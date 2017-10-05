Родос. Греция

Татьяна Афанасьева Почти уверена, что у каждого найдутся друзья или знакомые, которые в этом году взяли да и отправились в Грецию. В Элладе настоящий туристический бум-2017! И в этом есть логика — лететь всего 3,5 часа, греки дают шенген на три года (если повезёт), любят русских, а греческие острова, включая даже самые бюджетные — настоящий рай для пляжного отдыха. Что касается достопримечательностей, то их там тоже в избытке. Ну, а теперь по порядку…

— Почему мы выбрали Родос из 1400 островов, принадлежащих Греции? Во-первых, он один из самых больших заселённых, во-вторых, один из самых зелёных, в-третьих, мы полетели туда с моей 70-летней мамой на «всё включено», а ей хотелось «дёшево и сердито».

У нас была всего неделя, маршрут распределили так: один день на автобусе в столицу (5 евро туда-обратно), три дня по острову на машине (Ford Focus, прокат 90 евро), один день корабликом на остров Сими (27 евро с человека, включая трансфер и русско-говорящего гида) и два дня «чисто потюленить». Погода в конце сентября на Родосе то, что надо: воздух +28, вода +24. Единственный нюанс — ветер, он на Родосе дует постоянно, чем очень радует сёрферов, мельницы и длинноволосых русалок.

Кажется, что ветер, гуляя, рисует узоры даже на камнях :)

В столицу!

Из Фалираки, где мы жили, едем в Родос (столица называется так же, как и остров). На автобусе всего 30 минут (остановка у макдака, отправление в 8.40 и потом чуть ли не каждые полчаса).

Автобус причаливает прибывает в порт Мандраки, и это удивительнейшее место. Представьте, что этот порт — ровесник Колосса Родосского (он типа здесь и стоял), а потому помнит времена семи чудес света, античные корабли, работорговлю и все пиратские тусовки. Это впечатляет.

По легенде, бронзовый Колосс Родосский был около 36 метров ростом (где-то с 12-этажный дом), символизировала Бога Солнца Гелиоса и служил воротами для кораблей. Он простоял около 65 лет. В 226 году до нашей эры Колосс был повержен в результате сильнейшего землетрясения. Статую так и не смогли поднять, она пролежала в порту около тысячи лет, пока предприимчивые арабы не переплавили её на монеты. Кстати, удивляюсь, почему греки до сих пор не заказали копию Колосса у Церетели. Он мог бы сваять и побольше, и потолще, и пострашней, чем все себе нафантазировали :)

Сейчас пирсы, на которых якобы стоял Колосс, украшают две колонны с бронзовыми фигурами оленя и оленихи. По преданию, именно олени избавили остров от засилья гадюк, затоптав их копытами.

Тут же в порту — средневековые мельницы. Ловят ветер, хлопают «крыльями» и бесконечно радуют фотографов :)

Ну, и, конечно же, столпотворение парусных яхт, круизных тяжеловесов и лодок всех мастей :)

Море чистое и какое-то невозмутимое. Безмятежность нарушают только дерзкие стайки аквариумных неонов, что даже забавно :)

Старый город начинается сразу за портом. Кстати, есть смысл взять карту в будке информации (совершенно бесплатно, на русском языке, с подробной информацией и описанием списка из 71-й достопримечательности). Адрес будки: Papagou 42.

Родос считается одним из самых хорошо сохранившихся средневековых европейских городов, обнесённых стеной. Заходишь в ворота и всё — прощай реальность!

Ну, почти прощай… Потому как весь город за крепостными стенами (а они тянутся на 14,5 километров) оккупирован уличными торговцами, кафешками и мошенниками всех мастей. В средневековье, скорее всего было так же, только с поправкой на время, инвентарь и атрибутику :)))

Старый Родос с 1309 года — штаб-квартира средневековых рыцарей-госпитальеров (иоаннитов), рыцарей-монахов, которые представляли собой мощную армию, сражавшуюся за христианскую веру, царя и Отечество , а также против североафриканских пиратов, мечтавших захватить остров. А потому улицы просто пестрят рыцарской символикой. Куда ни глянь — везде латы, доспехи и похитители женских сердец :)

Честно говоря, мы гуляли очень хаотично, наметив всего три обязательных пункта для посещения: Дворец Магистров (цифра «1» на карте), улицу Рыцарей (2) и Часовую башню (3). В остальном же наша траектория была абсолютно случайной — мы просто погрузились в лабиринт улиц, иногда сверяясь с путеводителем. «Куда кривая выведет…» И вот куда она вывела :)

Иногда получалось забавно. Например, нашёлся храм Святого Афанасия! Как потом я вычитала, это самый первый храм, который увидел Сулейман Великолепный, высадившийся на Родосе в 1522 году с 200-тысячной армией и захвативший крепость после осады длиной в полгода.

Внутри храм ещё «помпезней», чем снаружи :))

Цветы на каменных сводах крепостных ворот :) Думаю, не случайно. Афанасий Александрийский был известен как Athanasius contra mundum (Афанасий против всего мира).

Фонтан с совой на площадь Гиппократа. Греки называют его Синдривани. Голубая керамика в верхней части говорит об его османском происхождении, а рельефы в нижней — о византийском. Немытая Сова смотрит на всё философски: правители на Родосе меняются, стили тоже, а остров по духу всё тот же — греческий! :))





Соседство восточной и западной культур на каждой улице. Ведь Родос менял хозяев постоянно: здесь хозяйничали персы, византийцы, турки, итальянцы, немцы, он успел побывать даже под британским протекторатом после Второй мировой. Только в 1948 году он окончательно воссоединился с Грецией.

