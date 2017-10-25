Дача Муссолини и Гранд-каньон Родоса

Татьяна Афанасьева Как любители разных «дозорных» мест, заброшенных усадеб и сооружений, «вышедших в тираж», мы нашли такие и на Родосе. Дело в том, что он побывал и под господством фашистской Италии, и «под сапогом» немецких оккупантов, и на острове всё ещё можно увидеть руины военных казарм времён Муссолини, его летнюю резиденцию, старый водопровод, обслуживающий итальянские гарнизоны и остатки немецкого госпиталя. Греки могли бы сравнять с землёй все эти постройки, но вот не сравняли.

— Наш маршрут выглядел так: Epta Piges (водопровод) — Eleousa (военный городок) — Profitis Ilias (летняя резиденция Муссолини). Есть некоторые разночтения на гугл-картах и дорожных указателях Родоса, но сориентироваться несложно.

Семь подземных королей

Старый итальянский водопровод на картах значится именно как Epta Piges, но все знают это место под романтичным названием «Семь источников» (сюда, кстати, и экскурсии возят). Причём месту приписывают ещё и некоторое волшебство, в основном это касается 150-метрового тоннеля, пройдя по которому, женщины якобы скинут семь лет и семь кило, а мужчины избавятся от последних семи грехов! Греки те ещё шутники :)) Но поток туристов в тоннеле не прекращается. Совет тем, кто захочет прогуляться на глубине 13 метров по очень узкому тоннелю, который в конце пути становится чуть ниже и чуть уже — не забудьте акваобувь и фонарик. В тоннеле воды по щиколотку и совсем нет освещения.

Итальянцы не дураки, свой водопровод они построили в месте, где находится мощный родник, выходящий на поверхность сразу в семи местах, ключи бьют рядом друг с другом.

Вода из родника впадает в реку Лутанис, оттуда в бетонный тоннель (тот самый, по которому мы гуляли!), а затем собирается в искусственном озере.

Всю эту систему итальянцы построили в 1930-х. Озеро используется как небольшое водохранилище и является единственным на Родосе водоемом с пресной водой. Да! И в Epta Piges очень много павлинов (считайте это бонусом к посещению), наблюдать за ними невероятно интересно.

Санаторий для ящериц

Едем в Элеузу (Eleousa) — полузаброшенный военный городок, где во времена оккупации острова войсками Муссолини квартировалось около 30 тысяч итальянских солдат, но история которого связана не только с ними.

Свой изящный имперский стиль Элеуза приобрела в 1935 году, благодаря прибывшим сюда колонистам из Италии, преследовавших вполне миролюбивые цели. Главной из которых было развитие на острове лесного хозяйства и озеленение. Деревушка тогда и называлась иначе — Кампочиаро. 80 лет назад эти места выглядели по-другому, и мне было безумно интересно увидеть старые фотографии :)

Сейчас Элеуза стоит практически в сосновом лесу.

А вот что мы видим на фотографиях 1939 года :)

Говорят, этот итальянский фонтан до сих пор функционирует, но мы застали его в «спящем состоянии».

Фотографии с разницей в 80 лет :)

Санаторий, казармы, госпиталь — чего здесь только не размещалось.

А рядом - церковь, причём неплохо отреставрированная. Вероятно, чтобы грехи замаливать. Она построена в XV веке как католический собор. После поражения итальянцев во Второй мировой была переделана в греческую православную.

«Итальянская база» в Элеузе пустует с 1970-х :) Теперь это настоящее «дозорное здание»: изъеденные временем фасады, хруст штукатурки под ногами, провалы окон и коварство лестниц :) И просто потрясающая игра света и тени!

При всей своей запущенности в зданиях никаких следов помойки и запахов общественного туалета. Не удивлюсь, если за ними приглядывают какие-нибудь эстетствующие почитатели заброшек.

