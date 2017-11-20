Пляжи Родоса. Великолепная семёрка!

Татьяна Афанасьева

1. Колосс Родосский, мельницы, очарование столицы.

2. и другие замки.

3.

4.

А я решила рассказать про пляжи, ибо их на Родосе около тридцати, не считая дикие. Греческий остров Родос стал для нас маленьким и очень приятным открытием, и теперь я советую его всем своим друзьям. Если пропустили первые четыре части повествования, то их можно прочитать тут:1. Линдос, Монолитос и другие замки.3. Сими — живописный островок по соседству.4. Дача Муссолини, Гранд-Каньон и винные дороги.А я решила рассказать про пляжи, ибо их на Родосе около тридцати, не считая дикие.

— Наша «пляжная карта» выглядела так :)

1. Калифея (Kalithea Springs)

Как только итальянцы начали хозяйничать на Родосе, они обнаружили, что у Калифеи потенциал водолечебного курорта. Бьющие здесь термальные источники обещали исцеление от многих недугов. Итальянцы сразу же возвели целый комплекс со сферическими павильонами, террасами и бассейнами.

Первых пациентов курорт Калифея принял 1 июля 1929 года. Лечебница проработала почти 40 лет. Потом было 40 лет забвения и дестроя: с 1967 по 2007 год курорт был «мёртвым». Но в 2007-м греки привели «Термы Калифеи» в порядок, и теперь это одно из самых приличных мест отдыха на Родосе.

Единственный пляж на Родосе, где нам пришлось заплатить за вход (3 евро). Комплект из двух лежаков и зонта стоит ещё 6 евро. Но можно и со своим «ковром с оленями». Причём это правило действует на всех пляжах Родоса.

Пляж — крохотный, узкий, но безупречно чистый. Нам показалось, что вода в море здесь чуть теплее — может, из-за источников, может, из-за рельефа бухты :) Справа в кадре — источник. Красноватый оттенок камней тоже не случаен.

Вообще надо отдать должное Калифее, там очень приятно находиться.

Когда-то в бассейнах «сферы» тоже плескалась целебная водичка. Сейчас увы. Времена «застоя» пошли курорту не на пользу :) Но греки мечтают всё восстановить.

Приятным дополнением является то, что в павильонах Калифеи постоянно проводятся выставки современных художников (вход бесплатный). Мы застали выставку карикатуристов «Sweet Europe». Этакий стёб над старушкой Меркель и её соратниками — без границ и правил. Ну, и сарказм на свой счёт. Смешно и грустно одновременно.

Если белоснежные павильоны, выставки и источники вам мало интересны, то можно спуститься по тропинке справа от парковки и устроиться на абсолютно бесплатном пляже. Спуск в воду, правда, там не такой комфортный.

Добраться до Калифеи можно и на общественном транспорте. Автобус, идущий на Родос, обязательно делает остановку Kalithea Springs.

2. Фалираки ( Faliraki)

Три пляжа курортной деревни Фалираки граничат друг с другом территориально, а вот морально между ними пропасть :) На Фалираки и Катаре — дефиле купальных костюмов, на Мандомате — полный топлес и поплес.

Фалираки (Faliraki Beach) — песчаный пляж длиной в 5 километров. Вдоль пляжа многочисленные таверны и ресторанчики. От Катары его отделяет маленький порт с небольшим променадом и морской часовней.

Катара (Kathara Beach) — тоже песчаный, но с каменистыми островками.

Спасибо, гугл, за эту фотографию. Как оказалось, Катару мы особо и не фотографировали :) Но выглядит пляж вот так.

У правой границы пляжа — пейзажные камни, рисунки моря и ветра, в общем стоит прогуляться. А там уж и до Мандоматы недалеко ;)

Мандомата (Mandomata Nudist Beach) — самый дерзкий пляж на Родосе. Официальных нудистских пляжей с таким размахом нам раньше видеть не доводилось. Греки-молодцы, они просто взяли и создали резервацию для всех любителей загорать и купаться в чём мать родила. Никто никому не мешает, никто никого не смущает, никто ничем на глазах у восторженной публики не трясёт. Издалека и не скажешь, что пляж какой-то особенный.

