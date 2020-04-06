По загадочной земле инков. Перу

Андрей Чабров

Виртуальные путешествия набирают популярность в эти смутные времена. Сейчас, как никогда, приятно отвлечься на красивые картинки и тексты. Так вот тульский фотопутешественник Андрей Чабров побывал в загадочных землях инков (до всего этого!), прикоснулся к великим легендам, испытал на себе все прелести высокогорья и решил поделиться своими впечатлениями с читателями Myslo.ru. Рассказ будет в двух частях — про Перу и про Боливию. Итак, в путь…

— Начну с того, что путешествовать и тем более в фототурах для меня лично означает проявление заботы о своем здоровье! Сразу поясню почему. Почитаемый мною известный итальянский ученый-психолог Антонио Менегетти утверждает, что если человек не реализует свой «проект», для которого он был рожден на этот свет, если его внутренне «ин-се» не найдет правильного выхода из бессознательного в мир осознанного, то он может заболеть и причем возможно неизлечимо. И только человек, полностью раскрывшийся во всех его предначертаниях — истинно счастлив и всегда здоров!

Мы можем работать в одной области, а реализовывать свой «проект» совсем в другом! Так вот и я, занимаясь бизнесом, с удовольствием 15 лет назад осознал и почувствовал, что часть моего проекта- фотография. И так, пытаясь не гневить свое «ин-се» и заодно свое здоровье, я пришел к выводу, что надо выбираться в фототуры, как потребность моего внутреннего и причем делать это в кругу единомышленников. Кто много путешествует — поймет, как важно взаимопонимание в группе, когда никто тебя не раздражает нытьем, тупостью, хамством, и делается все исходя из одной, всем понятной цели (в фотопутешествиях — это снять свой шедевр, а лучше три и наобщаться с такими же как ты вдоволь). Правильно притертые соратники — это очень важный элемент фотопутешествия, поскольку там приходится порой не очень сладко.

Понятно, что по тем странам, куда я отправился со своим другом и единомышленником Сергем, очень известные фотографы водят группы по заранее продуманным маршрутам, и это действительно превосходный способ поднять свой уровень как фотографа, поскольку все тонкости (а их громадное множество) и самой съемки и подготовки и постобработки (а это крайне важно) там можно почерпнуть в живом общении и это не сравнится ни с одной книгой. Но все же, насмотревшись красивых фотографий в Инстаграме и размышляя о том, что надо в жизни обязательно побывать в тех местах, которые ещё в далёкой юности после просмотра «Клуба путешественников» Юрия Сенкевича отметил для себя как must, я решил что пора собираться в Перу. Усилилось это желание, когда однажды подарив дочке игрушку — глобус, на котором были отмечены значимые объекты разных стран, я понял, что прожив столько лет я не знаю, к своему стыду, что такое Мачу Пикчу и даже того, что это находится все там же — в далекой и загадочной стране инков, Амазонки и плавающих островов Урос.

Итак в Перу, по следам великих инков ! Кстати, отмечу сразу, что слово инка — означает Император, а его подданые это простые люди, но по прошествии времени, всех причастных ко временам великих и действительно мудрых императоров мы начали называть инками.

Тур мы заказали в турагентстве, поскольку я глубоко убежден, что если летишь в незнакомую страну впервые, самостоятельность — что просроченное лекарство- вредно! Просто потеряешь массу времени и нервов! И только когда во второй раз летишь туда же, то можно и самому, дешевле раза в полтора! Вылетали мы в 5 утра по Москве, а приземлялись в столице Перу уже в 5 вечера того же дня. Встреча с гидом, быстрый переезд в гостиницу. По дороге мы жадно проглатывали все картинки за окном автомобиля, и каждая из них нам казалась экзотичной и живописной.

Лима оказалась современным городом, и мы сделали ошибку, посчитав, что приехали в страну, менее развитую, чем европейские. Развеялись все опасения, которыми нас нагрузили в агентстве. Во всяком случае, мы летели с ожиданием постоянных проявлений высокогорной болезни, нападением воинственно настроенных индейцев в Пуно, жутких и опасных насекомых и животных в джунглях. Но Лима расслабила и позволила поверить, что все будет хорошо. Вечер мы провели не далеко от гостиницы в кафе, так и не сделав ни одного снимка, хотя подход к берегу океана для ночной съемки был. Надо вообще заметить, что когда собираешься в фототур или фотопутешествие надо понимать, что свой обычный режим надо перестраивать -вставать до рассвета, ложиться заполночь и вообще, очень много двигаться, ибо, как гласит истина-лень это главный враг фотографа. Утром следующего дня мы вылетели в Куско. Заход на посадку самолета позволил увидеть весь город.

