Никола-Ленивец и его новые чудеса

Татьяна Афанасьева

Я была в Никола-Ленивце уже пять раз, начиная с 2009 года! И здесь на портале даже выходил вдохновенный гульбарий с названием «Территория чудес». Но так как с момента нашего последнего визита арт-парк успел расширить свои границы и обрасти новыми любопытными деталями, а портал пополнился новыми читателями, то я с удовольствием возвращаюсь к этой теме и этому маршруту.

— Первое, что замечаем, въезд стал платным. Цена удовольствия 250 рублей на человека. Арт-парк открыт ежедневно и круглосуточно, визит-центр работает с 9.00 до 21.00. Ремарка: за два дня нашего пребывания билетов никто не проверял.

При въезде «копилка». Добровольные пожертвования на развитие парка приветствуются, все купюры обозначены.

Дорога от Звизжи до Никола-Ленивца в том же состоянии, что и пять лет назад :) Ухабы и пылища.

Что касается карты объектов… В визит-центре её можно было только сфотографировать, никаких бумажных версий на руки. Причём карта у них в старой версии, половины объектов на ней попросту нет :(

Осматривать парк можно пешком, на велике (прокат есть! 3 часа — 500 рублей), а можно как мы на машине — семь ключевых парковок (Белые ворота, Бобур, Город солнца, Церковь, Кемпинг, Угруан, Музей сельского труда) плюс трекинг по полям, лесам и весям.

На въезде - триумфальные «Белые ворота». Они стоят на воображаемой площади Звезды, откуда расходятся дороги к другим объектам.

Идём от арки в лес, переходим болото по Мосту АБ WOWHAUS…

На самом деле, все направления в Никола-Ленивце из разряда «Пойди туда — не знаю куда». Каждый раз, приезжая, понимаем, что ходить по стрелкам бесполезно — объекты будут находить вас сами или не находить :))) Это уж как повезёт!

За мостом в лесу притаилось «Обитаемое вещество». Оно появилось в Никола-Ленивце в 2016 году. По задумке авторов, внутри этого белого гибрида можно почувствовать себя живым существом внутри другого существа, слегка оторваться от земной тверди и социальной суеты.

На Акустической поляне можно попробовать себя в роли звонарей. Нашли мы её исключительно по звукам - кто-то в верёвках запутался.

Навещаем любимый Бобур со смотровой площадкой, построенный в далёком 2013 году. Это нечто! Кто-то видит в нём голову богатыря Святогора с расфуфыренной бородой, который стоит на страже Яви и не пускает в наш мир всякую нечисть, кто-то спрута Средней полосы… Но своё название Бобур получил от парижского музея Помпиду (Бобура), фасад которого украшают вентиляционные трубы.

Фото Помпиду прилагаю. Источник фото etotam.com.

Угруан! Он должен был стать хитом «Архстояния-2019», но что-то, видимо, пошло не так… Не доделали. В название хитросплетение реки Угры и французского Руана, палитра будто с полотен Клода Моне, величие сродни Руанскому собору, ветки лозы с ближайшего болота. Это не мои фантазии, это авторская идея. К Угруану пока нет указателей, но такую радужную махину сложно не заметить с дороги, он совсем недалеко от Бобура.

Кажется, мы нахально подсмотрели рождение очередного шедевра Никола-Ленивца, чему несказанно рады.

За все время существования арт-парка на его территории создано более 100 объектов современного искусства.

«Маяк» — старожил Никола-Ленивца, напоминает гигантское вертикальное гнездо. Построен в 2004 году на изгибе реки Угры у подножия холма, на котором деревня, церковь, Кровать Бродского, Николино ухо и много чего интересного. Трава вокруг Маяка обычно скошена в форме круга, как в правильном фильме про инопланетян. Когда подходишь к нему, сложно предположить, что на его вершину можно забраться по «винтовой лестнице». А когда забираешься, понимаешь — вот она вершина мира! Хотя, в высоту сооружение метров 15, не больше.

Это не хаос веток, это лестница внутри Маяка :)))

Прикольно, что «Кровать Бродского» стоит в Никола-Ленивце с 2006 года, совсем недалеко от церкви, а мы нашли её только сейчас. Причём она не имеет прямого отношения к поэту и названа в честь одного из авторов — Александра Саввича Бродского, советского и российского архитектора, художника, основоположника направления «бумажная архитектура».

Ротонду авторства того же Бродского возвели в 2009 году. Для одних она — телепорт, ожившая иллюстрация фантастических романов, возможность перемещения между мирами, для других — история про мотивацию, право выбора и упущенные возможности.

Реалисты зачем-то подписали все двери. Вандализм настиг и Никола-Ленивец :(

В последний свой визит мы видели её абсолютно белой и одинокой, сейчас в неё вплетена радуга, а из дверей тянутся селфи-руки :))

Естественно мы навестили всех своих старых любимцев. Город Солнца начал зарастать берёзами, и я совсем не уверена, что это ему к лицу.

Вселенский Разум тоже уже не торт :( Для сравнения можете прогуляться по ссылке — в Гульбарий 2013 года.

А вот Скорая тропа (Fast track) ничуть не изменилась :))) На 51-метровом резиновом батуте, натянутом над оврагом, по-прежнему визг, писк и цирковые импровизации. Самое весёлое место в Никола-Ленивце. Её создали эстонцы: «Скорая тропа дает человеку совершенно новый опыт движения и восприятия окружающей среды». Подтверждаю!

Личная Вселенная № 5 появилась в Никола-Ленивце в рамках «Архстояния-2016», а мы оказались в её плену только сейчас - в 2019-м. По задумке авторов, это убежище — залезаешь внутрь, пространство оборачивается вокруг тебя, затягивается в узел и отрезает от внешнего мира, оставляя наедине с воспоминаниями и чувствами. Если вы не так уж часто слушаете себя и свои желания, это шанс ;)

Музей сельского хозяйства. Только мне кажется, что это большой болт, который забили? :))) Внутри, кстати, забавно. Фотографии не показываю, пусть будет сюрпризом, когда поедете.

Сельпо неподалеку. На мой взгляд - лидер среди маловпечатляющих объектов. Соперничать может только Сарай функционального мычания, который я даже фотографировать не стала.

На осмотр всех местных чудес одного дня будет точно мало, а на осмысление и целой жизни, возможно. :)))

Поэтому в Никола-Ленивце построен целый город для тех, кто захочет пожить на «другой планете». Цены на размещение варьируются от 500 до 4000 рублей в сутки.

Гостевые домики, как и положено, — сплошь шедевры архитектуры и полный вынос мозга :))) Я реально не верила, что в некоторых из них можно жить, пока не прочитала объявление. Думала, просто арт-объекты. Ну, вот, например, Вилла ПО-2. Как вам?

Дом-скейтер Штаб.

Дом с Люстрой. Люстра одновременно служит и для домашнего, и для уличного освещения.

Дом Клевер на общем фоне показался слишком обычным :)

Так тоже можно. Но и обычные палатки на земной поверхности никто не отменял :))

Территория кемпинга, кстати, очень не скучная — имеется ресторан, велопрокат, спортивные площадки, мангальные зоны, детские городки. Повсюду проложены деревянные дорожки — так что даже если дождь, не смоет.

Но мы хитрые, мы выехали за пределы парка и поставили палатку на берегу Угры там, где не было запрещающих знаков.

По-моему, отличный маршрут на выходные! И от Тулы всего-то 176 километров. Главное, погоду правильную поймать.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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