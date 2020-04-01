Добро пожаловать в Южно-Сахалинск

Дмитрий Койда Уровень самоизоляции в Южно-Сахалинске на данный момент 3,8 из 5 максимальных (чуть больше, чем в Туле). Народ добросовестно сидит по домам, а все путешествия перешли в разряд виртуальных. Нашим гидом по Южно-Сахалинску будет тульский путешественник ульский путешественник Дмитрий Койда. Отличный город, оказывается!

«Пусть в душе ненастье, но всё же верит в счастье — человек, влюбленный в Южно-Сахалинск…»

Это главный город Сахалина. Слева на карте его географическое расположение. Справа фрагмент флага. Так же выглядит и герб Южно-Сахалинска (только без двух белых волн).

В целом Южно-Сахалинск показался мне приятным и уютным для проживания городом. Про него я знаю не очень многое, поэтому информацию ниже я использовал общедоступную.

Южно-Сахалинск — город на Дальнем Востоке России. Административный центр Сахалинской области. Шестой по величине город на Дальнем Востоке. Расстояние от Южно-Сахалинска до Москвы составляет по прямой на самолёте 6640 км и 9280 км на машине.

Основан русскими в 1882 году как посёлок каторжан Владимировка, название от личного имени «Владимир», принадлежавшего местному управителю каторжными работами. С 1905 по 1945 годы находился в составе Японии под названием Тоёхара.

После возвращения южной части Сахалина СССР по итогам Второй мировой войны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1946 года переименован в Южно-Сахалинск (по расположению на юге Сахалина).

Сегодня численность сахалинской столицы составляет чуть более 200 тысяч человек. Агломерация — 324 тысячи человек.

Население Южно-Сахалинска в основном сложилось из ссыльных на каторгу, после войны 1945 года корейцами, затем в 50-е гг. XX века, началось заселение города русскими, украинцами, белорусами. В основном ехали сюда из Московской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Костромской, Киевской, Харьковской областей, также из Хабаровского и Приморского краев.

Сразу предупрежу, что наше знакомство с городом носило чисто поверхностный характер. Времени на музеи у нас не было. Один из них мы хотели посетить, но не повезло, когда мы к нему подъехали он был закрыт. Это Сахалинский областной краеведческий музей. Основан в 1896 году. В настоящее время занимает японское здание 1937 года, построенное в традиционном национальном стиле тэйкан-дзукури, единственное в своём роде на территории как Сахалина, так и всей России. Если судьба занесёт меня сюда ещё один раз, то первым поеду именно в данный музей.

Несмотря на август в этот день погода стояла не очень солнечная и тёплая. Но это было огромным везением, ведь на даты нашего пребывания передавали значительное ухудшение в виде дождливого циклона над всем Дальним Востоком. А у нас, ни капли дождя, даже зонт не пригодился.

В фрагментарном плане Южно-Сахалинск запомнился мне двумя моментами. Первое это мозаика. На нашем маршруте её было не много, но зато большая и красивая.

Совсем рядом на другом здании ещё одно мозаичное полотно. Вторая половинка предыдущей девушки.

А эти два панно, чтобы можно было рассмотреть поближе, я разделили на 4 части.

Вся история и душа Сахалина на нескольких метрах мозаики.

Здесь изображены 10 человек за которыми скрыты целые поколения тружеников и миллионы различных судеб.

Когда я смотрел на этих людей я испытывал гордость за прошлое и настоящее своей огромной Родины.

Если мозаика стала для меня случайным открытием, то про кинематографическое граффити я узнал до поездки. Это самое масштабное «Москва слезам не верит».

Забор и столбы мешали, поэтому пришлось фотографировать частями. Лица Алентовой и Баталова высотой почти 9 метров. Времени и краски на их создание ушло немало.

Несколько рисунков нанесены на жилые дома. «Белорусский вокзал». Не знаю, как это для местных жителей, для меня это очень душевно и красиво. Кино я люблю не меньше путешествий.

Ко всем граффити мы подъезжали на машине, только здесь проехали мимо, поэтому в кадр попал лишь кусочек (за углом есть продолжение). Хотя в принципе данное изображение значительно меньше остальных работ. Это «Гардемарины, вперёд!».

Два рисунка мы не смогли найти («Оттепель» и «Место встречи изменить нельзя»). Так что вот последнее граффити. Этот киношный персонаж почти мой ровесник. «Приключения Буратино».

Не равнодушен я и к городской скульптуре. Сразу несколько объектов вы можете увидеть около международного театрального центра имени Чехова.