Красота неимоверная. После того, как открылись люки у самолета и мы вышли на трап в голове что-то отказало и появилось ощущение легкого опьянения, головокружения. Поначалу приятное. Выйдя на улицу мы поняли, что это и есть проявление высокогорной болезни. Каждый её испытывает по-своему, а некоторых, из-за паники, по словам местных гидов, вынуждала возвращаться в Лиму раньше срока. Чуть позже пришла головная боль, которая стойко продержалась два следующих дня и игнорировала все средства медицины. С этого момента фактически началось наше путешествие по Перу и Боливии. Город Куско, оказался тем самым местом откуда началась история великой эпохи инков в 11-м веке. Нам повезло с гидом, москвичкой Ольгой,

которая нам очень подробно всё рассказывала. Когда-то она, после окончания московского вуза вышла замуж за перуанского одногруппника и рискнула поменять Москву на Куско, смелый поступок на тот момент, но кто из нас в Советские времена не мечтал о переезде из талонной системы куда-нибудь за границу. Куско- действительно столица инков, и она поразила нас контрастным отличием зданий испанской эпохи и местных перуанцев. Этакое противоборство камня, цемента, шпилей и статуй с одной стороны и простых лачуг из глиняных блоков, сделанных прямо во дворе из местной земли, зачастую неоштукатуренных, с другой.

И когда гид рассказывала о том, что всего за 20 лет, в 16-м веке, испанцы покорили и ликвидировали империю инков, строившуюся более 400 лет, было понятно почему. Прагматичная, высокотехнологичная и основанная на применении научного подхода захватническая политика, жаждущая дешевого золота с одной стороны и целомудренная, первозданная, основанная на гармонии с природой и единых законах для всех политика с другой. Хочу отметить про законы инков один момент: сами испанцы, когда изучили организацию государства инков и их законы были очень поражены их гармоничностью, реальностью и юридической чистотой. Рассказывать об этом городе можно долго, но отмечу два момента, сдвинувших мне сознание. Когда мы прибыли в парк Saqsaywaman, то были удивлены, как и все впервые это созерцающие, что в 12 -м веке люди, не имеющие сложных инструментов могли подогнать камни и глыбы (до 2-х тонн) друг к другу так плотно, что даже волос не проходил и современная обработка алмазными пилами дает хуже результат! Эту каменную тему мы встречали потом повсюду (особенно в Мачу Пикчу), но каждый раз удивлялись филигранной подгонке даже на угловых 3-D переходах из камней от футбольного мяча, до глыб размером с внедорожник!

И еще ночной вид Куско. Есть там место, над городом, смотровая площадка с Иисусом с распростертыми руками (подобно как в Рио-де-Жанейро),

и оттуда, если заранее подняться и застолбиться, можно сделать отменную панораму ночного Куско, подобного извергающего лаву громадного вулкана, его улицы в тысячах огней горят, демонстрируя, как высоко может забраться простой люд и построить из глиняных блоков хибары, если получит добро на самозахват гористой местности! Отсняв несколько вариантов панорамных кадров, мы поехали в самый центр города ужинать.

Сразу надо заметить, что в путешествиях мы выработали стандартный к любому дню подход в плане питания. Для максимального осмотра достопримечательностей мы перешли на двухразовый прием пищи. Запомнился чай с листьями коки. Когда нам его подали, с виду обычный зеленый чай, с плавающими листьями. Мы их потерли, пожевали и начали ждать изменения сознания, подобно герою Карлоса Кастанеды после удара между лопатками учителем, после которого менялась реальность и главный герой мог легко и безболезненно спрыгнуть, например, с 300-х сот метровой горы или пройти в параллельные миры. Но конечно это оказался развод, хотя эксплуатируют они ассоциации европейцев с кокой на все 100! (чего стоят, например, конфеты с кокой).

В Перу русскому человеку с едой легко. Перу — родина картошки, курятина — лучшее мясо для настоящего инка. Вот и получается, что русские в еде такие же инки, потому как нет ничего вкуснее курятинки с картошечкой и зеленью! Сервис на троечку с плюсом и то из-за языкового барьера — далеко не все говорят по-английски. Утром следующего дня нам предстояло с радостью выехать на Мачу Пикчу. С радостью потому, что голова продолжала болеть непрерывно, воздуха периодически не хватало, а подъем на три-четыре ступеньки вызывал желание постоять и отдохнуть. Кстати, именно такие ощущения, видимо, испытывают приезжающие со всего мира футбольные команды, которые еще не выиграли ни одного матча у сборной Перу у нее дома, но при этом безжалостно ее громившие у себя на родине.

4000 метров — это хоть и смешная для альпинистов, но серьезная для обычного европейца высота.