Молодых нудистов там практически нет, так что тела далеки от совершенства, а лица — от радости. Уныние, безнадёга и полнейшая Мандомата! :)





Добраться до этого «пляжного триумвирата» можно на муниципальных автобусах «Родос-Фалираки» и «Линдос-Фалираки» (стоимость проезда 2−4 евро в зависимости от расстояния).

3. Бухта Энтони Куинна (Anthony Quinn Bay)

В моём личном топе — это лидер и «маст си» среди пляжей Родоса.

Бухта (Anthony Quinn Bay) названа в честь актёра Энтони Куинна. Он снялся во многих кинокартинах («Блеф», «Собор Парижской богоматери», «Лоуренс Аравийский» и ещё около 160 фильмов). Вот же он!

Спрашивается, зачем грекам называть бухту в честь какого-то мексиканца? Оказывается,.

…Энтони Куинн был ключевой фигурой в культовом фильме «Грек Зорба» и, благодаря ему, появился танец сиртаки, который теперь все считают национальным танцем Греции.

А дело было так. По сценарию актер должен был танцевать энергичный танец «Сиртос», но сломал ногу. Больше половины фильма было уже отснято, заменить звезду было некем. В итоге композитору пришлось переписал музыку, сделав танец медленнее.

Из воспоминаний Куинна: «Я не мог поднимать ногу и опускать её — боль была нестерпимой. Но я понял, что могу волочить её без особого дискомфорта. Тем самым я придумал танец с необычным скользяще-тянущим шагом. Я вытягивал руки, как в традиционных греческих танцах, и шаркал по песку».

После окончания работы над фильмом актер снял домик в живописной бухте Родоса, там он планировал восстановиться после травмы. А позже греческие власти якобы расщедрились и подарили ему земельный участок рядом с этой бухтой. В 1966 году этот отрезок береговой линии официально получил название «Бухта Энтони Куинна».

Наш отельный гид утверждал, что в бухту можно добраться только на прокатном авто! К счастью, мы редко слушаем отельных гидов, а потому без проблем нашли тропу, идущую туда из Фалираки. Ориентир — астрономическое кафе на горе рядом с отелем Sunconnect Evita, указателей на него много, заблудиться невозможно.

Дальше от кафе — по стрелкам. Всего-то 600 метров, и здравствуй Бухта Энтони Куинна :) Даже нашей бабушке тропа не показалась сложной.

Бухта скрыта от ветров, здесь нет течений, потрясающая палитра моря и все условия для снорклинга.

Пляж небольшой. Если вы прибудете после десяти утра, с местом под солнцем могут быть проблемы.

Добраться до этого великолепия можно или на прокатном авто, или на автобусе до Фалираки, а потом пешком по туристической тропе.

4. Цамбика (Tsambika Beach)

На Цамбику мы попали после посещения старинной церкви Панагия Цамбика, которая стоит на высоченной горе над пляжем и славится тем, что в ней находится чудотворная икона Девы Марии. Даже если вы приедете на автомобиле, вам всё равно придётся преодолеть ещё 300 ступеней, чтобы увидеть эту крошечную белоснежную церквушку на вершине, куда бездетные пары приходят за личным чудом, а все остальные за звенящей тишиной и головокружительными видами.

Ночь с 7 на 8 сентября считается самой чудодейственной. Бездетные женщины совершают целый ритуал — смазывают живот оливковым маслом, обвязывают вокруг талии веревку из козьей шерсти и произносят: «Как я завязываю у себя узелок на животе, так, прошу, Богородица, помоги завязать ребенка в моем чреве». После чего берут свечу в виде фигурки младенца и поднимаются на гору, чтобы зажечь её у чудотворной иконы. Когда свеча догорит, огарок съедают, запив освященным оливковым маслом.