Судя по копоти, камины иногда пытаются «оживить» :)

На полу — мозаика из чёрно-белой морской гальки :)

Это здание мы окрестили «комендатурой»: флаги над крыльцом, какой-то план штурма на полу, несгораемые шкафы и решётки :)

Ящерицы отдыхают в экс-санатории целыми семьями. Солнечные ванны, хвойные ингаляции, грубый бетономассаж :)

Дача для Муссолини

Дальше следуем по указателям на Profitis Ilias (гора Пророка Ильи). Въезжаем в заповедную зону: склоны горы покрыты соснами и кипарисами, здесь водятся редкие виды оленей дама-дама (символ острова) и растут дикие орхидеи.

Оленей не видели, только в виде придорожных знаков.

Зато видели поистине фантастические платаны, словно раздутые от собственной важности...

…и крошечные церквушки. Такие как церковь Святого Николая Фундукли. Она стоит всего в 2 км от Элеузы. Считается шедевром византийского зодчества. Построена в XIII веке. На мой взгляд, это вообще уникальная церковь. Представьте, вы останавливаетесь на дороге — вокруг ни души. Вы заходите в церковь — опять ни души. Вы выходите из церкви — картинка не меняется… При этом внутри церкви и иконы XV века, и свечная лавка, и вообще там такая древняя красота, что очень неожиданно и непривычно находится с ней вот так — один на один. В общем я очень прониклась :)

Напротив через дорогу — источник, украшенный мозаикой с изображением оленя и оленихи. Вода в нём — питьевая, чистая и вкусная.

Проезжаем ещё несколько километров, и перед нами «вырастает» благородный особняк в альпийском стиле. Это точно Греция?.. Да ладно!

К реальности нас возвращает старый грек, торгующий собственным виноградом с трактора прямо напротив этой буржуйской роскоши :)

Особняк, точнее гостиничный комплекс, состоящий из двух корпусов (Elafos и Elafina — «Олень» и «Олениха») и небольшой уединённой виллы в стороне от дороги построили при итальянцах в 1929-1932 годах. Со спутника это выглядит так…

На винтажных открытках смотрится так…

«Оленя» (Elafos) греки отреставрировали и превратили в презентабельный отель, одна ночь в котором стоит около 6,5 тысяч рублей (включая завтрак).

«Оленихе» повезло чуть меньше, она до сих пор стоит в запустении и выглядит намного скромнее. По ночам в ней маршируют призраки в чёрных рубашках, провозглашающие идею возрождения Римской империи, днём разгуливают такие любители «трущобного туризма», как мы :)

Забавно наблюдать, как законопослушные иностранные туристы приезжают, фотографируются на фоне «парадного фасада» и уезжают. Эх, не играли они в «Дозор», не играли :)) Мы, конечно же, обходим дом, находим выломанную дверь и заходим внутрь.

Во времена Второй мировой здесь был госпиталь для немецких солдат, внутри остатки былой жизни. Старая мебель, горы посуды…

Нашлись даже столовые приборы, проштампованные как Afentakis Rostfrei. Rostfrei — немецкое слово, буквально переводится как «без ржавчины». Клеймо используют в немецко-язычных странах с 1912 года и многие предметы с ним действительно считаются военным антиквариатом.

Некоторые коридоры забаррикадированы так, что не проберешься…

С чердака хороший вид на Эгейское море и турецкий берег :)

Чудеса, но многие жалюзи на окнах всё ещё в рабочем состоянии — открываются и закрываются :)

Несмотря на то, что «Олениха» заброшена, как минимум, полвека, она очень неплохо сохранилась :) Пройдёт лет пять, её отремонтируют и Elafina станет действующим отелем, отвоёванным у фашистов.

Если выйти на центральную дорогу и подняться по крутой каменной лестнице чуть выше в гору, выйдешь к уединённой вилле, которую связывают с именем Бенито Муссолини. Но правда в том, что итальянский диктатор, мечтающий о Родосе, как о «запасном пенсионном аэродроме» после завоевания мира, так ни разу и не побывал на острове. А особняк в итоге облюбовал итальянский губернатор Додеканеса граф Чезаре Мария де Векки. Он жил в нём в 1936 года по 1940 год.

