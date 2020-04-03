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Горный Столив. Черногория

Горный Столив. Черногория

Елена Свиридова и Андрей Илюхин

Черногория - направление популярное, бюджетное и очень любимое нашими соотечественниками, но готовы спорить, что про Gornji Stoliv мало кто из вас слышал! Нашими гидами будут тульские художники-фотографы Елена Свиридова и Андрей Илюхин. Берите на заметку это сказочное место.

- У многих городков на берегах Бока-Которской бухты сохранились «горные» близнецы, в настоящее время почти все оставленные жителями — прокормиться на берегу сейчас проще. Мы уже бывали в Горной Ластве, Горном Ороховаце, Верхней Прчане. Теперь пришёл черёд Горного Столива. Ещё в первый визит в Черногорию у нас осталось чувство неудовлетворённости от малого количества прогулок по Врмацу — недаром в этот раз, едва сдав прокатную машину, мы потащили туда друзей на гору Св.Ильи и к форту. От визита в Прчань у нас остались очень яркие воспоминания, и похожего приключения мы ждали от Горного Столива. Заброшенного городка в 8 км пути, что от Котора, что от Тивата. 

Итак, особо не спеша с утра, мы поймали у дома автобус Blue Line и отправились в Доний Столив. Проехав Прчань, мы напомнили водителю об остановке, так он сразу и остановил. Собственно, мы до самого Столива даже не доехали, так что идти туда и искать белые ворота, от которых начинается построенная местным мореплавателем полтора столетия назад каменная лестница в старый город, не было никакого смысла. Возле заброшенного санатория, где нас высадили, обильно цвели ирисы, а буквально за клумбами начиналась тропинка к верхней дороге в Горный Столив, которую нам так удачно подсказала Maps.Me.

Странствия по горам Черногории — если следовать общепринятым туристическим маршрутам — не представляют особенной сложности. Все тропы здесь аккуратно маркированы, и единственное затруднение — это камни под ногами, которыми эти тропы когда-то укрепляли. Тут уж ухо держи востро, не ровён час замечтаешься, споткнёшься — мало не покажется.

И до чего же тут было красиво! Светило яркое солнышко, и небо было очень синим, и синела вода внизу, под радостной зеленью весеннего склона, а белые камни на тропе, в оправе пышной высокой травы, добавляли пейзажу звонкости и контраста. Сине-фиолетовые венчики цветов вплетались в травяной ковёр под ногами. К слову, дело было в конце апреля!
 
 

Иногда тропка шла под отвесной каменной стенкой, и тогда жаркое солнце отступало, уступая место прохладной тени, и в её глубине цветы и травы выглядели загадочно-дремуче, и опять усиливалось ощущение сказки от этого затерянного, поглощаемого буйной природой мира… Вверх — вниз по заросшим травой каменюкам нас немного измотали, но где-то за час, хорошенько пропотев, мы всё-таки поднялись к городку, расположенному на высоте 240 метров над уровнем Боки.
 

Тропу внезапно преградила изгородь. Она была сплетена из прутьев и стволов кустарника, и калитка, зафиксированная палками, доставила нам минуту-другую мороки. Не сразу открылась эта дверца, и опять было странное ощущение — мы словно взламывали вход в зачарованный, запретный мир… Он и был зачарованным, этот город, дремлющий в объятиях плюща, словно бы опустевший вот только-только, и как будто люди могут ещё сюда вернуться. Или даже — просто выйти вот из этого дома, в котором затворены ставни, и во дворике стоят какие-то предметы утвари… А может, именно этот домик на окраине и есть единственно живой в Горним Столиве? Где-то здесь ещё живёт одинокий старик, недавно похоронивший супругу, и навещаемый изредка сыном… Каково это — жить в таком месте, в одиночестве среди горного леса, где вход в город перегораживает хлипкая калиточка? Не от людей калиточка — от диких животных, странствующих по склонам горы…
 

Мы залюбовались видом, открывающимся с площадки у подножия маленького храма — Святой Анны. Домик внизу под черепичной крышей, роскошный изгиб бухты и два городка напротив друг друга — Пераст и Доний Столив. Чудо-вид, тишина, безлюдье… Куда-то вперёд убежала парочка туристов, обогнавших нас на траверсной тропке. Если б не они — и вовсе было бы странно и зачарованно. Да и так вернулось это ощущение: безлюдье, безвременье… Только лёгкий ветерок, да безмятежность летучих насекомых. Мы затворили за собой калитку в отрезанный от мира уголок. И странствовали по его укромным уголкам, зарастающим зелёным растительным царством. А призраки человеческого присутствия сопровождали повсюду: бочки для воды… лавочки, тазики… лесенка, прислонённая к стене и покрытая мхом… Гуляли под ногами каменные плиты, и надо было держать ухо востро на лестницах. Коварные камни норовили вывернуться из-под ноги…

Есть легенда, что в средние века жених из горной деревушки Столив перед свадьбой должен был высадить сотню оливковых деревьев — Сто Олив. А если вдруг не хватало земли, то она освобождалась для маслин в здешнем каштановом лесу. Обычай появился из-за того что якобы богатые семьи из Пераста на противоположном берегу Боки не хотели выдавать своих дочек за жителей Столива, там было мало солнца и всегда стояла влажность. Поэтому было придумано высаживать сто олив для создания ощущения богатства местных женихов.

Верхний Столив впервые вспоминается в 1326 г. как Vinea de Stolivo.
 
Во времена правления Венеции в Бока-Которской бухте городок насчитывал 1300 жителей! Тут работало 4 магазина, 2 мельницы для оливкового масла и 4 хлебопекарни.
 
