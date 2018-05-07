Патагония. Часть первая, аргентинская

Геннадий VKup Если пропустили яркий гульбарий про столицу Аргентины — Буэнос Айрес , его можно почитать и посмотреть, сделав всего один клик, а мы продолжаем путешествовать с Геннадием VKup по заповедным землям на другом краю света и отправляемся в Патагонию!

— Ещё три часа лёта из Буэнос Айреса на юго-юго-запад и мы оказались в центре Патагонии, в городке Эль Калафате (El Calafate).

Впервые название Патагония (Patagonia) я узнал в детстве, из романа Жюля Верна — «Дети капитана Гранта». С подачи незадачливого Паганеля поиски мятежного капитана-романтика начинаются в Южной Америке, вдоль 37 параллели, и Жюль Верн называет это Патагонией. На самом деле чётких, устоявшихся границ Патагонии не существует до сих пор.

В настоящее время принято считать северной её границей либо реку Колорадо (Rio Colorado), либо реку Негро (Rio Negro) в Аргентине. Но в любом случае, обе они расположены вблизи 40-го градуса южной широты. Поэтому, если экспедиция в поисках капитана и прошла по Патагонии, то захватила лишь её маленькую часть в несколько десятков километров в центре континента, оказывающююся севернее 37 параллели в случае реки Колорадо, а в случае границы по реке Негро, вся Патагония остаётся южнее.

На юге её границей считается пролив Магеллана (Strait of Magellan), отделяющий материк от островов Огненной Земли (Tierra del Fuego).

Неточность Жюля Верна простительна, так как во время написания романа, в 1868 году о юге Южной Америки знали ещё очень мало. Достаточно сказать, что Патагония была ничейной до 1881 года, когда Чили и Аргентина впервые попытались установить там какие-никакие границы. Сейчас граница между этими странами проходит по вершинам Анд.

В 1877 году, незадолго до проведения границы, аргентинцы удачно подсуетились и дали третьему по величине озеру в Южной Америке, расположенному в восточных предгорьях Анд, имя — Аргентина, так чтобы впоследствии не было никаких сомнений кому оно принадлежит. Вот на берегу этого озера и располжен городок Эль Калафате, откуда мы начали своё путешествие по Патагонии.

У меня сложилось впечатление, что над озером Аргентина висит постоянная радуга. По крайней мере, в начале марта мы её видели всё время нашего пребывания там

А на следующем снимке, помимо радуги, виден водяной вихрь посреди озера. Из-за сильных ветров, срывающихся с гор, такие вихри там возникают довольно часто

До 1927 года на месте Эль Калафате была фактория, которая разрослась до городка. Нельзя сказать что до большого, ещё в 2001 году там было всего ~6000 жителей. Своё название поселение получило по имении растущей там ягоды, очень напоминающей чернику — «калафате». Как водится, сейчас для туристов из неё там делают всё: мороженое, варенье, «чай» и другие напитки, …

Ледник Перито Морено

Толчок нынешнему росту Эль Калафате дал туризм. Сейчас там уже постоянно проживают около 20000 человек. Рост более чем в три раза, за менее чем десять лет. Туристов со всего мира туда привлекают ледники национоального парка Los Glaciares. Наиболее интересный и доступный из них — ледник Перито Морено (Perito Moreno), названный в честь аргентинского естествоиспытателя Франциско Морено (Francisco Moreno, perito значит — эксперт) (Фото его монумента, установленного на площади Конгресса в Буэнос Айресе, есть в предыдущем моём рассказе об этом городе.)

Ледник Перито Морено, как и все другие материковые ледники Патагонии, питается андским Южным Патагонским ледовым плато (Southern Patagonian Ice Field) — третьим по величине ресурсом пресной воды на планете после Антарктиды и Гренландии. Несмотря на Глобальное Потепление, это один из трёх ледников Патагонии не уменьшающийся в размере. Его площадь 250 км², ширина 30 км и высота 60 м над поверхностью воды озера Аргентина. Скорость его сползания — около 2 метров в день.

