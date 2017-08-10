Автопутешествие на Байкал

Павел Ширлыков и Алексей Евпятьев Туляки Павел Ширлыков и Алексей Евпятьев решили добраться до Байкала на автомобиле и у них получилось! Путешествие длилось 26 дней, друзья преодолели 13 600 километров, истратили 1567 литров бензина и увидели огромное количество городов! Маршрут был таким: Тула - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск - Байкал - Улан-Уде - Канск - Томск - Тюмень - Екатеринбург - Пермь - Ижевск - Набережные Челны - Казань - Йошкар-Ола - Чебоксары - Нижний Новгород - Владимир - Покров - Тула. Если совсем коротко, то так...

Идея

Нас было двое, у нас была идея, было желание и чёрная «Мурка» (Nissan Murano). И за полгода мы начали плотно готовиться. Разработали маршрут, придумали логотип, напечатали наклейки, майки, магниты, принты на борта машины, создали группу в соцсетях.

Наш план подразумевал не просто доехать до Байкала, а по возможности увидеть Россию, в той её части, что лежала на нашем маршруте. И показать большому числу людей, как обстоит дело с трассой сейчас, каково состояние других городов и что ещё интересного можно найти по дороге к Байкалу. Так же, во многих городах у нас были друзья, знакомые, родственники и просто интересные нам люди, с которыми мы хотели встретиться и пообщаться. А с кем то, мы знакомились и устраивали встречу уже, будучи на маршруте. Поэтому девизом нашей поездки стал слоган «собираем друзей». И вот 25 мая, мы вышли на старт.

Трасса

Ветка маршрута была проложена на восток по трассе М5 Урал, а назад по трассе М7 Волга, так мы хотели разнообразить наше путешествие и расширить список охватываемых городов. По территории Сибири, альтернатив нет и там, в основном один путь. Кроме участка Кемерово, его прошли на восток, а назад через Томск. В центральной России и Поволжье, крупные города плотно расположены друг к другу. За Уралом и в Сибири, расстояния заметно увеличиваются. Но мы не встречали такого, что бы ехать по 500 км и не было ни одного населённого пункта. Не было случая, что хотя бы через 10 минут нам не повстречалась встречка. Трасса достаточно оживлена. Много дальнобойщиков. Качество асфальта приемлемое, отбойники и знаки, присутствуют. Многие участки в некоторых регионах активно ремонтируются и расширяются. Заправки встречаются регулярно, но в Сибири заправляйтесь чаще. Цена на бензин Аи-95, самая дешёвая за Уралом и в Западной Сибири – 37 - 38 р./л., самая дорогая в Самарской области – 40, 5 р./л. Москва и Тула, кажется, вообще в своём космосе живут...

Ночлег

Этот вопрос решался с помощью «русского народного букинга» - Авито. Цены на однокомнатные квартиры от 1000 р. до 1500 р. Это зависит от условий комфортности и статусности города. И только Екатеринбург здесь выпрыгивает аж до 2000 р./сутки. Квартира дешевле, чем отель, но комфортнее, чем мотель. Бронировали по факту, въезжая в город, порой даже в 23:00. Проблем не было. Только повнимательнее, если это вечер пятницы или субботы, возможен дефицит квартир. Тогда лучше позаботится заранее. Но и здесь могут выручить соседние города. Так не найдя квартиры в Иркутске, мы забронировали её по пути в Ангарске.

Байкал

Ну, а дальше был Байкал. Огромная ванна пресной воды размером 620 х 79 км и глубиной 1642 м.

Во-первых, мы побывали на о. Ольхон, объехав его по периметру. Длина острова 70 км., ширина 9 км. Переправляться надо на пароме, это бесплатно. Ходят они часто, буквально, каждые 20 мин. Пролив, Ольхонские ворота, узкий и время в пути около 10 мин. На острове есть одна из девяти святынь Азии - скала Шаманка.

Мы объехали весь остров, вплоть до мыса Хобой - самой северной части острова. Эта территория заповедника и въезд туда платный (100 р./чел. + 250 р. машина.)

В той части острова гористая местность, покрытая лесами, а залив Хага-Яман (у посёлка Узуры), покорил нас, укромным расположением, крупным белым булыжником у берега и чистейшей водой. Там мы и попробовали Байкал на вкус.

После о. Ольхон, мы совершили вояж по КБЖД (Кругобайкалькой железной дороге). Ныне, не действующий участок Транссиба, выполняет роль музея под открытым небом. Стоимость поездки во втором классе, составляет 3200 р., включая трансфер от Иркутска и затем обратно. Поезд с туристами совершает одну поездку в день с несколькими остановками на важных участках. Экскурсовод при этом всё очень подробно рассказывает. А сама поездка – это увлекательное путешествие сквозь многочисленные тоннели и галереи. Протяжённость маршрута – 84 км и поезд проходит его на крайне низкой скорости. Рельсы уложены по узкой полочке и с одной стороны скала, а с другой обрыв в Байкал.

Поезд движется медленно и в распахнутые окна успевает залетать ароматный запах черёмухи. После КБЖД, наш путь лежал на Улан-Удэ. И нам предстояло увидеть восточный берег озера. Автомобильная дорога вместе с Транссибом, вьётся у кромки Байкала. Виды потрясающие. Затем асфальт петляет серпантинами, иногда проходя по виадукам. Далее вдоль долины реки Селенги уходит на восток, и мы попадаем в Улан-Удэ, столицу Бурятии. В окрестностях Улан-Удэ, мы посетили старейший буддистский монастырь – Иволгинский дацан.

Место, весьма, атмосферное, учитывая наше восприятие России в большей степени как православной страны. После Бурятии, наш курс разворачивался в обратную сторону. Но мы позволили себе задержаться в Прибайкалье и посетили Аршан – горный курорт в 120 км к югу от Байкала. Вдоль Тункинской долины, практически сближаясь с границей Монголии, мы попали к подножью восточных Саян.

Они стояли пред нами гигантской стеной, преграждая путь к своим секретам. И здесь в основании гор находится множество санаториев, курортов и детских лагерей. А горная река несёт чистую воду с гор, куда-то на равнину. Эти места пользуются популярностью у местных наравне с самим Байкалом. А потом был обратный путь, но уже через другие города России. И были неожиданные встречи, тёплые приёмы, интересные события. В Новосибирске, нам удалось взять интервью у известного путешественника Алексея Камерзанова, в Екатеринбурге, встретится с создателем вездеходов и амфибий Алексеем Макаровым и увидеть легендарный «Бурлак», который этой весной ходил на Карское море Северного ледовитого океана, в Иркутске встретится с заводчиком хасок – Алексеем Машковцевым, а в Красноярске, нам показали ловлю хариуса в Енисее. И было ещё много интересных встреч с простыми людьми нашей Родины. В заключение, хочется сказать, что путешествие по России на восток, сегодня вполне осуществимо. И пусть вас не останавливает расстояние. Всё вполне преодолимо! Дерзайте!

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