Сейчас всё заброшено, хотя может летом народ и возвращается временно, чтобы скрыться от жары.
 

Доминантой города является построенная в XIX веке колокольня церкви Св. Ильи, которую хорошо видно от залива, особенно из Пераста. Сама же церковь впервые была возведена ещё в XIV веке, как и посёлок. Вокруг — кладбище, разрушенные постройки, внизу маленькая церквушка Св. Анны, у которой находится уютная панорамная площадка, на которую мы вышли, придя в город.

Солнце то заходило, то опять расцвечивало каменные стены узорами из теней и ярких световых зайчиков. В определённый момент Лена, не удержавшись, полезла вверх по тропе. Тропка вывела в оливковую рощу. Похоже, ту самую, давшую название городу. И тут было замечательно! Полянки, окружённые старыми оливами, выглядели дикими и заброшенными, но во всём этом был какой-то невозможный, манящий шарм. Это было царство тишины и забвения, грустное и красивое, и Лена заметалась: куда пойти? Тропки разбегались по поляне, и часть из них уходила вверх, к вершине Врмаца, а другие убегали по склону. Сквозь поломанные ветви виднелась оставленная позади колокольня на скале, и Лена ещё пробежала вперёд, чтобы миновать загораживающие вид деревья. Становилось ясно: здесь можно бродить бесконечно, любуясь меняющимися видами среди этих тропок, склонов, скал, полянок, деревьев…
 

Мы перекусили на окраине этого замершего мира — и попрощались с Горным Столивом. Затворили за собой калиточку-оберег, и вернулись на тропу с зелёной травой и белыми камнями. Солнце успело сделать на небе поворот, и теперь каменные стены над тропой перестали давать спасительную тень. Солнце пекло немилосердно, идти из-за камней было не просто. Но до чего же красиво было вокруг! Этот сине-зелёный, радостный и яркий мир заставлял поминутно останавливаться, разглядывать, фотографировать. Сиренево-розовые купы багряника на фоне синей воды бухты вносили в колорит солнечного дня нереально-звонкие ноты. Почти лимонным светилась зелень горных деревьев.

На обочине маркированной тропы Лена заметила какое-то движение — и с изумлением опознала в повстречавшемся существе черепаху! Мы немного пофотографировали это внезапное диво, и отпустили черепаху восвояси. Она отправилась по своим делам, а мы продолжили свой путь к Верхней Прчани.
 

Бесконечная тропка с камнями понемногу начинала принимать более ходибельные формы. Вот вывернула снизу знакомая дорожка — та самая некогда главная улица Прчани, по которой когда-то мы поднимались осенним солнечным днём. Теперь под ногами была уже вполне комфортная дорожка, и до мистического заброшенного храма-крепости оставалось совсем немного. На тропе, приятно-ровной, была теперь низкая зелёная трава, и в ней густо белели маргаритки, делая картину ещё более сказочной и волшебной. Над вершинам деревьев, обрамлявших дорогу плотной стеной, показалась вершина колокольни.
 
Мы приближались к поглощённому горным лесом храму, запертому от любопытствующих массивными воротами и стеной, с которой недавно кто-то заботливо убрал ветви вездесущего плюща.
 

Точно неизвестно когда построена эта церковь, но упоминания о ней есть в документах 1399 года. Есть сведения о перестройке и расширении церкви в 1672 году. И в 1740 году добавлена восьмиугольная часовня с куполом. Церковь с часовней, колокольня и старое кладбище окружены стенами с бойницами, за которыми укрыто спящее в тишине и глуши кладбище с выбитыми на плитах человеческими фигурами. Затерянный мир горных городов опять скользил по коже и нервам — мимолётно, уже прощально. Обойдя под стеной крепость, мы понемногу начинали приближаться к тропе на спуск.

Мы привычно уже продирались сквозь завалы из ветвей и стволов. По этой тропке по-прежнему мало кто ходит, и потому спуск тут выглядит туннелем, ведущим через чащобу. Спасала идущая слева над тропой каменная стена, не дававшая лесу полностью завладеть тропой. Густая буро-зелёная тень, холодная и влажная, прорывалась иногда прогалами в густой растительности — и тогда в эти прорехи выплёскивалось изумрудно-янтарное солнце, и виднелись полянки по следами пасек, садов, иных признаков человеческого присутствия… Тропа делалась понемногу всё шире, и крутой спуск сделался наконец грунтовой дорогой, а потом — и асфальтом. Мы спустились в Прчань.

После такого нашего иномирного путешествия мы просто обязаны были посидеть здесь, на этом чудном бережке, и поглядеть спокойно на вечерние красоты. И ещё очень хотелось пива — но хозяин трактира, где мы уже отдыхали пару лет назад, возившийся внутри по хозяйству, объяснил, что заведение пока закрыто, и пива продать нам он не может. Но, взглянув в наши погрустневшие лица, вдруг предложил принять пиво в качестве угощения!
 

Денег с нас радушный хозяин не взял, как мы ни настаивали. Он разрешил нам усесться за столиком над водой, и мы, радуясь внезапной удаче, пили пиво, любуясь катерками на прекрасной сине-зелёной воде. А потом, ещё раз поблагодарив гостеприимного человека, пошли дальше.
 

Возвращаясь пешком из Прчани в Котор, сожно увидеть и Крепость Сан Джованни, и бесконечный простор среди масштабных горных стен, и фигурную бухту…

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите
в личку Татьяне Афанасьевой
И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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Автор: Andrej Ilyukhin
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