На следующем, космическом снимке NASA, хорошо видно, как сползая с гор ледник перекрывает один из заливов озера и упирается в противоположный берег

Вот так это выглядело вблизи, во время нашего визита

И чуть ближе

Образующаяся перемычка-дамба, приводит к разнице в уровне воды между заливом и основным озером в 10−15 метров

Наползая на берег со скоростью 2 метра в день, ледник постоянно разрушается

Один из ледопадов нам удалось снять на видео вблизи

Даже на снимке из космоса видны расходящиеся в воде полукольца обрушившегося льда, а так они выглядят рядом с ледником

Перепад уровня между отсечённым заливом и основным озером приводит сначала к промыванию арки в упирающейся в берег части ледника и затем к её обрушению. После чего ледник вновь сползает и упирается в берег. Весь процесс сейчас повторяется раз в 2−3 года.

В ожидании обрушения ледник постоянно снимают исследовательские камеры.

Через несколько дней после нашего посещения, мы услышали в новостях по аргентинскому радио, что как раз произошло такое обрушение ледника Перито Морено.

Видео обрушения 2018 года (К сожалению снято не нами потому, что произошло через несколько дней после нашего визита)

Заказник Лагуна Нимес

Вторую половину дня в Эль Калафате мы ползали по берегу озера Аргентина в природном заказнике Лагуна Нимес (Reserva Laguna Nimez), Там обитают десятки видов самых разных птиц, в том числе хищных. Они практически не бояться людей, поэтому наблюдать за ними здесь легко и очень интересно.

Звёздами всего этого птичьего многообразия Эль Калафате, по нашему мнению, являются фламинго. Они здесь рождаются, матереют, улетают зимовать и возвращаются для рождения потомства. Мы были там в конце лета южного полушария, когда молодые фламинго заканчивали взрослеть и ещё не стали розовыми

Но уже можно заметить, как под серыми перьями у них появляются розовые

Фламинго в полёте

Очень прикольно слушать как поцокивая, фламинго процеживают воду своими загнутыми клювами и добывают криль от которого и розовеют

Ещё нас покорил Серый Лунь попеременно демонстрируя свой фас и профиль

Утки «желтоклювые шилохвосты» (Anas georgica) просто как из игрушечного магазина

Кроме перечисленных в заказнике ещё множество непуганых птиц. Всех названий которых и не упомнишь. При небольшой осторожности можно подобраться к ним совсем близко

Черношейные лебеди гнездятся только в Патагонии, а на зиму улетают на север, в Парагвай

До трёх месяцев птенцы черношейных лебедей ездят на родителях в буквальном смысле

Попугаи тоже дикие

А у предгорьев Анд, вблизи ледников господствуют андские кондоры, одни из крупнейших птиц на Земле с размахом крыльев превышающим 3 метра

Андские кондоры живут до 50 лет и сохраняют пару на протяжении всей жизни

Эль Калафате

Небольшая фактория и несколько животноводческих ферм, сейчас стремительно эволюционируют в туристический центр — Эль Калафате. С нынешним населением около 20000 челвек, это считается крупным городом в Патагонии, где плотность проживания людей меньше двух человек на квадратный километр.

Главной магистралью городка считается проспект Освободителя Генерала Сан-Мартин (avenida del Libetador General San Martin)

В городке полно маленьких, уютных ресторанов

Как водится во всех туристических местах, там так же много торговых и сувенирных лавок

Эль Калафате протянулся вдоль берега озера Аргентина более чем на 7 километров. Там есть общественный транспорт — автобусы, но можно рентовать велосипеды.

Обратите внимание, рамы сделаны из бамбука. Попробовали. Жёсткости хватает, вес как у обычного

В Эль Калафате множество всевозможных мест где можно остановиться, от дешёвых студенческих хостелов, до респектабельных отелей. Я бы с удовольствием остановился в таком заведении как «Bed and Beer»

Но не в этот раз. Всю свою жизнь мы путешествовали как самостоятельные туристы. Даже в круизах все экскурсии и вылазки до сих пор всегда планировали самостоятельно, независимо о предлагаемых. Путешествие в Патагонию — это первый раз когда мы воспользовались услугами туристической кампании. Стареем видно, захотелось комфорта :-) Это был Discovery-tour в составе небольшой группы, в 20 человек, с постоянным тур-менеджером. Поэтому две ночи в Эль Калафате мы провели в обычном, приличном отеле

Discovery-tour отличается от обычного тем, что имеет сильный познавательный уклон. Необязательно, но предполагает некую подготовку, если есть желание посмотреть всё что предлагается. Экскурсии проводятся на достаточно высоком уровне и в места куда не всегда просто добраться.

