Горный Столив. Черногория

Черногория - направление популярное, бюджетное и очень любимое нашими соотечественниками, но готовы спорить, что про Gornji Stoliv мало кто из вас слышал! Нашими гидами будут тульские х

- У многих городков на берегах Бока-Которской бухты сохранились «горные» близнецы, в настоящее время почти все оставленные жителями — прокормиться на берегу сейчас проще. Мы уже бывали в Горной Ластве, Горном Ороховаце, Верхней Прчане. Теперь пришёл черёд Горного Столива. Ещё в первый визит в Черногорию у нас осталось чувство неудовлетворённости от малого количества прогулок по Врмацу — недаром в этот раз, едва сдав прокатную машину, мы потащили туда друзей на гору Св.Ильи и к форту. От визита в Прчань у нас остались очень яркие воспоминания, и похожего приключения мы ждали от Горного Столива. Заброшенного городка в 8 км пути, что от Котора, что от Тивата.

Итак, особо не спеша с утра, мы поймали у дома автобус Blue Line и отправились в Доний Столив. Проехав Прчань, мы напомнили водителю об остановке, так он сразу и остановил. Собственно, мы до самого Столива даже не доехали, так что идти туда и искать белые ворота, от которых начинается построенная местным мореплавателем полтора столетия назад каменная лестница в старый город, не было никакого смысла. Возле заброшенного санатория, где нас высадили, обильно цвели ирисы, а буквально за клумбами начиналась тропинка к верхней дороге в Горный Столив, которую нам так удачно подсказала Maps.Me.

Странствия по горам Черногории — если следовать общепринятым туристическим маршрутам — не представляют особенной сложности. Все тропы здесь аккуратно маркированы, и единственное затруднение — это камни под ногами, которыми эти тропы когда-то укрепляли. Тут уж ухо держи востро, не ровён час замечтаешься, споткнёшься — мало не покажется.

И до чего же тут было красиво! Светило яркое солнышко, и небо было очень синим, и синела вода внизу, под радостной зеленью весеннего склона, а белые камни на тропе, в оправе пышной высокой травы, добавляли пейзажу звонкости и контраста. Сине-фиолетовые венчики цветов вплетались в травяной ковёр под ногами. К слову, дело было в конце апреля!

Иногда тропка шла под отвесной каменной стенкой, и тогда жаркое солнце отступало, уступая место прохладной тени, и в её глубине цветы и травы выглядели загадочно-дремуче, и опять усиливалось ощущение сказки от этого затерянного, поглощаемого буйной природой мира… Вверх — вниз по заросшим травой каменюкам нас немного измотали, но где-то за час, хорошенько пропотев, мы всё-таки поднялись к городку, расположенному на высоте 240 метров над уровнем Боки.