своей интуиции в субботу, если почувствуете напряжение или тревогу. Отдохните, а в воскресенье вас уже будут ждать более приятные новости.

Про деньги. Во вторник или среду вас могут ожидать новые денежные поступления, однако не нужно их тут же тратить. В пятницу будьте предельно внимательны при заполнении финансовых отчетов и официальных документов.

Про любовь. Эта неделя — самое время для завершения затянувшегося романа и отношений, от которых вы устали. Обратите внимание на свое ближайшее окружение, возможно, там вы легко найдете замену тому, с кем собираетесь расстаться.

Про интим. У Рыб в ближайшие дни будет отсутствовать чувство юмора. Напрочь. А это значит, что вы вполне можете обидеться на невинные подтрунивания вашего бой-френда/подруги над вашей внешностью и на полном серьезе решить, что он/она вас а) не любит, б) не хочет, в) и вообще всячески со свету сжить пытается. В общем, вашему ненаглядному/ненаглядной придется изрядно постараться, чтобы загладить свою вину…

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: нет.