У нас подобралась группа из людей приблизительно одного возраста и менталитета, поэтому всё время было живое общение. И оно продолжилось даже после окончания путешествия. Некоторые фотографии, особенно где попадали мы с женой, народ продолжает присылать нам до сих пор. Делятся опытом и адресами кто-где был и куда собирается.

Тур-менеджер нас просто очаровал, он снял с нас все проблемы, мог убедительно ответить на очень каверзные и неожиданные вопросы, а если что не знал с интересом обсуждал и принимал. Несколько раз мы с ним засиживались вечерами в баре. Он мне «задвигал» про политическую жизнь Аргентины, а я ему «вешал лапшу» про климат, ледники и океаны. После, на экскурсиях он уже использовал это

Понравилось, что мы сдали наши вещи в аэропорту Буэнос Айреса и больше не приподнимали их до самого получения назад, там же через две недели. Рюкзаки и сумки оказывались в номерах и забирались оттуда без нашего участия. Ну и вишенкой на торте было то, что вся выпивка была включена. Вся значит вся, от компота до скотча.

Один минус у Discovery-tour — цена. Дороговато.

Дорога

На третий день утром, из Эль Калафате на автобусе наша группа отправилась на юг Патагонии в чилийский Национальный Парк — Торрес дель Пайне (Torres del Paine).

Обратите внимание, большинство автобусов в Патагонии оборудованны централизованной системой изменения давления в шинах. Это потому, что дорожное покрытие там очень разное. Есть несколько магистральных дорог очень приличного, европейского качества. И множество грунтовок на малонаселённых территориях, чтобы добираться до конечных населённых пунктов. Ну, а в нашем случае до туристических достопримечательностей

Более 200 километров дороги из Эль Калафате в Торрес дел Пайне, вдоль предгорьев Анд напоминают марсианские пейзажи, как их фотографировал Кюриосити

Аналогия была бы полной, если бы не стада гуанако

Чтобы звери не гибли сами и не мешали движению, вдоль всех скоростных трасс Патагонии, а их там не много, установлены лёгкие ограды

Гуанако относятся к семейству верблюдовых и являются дикими предками одомашненных лам. Один самец гаунако имеет гарем из 15−20 самок и тщательно блюдёт чтобы другие самцы их не трогали. Мы как раз наблюдали с дороги сценку когда владелец гарема разбирался с «искусителем». Особым шиком считается у самцов гуанако укусить соперника за гениталии. Вот этот эпизод мы и видели

Как видно из последнего снимка, лёгкие ограды вдоль дорог не являются преградой для гуанако в случае действительно важных разборок.

Но обычно гуанако очень милые и спокойные животные

Помимо дороги, мы потом много их наблюдали в горах

Ещё на дорге в южноамериканских пампасах встречаются нанду

Чтобы различить их среди кочек нужно сильно постараться

Сама дорога в пампасах Патагонии выглядит так

Где-то часа через три мы пересекли границу и въехали в Чили. Граница настоящая, с пограничными пунктами и шмоном. Больше всего чилийцы пекутся о сельскохозяйственных продуктах. Отбирают всё. Абсолютно не понятные для меня действия. Животные и растения одни и те же, климат — одинаковый. Чего боятся не ясно? Каких-нибудь преград кроме будок пограничных постов — нет. Но нас процедура практически не коснулась. Всё взял на себя наш тур-менеджер, Алехандро.

Со стороны Аргентины никаких проверок не было ни при выезде здесь, ни при въезде назад потом, в Ушуайя.

Аргентинский пограничный пункт

Чилийский пограничный пункт

Да, при пересечении границы мы сменили автобус. С сиреневого аргентинского, на зелёный чилийский

Централизованной подкачки шин у него уже не было, и дребезжал он чуточку сильнее.

Вообще говоря, у нас сложилось впечатление, что Чили страна победнее Аргентины и подешевле. Один американский доллар менялся на 20 аргентинских или на 600 чилийских песо. Сами аргентинцы заверяли нас, что отовариваться по крупному выгоднее в Чили, и они часто практикуют такое. Других различий мы не ощутили.

Продолжение следует.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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