В 2014 году «дача Муссолини», больше известная как Villa De Vecchi, была выставлена на продажу. Прошло три года, но никто не спешит покупать дом с «чёрной кармой». Здание ветшает, на стенах появляется всё больше надписей «здесь был Вася», а всемирная паутина активно пополняется фотохроникой. Вот собственно и всё.

«Гранд-каньон» Родоса

Мы нашли каньон без gps-навигатора, но, думаю, координаты совсем не будут лишними: N 36° 11.565' E 27° 48.330' (каньон - это самая нижняя точка на карте).

И даже без навигатора у вас все шансы: если ехать от Эмбоны в сторону Сианы и наблюдать за пейзажами слева, то в конце концов вы обязательно увидите красивое ущелье вдоль русла реки. Оно даже по цвету будет сильно отличаться :)

«Гранд-каньон» находится в предгорьях самого высокого горного массива на острове — Атавирос (1215 метров над уровнем моря). В путеводителях данное место не обозначено и туристов сюда не возят, что даёт возможность почувствовать себя настоящим первопроходцем. При входе в каньон лежит скелет козла (подскользнулся, сорвался и вот). Это своего рода предупреждение для начинающих «человеко-пауков»: не надо себя переоценивать ;)

Традиционные пирамидки из камней («обереги»). Мы видели такие в Норвегии (дань горным троллям), мы видели их в Перу (поклонение духам вулканов), да где мы их только не видели… Теперь здесь.

Всё самое интересное начинается вот за этим каменным завалом :)

Не ждите, что тропа будет лёгкой и длинной. Но даже той малой части, которая подчинится вам без особых навыков скалолазания, будет предостаточно, чтобы сказать: «Дааа, какая же тут красота!».

Виноградники и изюмники

К слову, по дороге в каньон мы посетили деревню виноделов Эмбона (Embonas). Она славится на весь мир, и мимо неё точно не проедешь! На каждом шагу «винные домики», соревнующиеся между собой в «алкодизайне». Тут тебе и ныряльщики в винные бочки, и фонтаны в виде бокалов, и пузатые уличные аламбики, и мельницы, работающие на винишке. И, конечно, целая коллекция открыток в тему.

В общем, Эмбона — это уверенный повод остановиться и начать дегустировать. Мы останавливались дважды (один раз в самой Эмбоне и второй — уже ближе к каньону, на карте — Dias Ataviros). Оба хозяина накрывали для нас небольшую «поляну»: виноград, сыр, вяленые помидоры, оливки нескольких сортов, хлеб с оливковым маслом, чесноком и розмарином плюс вино трёх видов (рецина в их числе). Расчёт на то, что вы купите хоть что-то. Но всё настолько вкусно и оригинально, что впервые за долгие годы путешествий хотелось забрать с собой оба «винных домика» вместе с хозяевами. И когда, казалось бы, всё — надегустировались и столько всего накупили, нам накатили греческого самогона. Так мы узнали вкус сумы.

Что касается знаменитой греческой рецины, суть которой в том, что во время брожения вина в него добавляют небольшое количество сосновой смолы, то мы как-то не оценили :) С этим вином греки явно перемудрили.

во время брожения вина в него добавляют небольшое количество сосновой смолы, придающей вину необычный аромат. Источник: https://anygreece.com/polezno/grecheskie-produkty/vina-gretsii.html Путешествия по Греции интернет-журнал Anygreece.com © Все о Греции

Виды в Dias Ataviros тоже опьяняющие :)

А потом мы ехали через бесконечные виноградные плантации. Причём у «ленивых греков» изюм сушится прямо «на грядке». Я и не подозревала, что такое возможно. Он и на вкус потрясающий! Не совсем сухофрукт :) А ещё они делают вино из этого изюма, мы пробовали.

Издалека кажется, что виноград вовремя не собран и доживает, всеми забытый и заброшенный… А это просто изюмники! Каждая гроздь как ассорти из свежего винограда и изюма :) Необычно.

Продолжение следует.

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