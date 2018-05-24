Елена Юрова Все же слышали, что Белгород — какой-то особенный город, не заражённый общероссийским раздолбайством, очень чистый, уютный и просветлённый? Когда это рассказывают знакомые, подозреваешь, что сочиняют, когда об этом говорят близкие друзья — начинаешь посматривать на карту дорог, а когда об этом пишут на myslo, садишься в первый же поезд и едешь. Шутка. Но мы отправляемся именно в этот белый город. Нашим гидом будет Елена Юрова , комментарии открыты для восторгов и возражений.

— Еще два года назад мы собирались посетить Белгород и оценить его феномен одного из самых благополучных городов с высоким уровнем жизни. Но тогда первомайская погода не благоприятствовала двум мотопутешественникам, доехать удалось лишь до Курска, и там том успокоиться.

В этот раз мы ехали на авто и в компании дорогих друзей, что давало 90% успеха поездке.

С чего начать осмотр города, у которого даже внятного исторического центра нет? В Белгороде я настоятельно советую облазить все смотровые площадки — на мой вкус, это самая большая его достопримечательность благодаря уникальному ландшафту

Смотровая площадка у памятника князю Владимиру — главная и основная в городе, с прекрасным оборудованием и вот такими видами:

Как есть — Белый город J

От памятника князю Владимиру, кстати, вот он (фото не мое)

по Пушкинской аллее идем до Белгородского Государственного Технического Университета, на территории которого расположены три шикарные смотровые площадки:

первая с видом на скульптуру «Наука»

вид оттуда же на запруженный Северный Донец, на берегу которого находится городской пляж

Кстати, на этой площадке находится фонтан с очень трогательной скульптурой «Друзья»:

Идем по территории Университета далее:

Подходим к университетскому (!) стадиону:

Еще одна заявленная на карте смотровая площадка находится в Ботаническом саду, но, к сожалению, в наш визит там был выходной, а так посещение только с группой и только по записи — увы, не наш стиль.

Ну и последняя возвышенность хоть и отмечена на Яндекс. Картах, как смотровая площадка, на деле не оборудованный холм с поклонным крестом, расположенный достаточно далеко от центра:

Отсюда открываются не столь впечатляющие виды на промзону, хотя тоже вполне себе белую:

Зато утренний волшебный свет подарил мне два кадра, которые стали в этом путешествии самыми любимыми:

И просто вид с разделительной полосы одной улицы:

Мне хочется назвать Белгород очень благочестивым городом — в дополнение к традиционному множеству храмов, я обратила внимание на большое количество памятников святым, буквально за одну вечернюю прогулку увидели Сергия Радонежского, как выше отмечено- Князя Владимира, поклонный крест Кирилла и Мифодия, Свяителя Белгородского Иоасафа, скульптуру Архангела Гавриила в фонтане прямо напротив главного корпуса БелГУ, в честь которого тут же выстроен храм очень интересной архитектуры: портал выполнен в виде книги, на левой страницы написаны 10 Моисеевых заповедей Старого Завета, а на правой — заповеди блаженства Нового Завета:

Возвращаясь к скульптурам святых — конечно, и у нас достаточно таких памятников, но они как-то скромно, может, даже стеснительно запрятаны в уголках городского пространства, а тут стоят на центральных улицах и бульварах. Может, от этого у города особое покровительство и, как следствие, высокий уровень жизни и благоденствие?

Конечно, таксисты будут вам рассказывать, какие тут низкие зарплаты, а с украинским вопросам и совсем торговля встала и все плохо. Но глаза не обманешь — сами видите, какая аккуратная и в общем плане приятная застройка. А также — отличные дороги (трасса М2, кстати, после длинного двуполосного отрезка от Тулы до конца Курской области в Белгородской резко вновь становится четырехполоной с отличным покрытием и освещением — это ли не показатель), множество ухоженных бульваров:

В городе есть набережная — при этом речка Везелка не более, в может даже и менее выдающаяся, чем Упа, но облагорожена и имеет через себя несколько пешеходных мостиков на радость горожанам

Городской скульптуры тоже хватает, конечно, я специально за ней не охотилась, но, например, композицию Гранит Науки нашла забавной:

Музей-диораму Курской битвы описывать бесполезно — это надо видеть. Еще из обязательно-попсовых фото:

Филармония

Ресторан-пивоварня Башня (я точно в Белгороде?)

Кстати, на сайте заведения написано, что оно возведено на месте самого что ни наесть настоящего старого Белгородского кремля — со стенами, башнями и всем, чем полагается.

В сам ресторан не ходили, но сваренное пиво пробовали — достойно и недорого.

Из трогательно — аттракцион «Поезд-музей» (я точно не в Туле?)

Кроме шуток — мемориальная доска возвещает о подвиге местных жителей, в основном, конечно, женщин, которые в 32 дня построили 90 км фронтовой железной дороги.

Видимо, музейный комплекс жителями любим:

А может, граффити просто посвящено расположено рядом ЖД вокзалу.

Кстати о вокзале — совершенное удивительное соседство жд-узла и… городского пляжа. При этом, чтобы из города попасть на пляж, нужно перейти все пути по воздушному переходу, а потом мимо таможни. Я такого никогда не видела, это как с площади Московского вокзала в Мясново. Попробую показать на фото, но вряд ли оно передаст весь смак:

В завершении — традиционное «Что почём?»:

Где поспать — хостел «Квартира 31» (kvartira31.com). Двуспальный вип-номер формата «как в гостинице» (отдельный СУ, кондиционер, гардеробная) еще и греча на завтрак — всего 1800 р за номер. Хостел очень чистый, прекрасное расположение на в центре на набережной.

— хостел «Квартира 31» (kvartira31.com). Двуспальный вип-номер формата «как в гостинице» (отдельный СУ, кондиционер, гардеробная) еще и греча на завтрак — всего 1800 р за номер. Хостел очень чистый, прекрасное расположение на в центре на набережной. Где поесть — выделю два места: Hamilton (www.hamiltonspub.ru) и Hill'S (www.hills.pub). Оба заведения заявлены как ирландские пабы, не нарочно вышла такая подборка. Оба достойны по кухне, напиткам и обслуживанию. Цены мне показались чуть дороже тульских. В первой кормят отличным правильным карри!

— выделю два места: Hamilton (www.hamiltonspub.ru) и Hill'S (www.hills.pub). Оба заведения заявлены как ирландские пабы, не нарочно вышла такая подборка. Оба достойны по кухне, напиткам и обслуживанию. Цены мне показались чуть дороже тульских. В первой кормят отличным правильным карри! Такси раза в полтора, а может, и в два, дешевле, чем в Туле.

Общие впечатления у нас с супругом независимо друг от друга сформировалось такое, что город так не похож на все, что мы раньше видели в центральной России, что кажется, будто побывали в Европе. Ответ на вопрос, почему же тут так чисто ухоженно и заботливо, мы не нашли. Ведь это не роскошь, это должно быть нормой. Мы же тоже так можем, как думаете?

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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