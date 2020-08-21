Кириллов: монастырь, зефир с морошкой и лоси-перебежчики

Татьяна Афанасьева

Для справки: город Кириллов основан в 1397 году, в нём 7,5 тысяч жителей. Мы поехали туда из-за Кирилло-Белозерского монастыря, фотографии которого я случайно увидела в интернете. Смотрите, какой!



Источник фото booksite.ru

С этого самого монастыря в общем-то и началась история города. В 1397 году на Сиверское озеро прибыл московский монах Кирилл Белозерский, вырыл на берегу пещеру, обозначив место будущей обители.

Место, где была самая первая келья монаха, выглядит так.

Причём в этот уголок монастыря не каждый турист почему-то доходит… Но мы дошли. К нам тут же подбежал трудник с вопросом: «Как по-вашему, в чём смысл жизни?» Я очень растерялась, понимая, что мои размышления на эту тему его совсем не обрадуют. А вы как бы ответили?

Монастырь, конечно, грандиозный! На его территории расположено почти 40 архитектурных памятников. При этом он сохраняет невероятную душевность. Ощущение, что только тут, «на краю света», среди суровых северных красот, ты можешь обрести себя, не покидало.

Казанская башня с въездными воротами.

Святые ворота с надвратной церковью Иоанна Лествичника (1572 год) — настоящее чудо, все стены и своды покрыты фресковой росписью. Малый пролет открывали в будни, а Большой — только по праздникам, когда в Кирилло-Белозерский монастырь приходил народ с разных концов Руси. Толпы народа!

Успенский собор с папертями — центральный храм архитектурного ансамбля монастыря.

Источник фото www.temples.ru

Колокольня Кирилло-Белозерского монастыря (1757—1761 гг.) довольно грузное здание, выдержанное в стиле северно-русского барокко. Вход на смотровую площадку стоит 150 рублей. Подняться обязательно стоит!

У стен монастыря залив Лохта, красивый, но суровый на вид.

Кстати, при входе на колокольню мы купили вкуснейший зефир с морошкой, потом искали его в Вологде — нигде не было, быстро разбирают. С клюквой и черникой был, а с морошкой нет. Считайте, это не проплаченной рекламой :)

Ещё, что очень удивило — липы! В Туле-то они давно отцвели, а в монастыре всё ещё были в цвету, а в кронах самовлюблённо гудели пчёлы. Так громко! Для меня, человека, далёкого от пасек и медоводства, это стало каким-то откровением… Хор пчёл и липовый аромат. Незабываемо.

И чубушник по соседству…

Братский корпус, где находятся монашеские кельи, ассоциативно напоминает корабль.

Мережные башни монастыря, Большая и Малая.

Кузнечная башня.

Черешчатый дуб. Ему 226 лет! Захотите посмотреть на старину, ищите его у западного фасада Архимандричьих келий.

Даже, если не разбираться во всех названиях палат, башен и церквей, не погружаться в хронологию исторических событий, коих здесь было великое множество, монастырь всё равно произведёт на вас сильнейшее впечатление. Настоящая жемчужина Вологодской земли и Русского Севера.

Площадка у Успенского собора, Трапезной палаты и церкви Кирилла Белозерского вымощена надгробными плитами и мельничными жерновами. Многие камни до сих пор хранят имена монахов, которые жили в Кирилло-Белозерском монастыре в XVIII веке.

Сиверское озеро — ледникового происхождения, температура воды летом максимум +17, оно входит в состав национального парка «Русский Север». Вокруг монастыря по берегу проложена тропинка — гулять одно удовольствие, как и наблюдать за многочисленными птицами, скользящими по «стальным водам» и ныряющими за рыбой. Не ныряли только голуби :))

Сам городок тоже нет, нет да удивлял :) Резными домиками, настенными рисунками, сувениркой…

Ещё одна знаковая достопримечательность — Часовня Новомучеников Кирилловских на горе Золотуха. Она построена в конце 1990-х на месте расстрела в 1918 году отрядом чекистов епископа Кирилловского Варсонофия (Лебедева), игуменьи Ферапонтова монастыря Серафимы (Сулимовой) и четырёх горожан Кириллова. Координаты часовни: N059 51.701, E038 20.683.

Пытались совершить восхождение на гору Маура, она совсем недалеко от Кириллова (ориентир — село Горицы), но тропа была в таком состоянии, что не решились… :))) Была шокирована и не сфотографировала эту жижу. Привет тебе, внутренний туризм.

На протяжении почти всей дороги из Вологды в Кириллов и обратно расставлены указатели «Внимание! Переход диких животных».





Я представляла что-то такое... :)))

Есть и ещё интересней: «Внимание! Возможно внезапное появление лосей». И хочется увидеть, и страшно до жути. :) Не известно же, что этим внезапным в голову взбредёт.

Кроме этого, так и не встретили никого. Люди почему-то поклоняются его правой задней :))) Толчковая, наверное.

Наш день в Кириллове был настолько неспешным, уютным, наполненным тишиной и красками Русского Севера, что уезжать оттуда не хотелось. Очень добрый город. Если будет шанс посетить — не упустите.

Продолжение следует, мы поедем в Тутаев.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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