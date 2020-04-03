Горный Столив. Черногория
Елена Свиридова и Андрей Илюхин
- У многих городков на берегах Бока-Которской бухты сохранились «горные» близнецы, в настоящее время почти все оставленные жителями — прокормиться на берегу сейчас проще. Мы уже бывали в Горной Ластве, Горном Ороховаце, Верхней Прчане. Теперь пришёл черёд Горного Столива. Ещё в первый визит в Черногорию у нас осталось чувство неудовлетворённости от малого количества прогулок по Врмацу — недаром в этот раз, едва сдав прокатную машину, мы потащили туда друзей на гору Св.Ильи и к форту. От визита в Прчань у нас остались очень яркие воспоминания, и похожего приключения мы ждали от Горного Столива. Заброшенного городка в 8 км пути, что от Котора, что от Тивата.
Итак, особо не спеша с утра, мы поймали у дома автобус Blue Line и отправились в Доний Столив. Проехав Прчань, мы напомнили водителю об остановке, так он сразу и остановил. Собственно, мы до самого Столива даже не доехали, так что идти туда и искать белые ворота, от которых начинается построенная местным мореплавателем полтора столетия назад каменная лестница в старый город, не было никакого смысла. Возле заброшенного санатория, где нас высадили, обильно цвели ирисы, а буквально за клумбами начиналась тропинка к верхней дороге в Горный Столив, которую нам так удачно подсказала Maps.Me.
Странствия по горам Черногории — если следовать общепринятым туристическим маршрутам — не представляют особенной сложности. Все тропы здесь аккуратно маркированы, и единственное затруднение — это камни под ногами, которыми эти тропы когда-то укрепляли. Тут уж ухо держи востро, не ровён час замечтаешься, споткнёшься — мало не покажется.
Мы залюбовались видом, открывающимся с площадки у подножия маленького храма — Святой Анны. Домик внизу под черепичной крышей, роскошный изгиб бухты и два городка напротив друг друга — Пераст и Доний Столив. Чудо-вид, тишина, безлюдье… Куда-то вперёд убежала парочка туристов, обогнавших нас на траверсной тропке. Если б не они — и вовсе было бы странно и зачарованно. Да и так вернулось это ощущение: безлюдье, безвременье… Только лёгкий ветерок, да безмятежность летучих насекомых. Мы затворили за собой калитку в отрезанный от мира уголок. И странствовали по его укромным уголкам, зарастающим зелёным растительным царством. А призраки человеческого присутствия сопровождали повсюду: бочки для воды… лавочки, тазики… лесенка, прислонённая к стене и покрытая мхом… Гуляли под ногами каменные плиты, и надо было держать ухо востро на лестницах. Коварные камни норовили вывернуться из-под ноги…
Есть легенда, что в средние века жених из горной деревушки Столив перед свадьбой должен был высадить сотню оливковых деревьев — Сто Олив. А если вдруг не хватало земли, то она освобождалась для маслин в здешнем каштановом лесу. Обычай появился из-за того что якобы богатые семьи из Пераста на противоположном берегу Боки не хотели выдавать своих дочек за жителей Столива, там было мало солнца и всегда стояла влажность. Поэтому было придумано высаживать сто олив для создания ощущения богатства местных женихов.
Во времена правления Венеции в Бока-Которской бухте городок насчитывал 1300 жителей! Тут работало 4 магазина, 2 мельницы для оливкового масла и 4 хлебопекарни.
Доминантой города является построенная в XIX веке колокольня церкви Св. Ильи, которую хорошо видно от залива, особенно из Пераста. Сама же церковь впервые была возведена ещё в XIV веке, как и посёлок. Вокруг — кладбище, разрушенные постройки, внизу маленькая церквушка Св. Анны, у которой находится уютная панорамная площадка, на которую мы вышли, придя в город.
Мы перекусили на окраине этого замершего мира — и попрощались с Горным Столивом. Затворили за собой калиточку-оберег, и вернулись на тропу с зелёной травой и белыми камнями. Солнце успело сделать на небе поворот, и теперь каменные стены над тропой перестали давать спасительную тень. Солнце пекло немилосердно, идти из-за камней было не просто. Но до чего же красиво было вокруг! Этот сине-зелёный, радостный и яркий мир заставлял поминутно останавливаться, разглядывать, фотографировать. Сиренево-розовые купы багряника на фоне синей воды бухты вносили в колорит солнечного дня нереально-звонкие ноты. Почти лимонным светилась зелень горных деревьев.
Мы приближались к поглощённому горным лесом храму, запертому от любопытствующих массивными воротами и стеной, с которой недавно кто-то заботливо убрал ветви вездесущего плюща.
Точно неизвестно когда построена эта церковь, но упоминания о ней есть в документах 1399 года. Есть сведения о перестройке и расширении церкви в 1672 году. И в 1740 году добавлена восьмиугольная часовня с куполом. Церковь с часовней, колокольня и старое кладбище окружены стенами с бойницами, за которыми укрыто спящее в тишине и глуши кладбище с выбитыми на плитах человеческими фигурами. Затерянный мир горных городов опять скользил по коже и нервам — мимолётно, уже прощально. Обойдя под стеной крепость, мы понемногу начинали приближаться к тропе на спуск.
Мы привычно уже продирались сквозь завалы из ветвей и стволов. По этой тропке по-прежнему мало кто ходит, и потому спуск тут выглядит туннелем, ведущим через чащобу. Спасала идущая слева над тропой каменная стена, не дававшая лесу полностью завладеть тропой. Густая буро-зелёная тень, холодная и влажная, прорывалась иногда прогалами в густой растительности — и тогда в эти прорехи выплёскивалось изумрудно-янтарное солнце, и виднелись полянки по следами пасек, садов, иных признаков человеческого присутствия… Тропа делалась понемногу всё шире, и крутой спуск сделался наконец грунтовой дорогой, а потом — и асфальтом. Мы спустились в Прчань.
Возвращаясь пешком из Прчани в Котор, сожно увидеть и Крепость Сан Джованни, и бесконечный простор среди масштабных горных стен, и фигурную бухту…
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