Три заснеженных храма Щекинского района

Сергей Рубцов Предлагаем отправиться в небольшой и весьма любопытный тур по тульским заброшкам вместе с путешественником Сергеем Рубцовым . Нас ждут три точки на карте, которые вполне можно объединить в один маршрут, и от Тулы недалеко. ;)

— Давно я как-то не выбирался и не писал про заброшки. В начале зимы пугала теплая погода, которая могла спокойно превратить мою вылазку в очередную снежную западню (в этом году меня уже вытаскивали охотники на буханке), потом не было свободного времени для полноценной поездки. Но все звёзды наконец-то совпали, и в один морозный день я отправился в путь, чтобы посетить пару храмов в Щекинском районе.

Село Кутьма

Первой точкой моей поездки было село Кутьма Щекинского района Тульской области. Изрядно поплутав по заснеженным полям, я наконец добрался до интересующего места, к сожалению, дорогу до храма навигатор мне не нашел, а я решил бросить машину и отправится напролом сквозь заборы и огороды.

Наша цель – Богородицкий храм, о котором лишь известно то, что его построили вместо деревянной церкви в период с 1847 по 1860 год. Храм представляет собой здание формах русско-византийского стиля с двухъярусной колокольней. Как и большинство храмов он был закрыт в 30-х годах, дальнейшая его история неизвестна, но сейчас он стоит заброшенным и разрушается.

Первое, что бросается в глаза при приближении к храму - покосившийся деревянный шпиль и обвалившийся верхний ярус основного объема, я даже подумал, что внутри из-за этого может быть не совсем безопасно.

Нижний ярус колокольни оказался заколочен, что сразу нам говорит о том, что после закрытие храм использовали в каких-то других целях.

Следующая деталь оказалась самой странной – это торчащая сбоку огромная металлическая труба, неизвестного назначения, которая даже как-то умудрилась пережить 90-е и не уехать на металлолом.

Интересно, что на фотографии 1993 года можно заметить не только еще не обрушившуюся главку, но я какой-то приспособление, которым это труба заканчивалась. Я, находясь в храме, думал, что по трубе ссыпали что-то изнутри, но вот эта фотография заставила меня усомниться в мое теории.

Кто-нибудь знает, что это может быть?

Обойдя, храм по периметру, можно отметить, что окна первого "этажа" почти везде заложены кирпичом:

Двери открытые настежь приглашают заглянуть внутрь, что мы с удовольствием делаем:

Внутри сразу же попадается груда бревен, но они оказались не упавшими сверху, а обломками каких-то внутренних конструкций, свод основного объема был кирпичным, поэтому никакой опасности не предвиделось.

Противоположный дверь напротив - наглухо закрыта:

Внутри явно были какие-то дополнительные конструкции, появившиеся уже в советское время:

Меня почему-то не покидало ощущение, что тут был какой-то свинарник, видимо, детство, проведенное в деревне, выстроило в мозгу какие-то ассоциации.

Столбы и та самая труба:

На окнах сохранились металлические решетки:

Дверь, ведущая в колокольню тоже оказалась открытой, поэтому я решил пройти сквозь нее, весь первый ярус был устлан соломой:

В итоге, осмотрев все здание, я нашел всего лишь один фрагмент, сохранившейся росписи, остальное все утеряно.

На обратном пути, когда я уже решил пойти не через огороды, а по оказавшейся тут дороги, я сильно разочаровался, узнав, что всего лишь метров 20 не доехал до нужного поворота, мог бы не пробираться по колено в снегу. На этом мои дела в Кутьме закончились, напоследок снял небольшое видео:

Координаты храма в селе Кутьма: 53.893160, 37.222423

Село Умчено

Покинув Кутьму, я решил дальше отправиться вглубь полей, где всего в 3 км находится еще один интересный для нас объект – небольшой заброшенный храм в селе Умчено.

Каменный храм построили в селе Умчено в 1745 году на средства помещика Крюкова. Основной придел храма освящено во имя великомученицы Параскевы с дополнительным приделом во имя святых благоверных князей Бориса и Глеба.

Сразу можно заметить, что трапезная полностью обвалилась, да и в целом в сводах зияют огромный дыры:

Колокольня:

Внутри, как можно предположить, из-за этого почти ничего не сохранилось:

Тут уже начинают активно расти деревья:

Окна частично замурованы:

Остатки каких-то деревянных конструкций на стене:

Взгляд вверх в основном объеме храма:

При этом мне все-таки удалось обнаружить небольшие следы старых фресок, но они уже не читаются:

Небольшое видео:

Храм стоит на отшибе от деревни и несмотря на то, что он располагается на относительной возвышенности, тут довольно плохо ловит связь, а навигатор и вовсе сходил с ума, когда я пытался оттуда уехать новой дорогой, пришлось даже изрядно покрутиться в поисках верного направления.

Координаты храма в Умчено: 53.905555, 37.200069

Село Пришня

На обратном пути я решил еще заехать в Пришню, где почте в центре села также находится один небольшой заброшенный храм.

Приходский каменный храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца построен в 1853 году на средства помещицы Елизаветы Хлоповой вместо существовавшей здесь деревянной церкви. Также большой вклад в постройку внесли добровольные пожертвования прихожан. Новый храм представлял собой здание в формах позднего классицизма с трапезной и колокольней, от которой до наших дней сохранилось лишь 2 яруса:

Храм с момента постройки и до его закрытия в 1920-х годах сохранялся в неизменном виде, сейчас же перед нами стоят лишь голые стены:

Больше всего со временем разрушилась трапезная:

Форма окон напоминает средневековый замок:

Они частично заложены кирпичом, а значит здание храма после закрытия использовали под какой-нибудь склад:

Взгляд сквозь ярусы колокольни:

Небольшое видео:

Координаты храма в Пришне: 53.928587, 37.310385

Хотите рассказать свою историю путешествий? Пишите в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Устали от зимы?