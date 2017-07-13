Водопад Куршунлу. Турция

Дмитрий Койда В последнее время Турция предлагает такие приятные цены на отдых, что отказать себе в удовольствии съездить покутить по системе «всё включено» всё сложнее и сложнее... Вот только всегда хочется разнообразить пассивный отдых и немного страну посмотреть. Дмитрий Койда предлагает интересный маршрут в 22 километрах на северо-восток от центра шумной Анталии.

- В июне 2017 года я третий раз побывал на Средиземноморском побережье Турции. Отдыхал с семьёй в районе города Сиде. Длительный пассивный отдых я не люблю, поэтому было переживание по поводу экскурсий. Наиболее популярные места я посетил в предыдущие визиты: Памуккале, Каппадокия, Кекова, Демре, Мира, Конья, Эфес, Анталья, Манавгат и т.д.

В Турции очень много интересных достопримечательностей, одних объектов ЮНЕСКО целых 16 штук, но в большинство из них попасть можно только самостоятельно, преодолев приличное расстояние на машине или даже самолёте.

Так что довольствоваться пришлось локальными предложениями своего тур-оператора. Я выбрал три короткие (однодневные) экскурсии. К своему удивлению, я остался ими очень доволен и сделал много фотографий.

Я посетил интересный природный объект. О нём и пойдёт речь.

Данное место называется Природный парк и водопад Куршунлу. Входной билет стоит 3 евро (или 3 доллара).

Куршунлу — один из самых привлекательных природных объектов в Турции. Название переводится, как "свинцовый" — именно такого цвета вода.

Но, иногда в лучах солнца она меняет свой цвет на ярко бирюзовый.

Потоки водопада Куршунлу падают с высоты 18 метров в семь маленьких прудов, соединённых между собой небольшими каскадами воды.

Образован благодаря утёсу, который перегородил один из рукавов реки Аксу. Водопад переменчив и зависит от её полноводности. Лучшее время для посещения — после проливных дождей.

В моём случае водопад был не таким полноводным, но всё равно выглядел красиво.

В жаркую погоду тут здорово оказаться под холодными брызгами.

Можно осторожно (поскольку скользко) пройти пару метров и встать под одним из водопадиков.

Вода здесь чистая, но купаться запрещено. На поверхности озера плавают утки.

В глубине просматриваются стайки рыб, можно увидеть черепашек.

Обычно у входа на территорию водопада скапливаются туристы, но если пройти до упора вправо, то можно оказаться в полном одиночестве и вам никто не помешает сделать хорошие снимки.

Сюда ведёт красивая тропинка с ступеньками.

Под тонкими струйками хрустальной воды можно постоять в двух местах.

Точнее находиться вы будете за стеной. На вас будут попадать лишь редкие капли водопада.

Кстати, у жителей Турции есть примета, суть которой в том, что исполнится любое желание, если загадать его, стоя под водяным «навесом» и касаясь руками падающего потока.

Наибольшей популярностью эта примета пользуется у влюблённых.

Под мелодичные звуки ниспадающей воды можно стоять бесконечно долго, чувствуя умиротворение и прилив сил. Отсюда реально не хочется уходить.

Короткий видео фрагмент

Водопад находится в окружении хвойного леса, распространяющего волшебный аромат. Тут есть прогулочные дорожки и места для пикника.

Парк огромный и включает в себя множество почти нехоженых тропинок. Есть бурные речушки с мостиками.

К сожалению у меня не было времени здесь прогуляться, я лишь окинул взглядом окружающие деревья.

В групповых экскурсиях вам дают здесь чуть более часа, при самостоятельном посещение нужно закладывать минимум часа три.

На территории имеется колоритный ресторан с традиционной национальной кухней, где вы также можете отведать блюда из только что выловленной форели.

Национальный парк расположен в провинции Анталия, недалеко от средиземноморского побережья. Водопад находится на 7-м километре дороги после поворота налево на 24-м километре трассы Анталия-Испарта.

Рекомендую посетить эту природную достопримечательность в любое время года.

Если народу будет немного — вам точно понравится.

P.S. Не так далеко, в городе Манавгат есть ещё один примечательный водопад. Он не столь живописный, но часто посещаем туристами. Я видел его в 2014 году.

Если у вас есть на примете какие-то интересные места в Турции, которые можно посетить самостоятельно, кидайте явки-пароли в комментарии.

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