Для борьбы с этим недугом нам во всех отелях предлагали подышать из кислородных балонов, но мы, парни крепкие, держались и пренебрежительно кидали «no», слегка при этом покачиваясь.

До посещения одной из главных целей нашего вояжа — Мачу Пикчу, мы посетили город Морай, где находятся известные инкские сельхозтеррасы, спустившись в которые, человек кажется находящимся в гигантском блюде.

Недалеко, в городе Морас, находятся солевые прииски, где местные жители самым доисторическим способом до сих пор добывают на продажу соль. В этих арендуемых терассах они запуская солёную воду потом её выпаривают.

Там, кстати, какой то местный «индеец» загородив нам тропинку и придирчиво кивая на наши «нарядные» фотоаппараты, вдруг нервно начал чего-то говорить, снимая с наших лиц напряженное недоумение. Наш гид как пантера накинувшись на него, его же языком и отшила, а нас предупредила, что этот местный хочет денег за профессиональную съемку такими аппаратами. Мы, жаждущие справедливости, надев на лица кирпичные выражения, достали штативы и демонстративно, посапывая погромче, начали съемку приисков, изредка сплевывая в сторону халявщика.

Итак — Мачу Пикчу, он находится ниже Куско по высоте от уровня моря, всего 2800 метров. У нас появилось устойчивое желание избавиться от постоянной нехватки воздуха на высотах Куско и вздохнуть полной грудью, учитывая что Москва и Тула, например, на высотах от 250 до 350 метров, и мы дышим там от рождения находясь под соответственным давлением в единицах Блеза Паскаля, т. е. приспособленными к более «тяжёлому» столбу воздуха над нами, и попадая на большие высоты, например на 4000 метров, при том что внешнее давление уменьшается (размер воздушного столба над нами уменьшается), наше большое русское сердце продолжает гонять кровь с той же скоростью, что и на родине, соразмерно повышая наше давление, вот и кружится голова, вот и хочется простому русскому парню куда пониже! Ну и воздуха побольше! Поэтому при прибытии в высокогорные места нам надо 2−3 дня на адаптацию пока организм не отрегулирует нужные сердечные сокращения и соответственно кровяное давление.

Мы с удивлением обнаруживаем, что поезд- это единственный способ попасть к Мачу Пикчу.

Интерес к поездам у меня с детства, но в этом нас ждал один сюрприз! Стюарды, которые нас обслуживали, наподобие тех, что в самолетах, разнося еду и питье с важным и слегка натянутым выражением лица, по одному мгновению преобразились и под музыку начали ходить по поезду, изображая из себя моделей и демонстрировать всем нам, под аплодисменты немцев и американцев свитера и куртки 50-ти летней давности прет-а-порте! У меня, кроме улыбки это действие ни чего не вызывало, а американцы по 500 $ скупали это, и стюарды им аплодировали, раззадоривая ещё больше! Мы прибыли в сам городок и поняли, что гостиница наша прямо над этой ЖД станцией и все поезда за эти 3 дня мы слышали, ощущали, встречали и провожали, при этом ночью их было почему-то больше всего и мы так и не выспались !

С утра мы поехали на саму гору на автобусе, и только так, потому как ЮНЕСКО запретил иные виды подъемников из-за боязни ненужных разрушений, кроме еще одного способа-пешком, но это, что б вы представили- 600 метров по абсолютно вертикальной скале по выдолбленным ступенькам. Кстати, именно этой тропой пользовались те инки, которые жили в Мачу Пикчу. Трудно представить себе что было, если даже на середине пути инка вдруг вспоминал, что забыл купить спичек из списка, который получил от жены. Мачу Пикчу поразил. Построенный из камней на камнях, без единого грамма цемента и простоявшего сотни лет, сохранившего загадку происхождения и озадачившего многих ученых тем, что ни одной косточки человека найдено не было. Получается люди отсюда просто ушли. Простоял он брошенным несколько сотен лет, а только сто лет назад его случайно открыли! (в 1911 году).

В Мачу Пикчу в день может попасть не больше 2400 человек. Это ограничено всё тем же «заботливым» ЮНЕСКО и сейчас эта организация требует еще больше ограничить доступ, так как по их мнению памятник просто затаптывается. Кстати, напротив Мачу Пикчу (пикчу-это гора) находится Вайну Пикчу, на которую тоже можно подниматься, но там ограничение ещё жёстче-400 человек. Её видно на всех фотографиях из эти мест, как самую высокую гору, но туда мы не сподобились, итак была слишком насыщенная программа. Следующее утро выдалось туманным, но для фотографа нет большей удачи, чем получить объект для съемки в небольшой дымке и освещенный солнцем. На последнее мы и надеялись, когда поднимались. Солнце выглянуло буквально на несколько минут. Но к этому моменту штативы уже были установлены и фотоаппараты настроены. От красоты, которая разверзлась и почти мгновенно скрылась за плотным туманом, стало не по себе.