Извините за это небольшое отступление от основной темы. Но фишка Родоса в том, что все пляжи обязательно соседствуют с какой-нибудь достопримечательностью, и это круто. Стоим у церкви, смотрим на пляж :)

Цамбика считается одним из самых комфортных пляжей для отдыха с детьми. Песчаные просторы, идеальный вход в море и безопасная глубина :) Точнее, глубины вообще нет, чтобы до неё добраться, надо очень постараться. Я старалась, старалась, и в результате меня кто-то укусил! Медуза? Наверное, она. «Ожог», к счастью, прошёл в течение двух часов.

В окрестностях Цамбики встретили наглых козлов с роскошными рогами :)

Мне кажется, если бы я не закрыла окно, мы бы ехали вместе с козлами.

Добраться до пляжа можно на автобусе «Родос-Линдос», «Родос-Геннади» (проезд 3−4 евро, остановка по требованию у поворота на «Цамбика Бич»).

5. Бухта Святого Павла (Saint Paul's Beach)

На этот пляж мы попали после прогулки по самому романтичному городу на острове. Приехав в Линдос и увидев со стены акрополя бухту в форме сердца, уже не оставалось никаких сомнений, что мы обязательно там поплаваем!

С пляжем соседствует часовня Святого Павла. По преданию, именно в эту бухту в 57 году н. э. прибыл апостол и проповедовал здесь христианство.

В Бухте Святого Павла два небольших пляжа — один у подножия древнего акрополя, другой — на противоположной стороне. Потрясающие виды, кристально чистая вода, вся нужная инфраструктура.

Добраться до Бухты Святого Павла можно, как на прокатном автомобиле, так и на любом муниципальном автобусе, идущем в Линдос.

6. Прасониси (Prasonisi Beach)

Это место называют поцелуем двух морей — Средиземного и Эгейского. Дело в том, что перешеек, соединяющий мыс Прасониси с островом осенью и зимой полностью затапливается и тогда говорят, что моря целуются ♥

Сверхэффектных видов мы не наблюдали, но сама мысль, что мы искупались сначала в Средиземном, а потом, сделав всего несколько шагов, в Эгейском море, очень радовала. Ширина песчаного перешейка всего 100 метров. Разница между морями — потрясающая.

Средиземное море — тёплое и спокойное. Эгейское — прохладное и нервное. Даже цвет воды кажется разным.

На Средиземном — зона релаксации для людей, на Эгейском — пансионат для водорослей :)

Прасониси — край, где целуются не только моря, но и ветры, а волны достигают двухметровой высоты. Потому сюда съезжаются все любители виндсёрфинга и кайтсёрфинга. На Средиземном тренируются новички, а на Эгейском — экстремалят профессионалы :)

И даже на этот «край света» можно добраться на общественном транспорте. Из Родоса на мыс Прасониси два раза в день ходит автобус компании KTEL, отправляющийся с площади Римини в 9.00 и 13.00. Обратно можно уехать в 11.45 и 16.00. Три часа в пути, 9,50 евро за проезд.

7. Фурни (Fourni Beach)

На этот пляж мы свернули после посещения замка Монолитос. Не считая «поцелуя двух морей» — это была ещё одна наша встреча с Эгейским морем.

Мы уже были морально готовы к «подушке» из водорослей на берегу и прохладности воды. Все эти неудобства с лихвой компенсировали окружающие пейзажи и уединённость пляжа.

Западное побережье острова, омываемое водами Эгейского моря, очень сильно отличается от восточного: крутые высокие скалы, серпантин дорог, густые хвойные леса. И все закаты фантастической красоты так же принадлежат ему!

С левой стороны пляжа Фурни в море выходит длинная каменная коса. На ней — остатки древнего маяка и раннехристианский пещерный монастырь. И туда протоптана тропинка! Надо только дойти до края пляжа и внимательнее присмотреться к склонам.

Увы, но до пляжа Фурни можно добраться только на автомобиле.

Очень надеюсь, что этот небольшой обзор будет полезен всем, кто выберет Родос для отдыха. Всем моря и солнца. Да побыстрей!

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите в личку Татьяне Афанасьевой И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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Баттл пляжей Родоса