В июле 1890 года на Сахалин приехал Антон Павлович Чехов. Он пробыл здесь до октября этого же года. Позже, в жанре путевых записок, написал книгу «Остров Сахалин».

Вдоль пешеходной дорожки стоит ещё несколько чеховских художественных изваяний из метала. «Дама с собачкой».

«Человек в футляре».

«Толстый и тонкий».

Теперь несколько более серьёзных памятников. У меня уже собралась приличная коллекция пока ещё не снесенных монументов Ленина из разных городов России. Теперь есть и из Южно-Сахалинска.

Памятник Невельскому Геннадию Ивановичу (1813 — 1876). Русский адмирал, исследователь Дальнего Востока, основатель города Николаевск-на-Амуре. Доказал, что устье Амура доступно для входа морских судов и что Сахалин — остров.

Бронзовая скульптура имеет высоту 3,7 метра. Монумент установлен в честь 200-летия со дня рождения исследователя на перекрестке проспекта Мира и Коммунистического проспекта, на площадке у здания Восточного факультета Сахалинского госуниверситета 25 октября 2013 года.

Считаю, что стоит упомянуть про не самый интересный, но примечательный в прямом смысле слова памятник, точнее это стела на пересечении улиц Ленина и Пуркаева. Местные жители относятся к этому творчеству с либеральной иронией, ведь обошлось оно бюджету почти в 1 миллион долларов.

На вершине памятника размещёна скульптура архангела, а в самом низу гербы муниципальных образований города. Без них стела смотрелась бы совсем уныло.

Памятник жертвам землетрясения в Нефтегорске, которое произошло 28 мая 1995 года. Оно за 17 секунд полностью разрушило посёлок. Из 3197 жителей Нефтегорска погибло 2040 человек. Это была вторая крупная природная катастрофа на территории Сахалинской области после обрушившегося на Северо-Курильск цунами в 1952 году.

Данное место лично я не мог пропустить. Мемориальный комплекс Площадь Славы создан в честь советских воинов, павших в боях за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов в августе 1945 года.

Является объектом культурного наследия регионального значения. Открытие комплекса состоялось 3 сентября 1980 года.

В состав мемориального комплекса входит стела с надписью «Вечная слава героям», бронзовая скульптура солдата, бронзовая скульптурная группа из фигур двух матросов, железобетонный подиум с латунной звездой и Вечным огнем, а также стела с надписью «Свое бессмертие вам Родина вручила, и не забыты ваши имена».

Аллея Славы, посвященная Героям Советского Союза, освобождавшим Южный Сахалин и Курилы состоит из 14 бюстов Героев.

Пройдя Аллею Славы мы подошли к архитектурно-монументальному комплексу «Победа». Его доминантой является грандиозное здание с колоннадой, открывающейся в сторону проспекта Победы.

В ансамбль входит Вечный огонь, мемориал воинам-освободителям Сахалина и Курильских островов. На пьедесталах в разных местах площади установлены образцы военной техники времен II Мировой войны.

ММК «Победа» открыт со 2 сентября 2017 года. Дата приурочена к 72-й годовщине Победы во Второй мировой войне. Вид сбоку.

Здесь же находится самый большой православный храм на Дальнем Востоке — Собор Рождества Христова. Высота собора около 77 метров. Площадь храма — 5,59 тысячи квадратных метров. Его смогут посещать одновременно более тысячи прихожан. Большие колокола для него по древним традициям отливались в Москве. Самый тяжелый называется «Сахалин». Другие колокола отливались в Воронеже.

Посмотрев на город снизу, мы отправились на смотровую площадку горнолыжного курорта «Горный воздух». Она находится на горе Большевик на высоте 600 метров над уровнем моря.

Отсюда открываются замечательные виды на Южно-Сахалинск.

Все снимки естественно сделаны с помощью зума на камере. В центре кадра виден римско-католический собор.

Город расположен в сейсмоопасном районе, поэтому достаточно высока вероятность сильных землетрясений. В настоящее время строительство осуществляется с применением специальных технологий, позволяющим зданиям выдерживать землетрясения до 8 баллов по шкале MSK-64.

Имеет смысл сюда приехать ещё и в тёмное время суток чтобы полюбоваться светящимся городом.

На этом пока всё! К сожалению, многие кадры не вошли в заметку, но, надеюсь и этого материала вам хватило, чтобы получить общее представление об Южно-Сахалинске.

Обязательно посмотрите на него с высоты и потом, когда будете гулять по улицам, так же обращайте внимание на конкретных людей, памятники, скульптуры, цветочные клумбы, рисунки и другие немаловажные детали, украшающие город и рассказывающие о его жизни.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Чем занимаетесь в самоизоляции?