Еще часа четыре мы бродили по всем склонам и наслаждались высотой, природой, загадочностью и ощущением чего-то вечного. К тому же приятно было встретить группу русских из 20-ти человек и уже в роли бывалого знатока местности рассказать откуда лучшие виды! Мы собрались для нового покорения этой страны. Путь лежал в Пуно, а потом в Боливию. Пуно — это городок на берегу озера Титикака. Есть такая шутка у местных- Тити находится в Перу, а Кака в Боливии. По этому озеру ходят пароходики, сделанные англичанами. Причем есть корабли, которые были привезены и собраны на берегу этого озера. Есть же те, которые производились местными. Последние явно проигрывают внешне. В озере водится всего 5 видов рыб. Остальные пару сотен съел привезенный и выпущенный в озеро лосось. Идея была явно без просчета последствий. Так что в любом ресторане вам всегда предложат King fish в массе вариантов. Дорога к плавающим островам пролегала по высокогорному Перу, в машине, у меня был универсальный наручный помощник «Casio» c борометром и я постоянно сравнивал отметки высот на столбиках с показаниями электронного прибора. 4400 м — это тот максимум который я отметил. Абсолютно прямые дороги и 7 часов переезда нас с Сергеем усыпили.

На Пуно было выделено два дня. Главной достопримечательностью должны были стать острова Урос, где легендарный Тур Хейердайл строил плетёные лодки и переплывал на острова Пасхи, а это в нескольких тысячах км от туда и без всякого мотора, это было не один раз и даже в группах, в которую, кстати, входил и Юрий Сенкевич, самый известный в СССР путешественник. Въезжая в город мне показалось, что он заброшен. По улицам катятся старые машины, сотни разных мотоциклов и каких-то странных сочетаний велосипедов и скамеек с колесами. Наш отель был в пяти километрах от города, так что экскурсию мы запланировали на следующий день после островов Урос. К тому же встретивший нас гид обещал показать старое кладбище инков. Во время обеда, мы наблюдали странный танец абсолютно нормально одетых людей на площадке перед гостиницей. Впоследствии мы узнали, что это был мэр города со своей свитой. Но что за странные ритуальные телодвижения он вытворял в костюме-тройке, осталось загадкой. Мы просто пригубили местного отличного пивка. По модной сейчас теории «антихрупкости» иногда лучше просто созерцать, не вникая в суть происходящего. И вот наконец, те самые легендарные плавающие острова Урос, про которые я с детства помнил из «Клуба Путешественников».

Для начала представьте себе, что вы всегда живете на острове, основанием которого является торфяная плита около метра в толщину, покрытая тростником, который растет тут же и его каждую неделю нужно обновлять. Острова постоянно дрейфуют от ветров и иногда жители кидают якорь. Местные заняты всего двумя вещами: женщины принимают гостей, показывая по десятку раз в день сценки и разыгрывая представления, а мужчины… Да Их мы почти не видели. По легенде, они на лодках метаются по прибрежным районам, срезая тростник для обновления покрытия острова и ловят рыбу. В общем тысячи квадратных метров соломы, на которой живут люди. Внутри острова сделаны озера, в которых разводится рыба, бродят куры и овцы. Есть даже школа, а на некоторых домах- солнечные батареи. Нормальная жизнь, но постоянно пружинящая поверхность и рыжий цвет через часа два пребывания вынуждают чаще смотреть на берег.

Кстати, у некоторых местных даже нет паспортов и они не выходят на большую землю, ведь когда-то этот побег с земли, где было брошено все в том числе и документы, был защитным шагом перед страхом гражданской войны. Одной из целей для нас было сделать портреты местных жителей. С этим, кстати, проблем нет. Это отдельный бизнес. Местные давно поняли это и позируют, улыбаются, принимают любые образы и за это нужно дать монетку.

После островов мы поехали смотреть древнее кладбище богатых инков. Это не заброшенное место, а поддерживаемый государством объект исторической ценности вблизи г. Силлустани. Мы там даже встретили группу археологов, которые вскрывали очередной могильник для дальнейшего его восстановления в первозданном виде. Тишина, шум ветра между чуждыми нам чашеобразными формами склепов, ползающие ящерицы и полет каких-то могучих птиц в вышине неба умиротворяют и собственную душу. То было место не смерти, а покоя.

Следующим утром мы выехали в Боливию. Через Альтиплано.

Продолжение следует.

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