Храм Богородицы Бурго (XIV век) был самым посещаемым на Родосе во времена господства рыцарей-госпитальеров.

Розовая Мечеть Сулеймана (1523 г.) была самой посещаемой во времена господства турков.

Улочки, мощённые крупным булыжником, были посещаемыми всегда :))) Настоящий каменный лабиринт, свидетель разных эпох. Гулять — не перегулять.

Многие двери на распашку, так что можно подсмотреть за будничной жизнью родосцев :) Дворики, кухоньки, бельё на веревках…

Фишка Родоса — черно-белая мозаика из морской гальки (хохлаки), картины из тысячи отполированных камней прямо у вас под ногами. Такие привычные для местных и такие необычные для тех, кто видит их впервые. Хохлаки можно увидеть на больших площадях и в маленьких внутренних двориках, в зАмках и магазинах, в декоре фонтанов и лестниц…

В городе очень много кошек, даже чем-то Кипр напомнило :) Культовое животное. Отлично вписывается в картину всеобщей греческой ленности и неспешности.

Отправить открытки друзьям — это святое, без этого не обходится ни одно наше путешествие. Прохожий грек уверил, что это самый лучший ящик на Родосе. Нет, реально, так и сказал: «Ту калИтеро!» :)) Стоит недалеко от Dinoris Fish Restaurant и Археологического музея.

Кстати, Археологический музей очень даже рекомендован к посещению (вход 8 евро с человека), но мы прошли мимо, сделав фото через дырку в заборе, что нас, конечно же, не красит.

Зато сразу за углом музея обнаружилась та самая улица Рыцарей (Ippoton). В средние века она связывала порт с храмом Гелиоса и на ней находились дома рыцарей-иоаннитов. Во времена рассвета Орден Святого Иоанна насчитывал семь «языков» (география рыцарских представительств была такова: Англия, Германия, Италия, Прованс, Овернь, Арагон и Франция, спустя полтора века добавили ещё и Кастилию), и все эти «языки» представлены в виде гербов над входными дверями :)

На первый взгляд, улица кажется скучной тёткой с каменным лицом.

Но стоит присмотреться к деталям и заглянуть во все открытые двери, и впечатление в корне меняется ;)

Толкнешь дверь, а за ней сама жизнь :))

Одно из самых старых зданий на улице Рыцарей — резиденция Франции (середина XIV века). Над входом — герб короля и одного из Великих Магистров ордена, под самой крышей — морды драконов, по соседству — церквушка со статуей Богоматери.

Улица Рыцарей приводит нас к огромному зАмку. Когда-то это был храм Гелиоса, потом византийский форт, и только с 1408 года его стали называть Дворцом Великих Магистров. Могущество магистров на Родосе не имело границ — они были закон, порядок и произвол . Уже при входе мне показалось, что зАмок вот-вот нас раздавит…

Внутренний дворик и восемь статуй эллинской эпохи. Хотя мне больше нравилось думать, что это и есть Великие Магистры :)

Вход во Дворец платный (6 евро). Но оно того стоит! Череда роскошных залов, куча антиквариата и абсолютно сказочная атмосфера. Зал Византийских икон, Зал приемов, Зал итальянского губернатора, Зал музыки и танцев, Зал ожидания…

Понятно, что всё это реплика. Как говорят, в 1856-м Дворец был разрушен каким-то случайным взрывом в лучших традициях Ким Чен Ына и полностью восстановлен лишь к 1940 году (Муссолини мечтал устроить в нём свою резиденцию). Но даже в таком виде Дворец всё равно впечатляет и будоражит воображение.

205 комнат, большая часть из которых открыта для посещения.

Вид из окошка: сложная система крепостных стен и ворот, которая делает зАмок ещё более неприступным :)

Попрощавшись с Великим Магистрами, мы отправились к Часовой башне. Она открыта с 8.00 до 18.00. Вход платный — 5 евро, но в него входит ещё и напиток, который можно заказать в ресторанчике у подножия башни. Пиво, коктейль, свежевыжатый апельсиновый сок — да что угодно, на выбор. Можно даже фраппе ;)

Кстати, про кофе-фраппе. Я и не подозревала о его греческом происхождении. Но как только мы оказались на улицах старого Родоса, оказалось, что все греки пьют именно фраппе! Готовится так: варится кофе (2 чайной ложки на 100 мл воды), добавляется сахар, сироп или мёд, охлаждается. В шейкер или блендер вливается кофе, кладётся мелко наколотый лёд, взбивается. Напиток готов, когда на его поверхности образуется плотная и густая пена. Пьют фраппе через трубочку. В Родосе цена удовольствия — 1,5 евро за бокал. Но мы, честно говоря, совсем не прониклись :)

Из столицы мы уезжали около четырёх вечера с ощущением, что надо будет как-нибудь сюда вернуться и, как минимум, прогуляться по парку Родони (из порта Мандраки туда идёт автобус-экспресс № 12, цена билета 1 евро), а как максимум, встретить закат с бутылочкой греческого вина, сидя у крылатых мельниц. Эх, досадно, что время бежит быстрее наших желаний :) Но мы вернёмся!

Продолжение следует.

Мы обязательно побываем в бухте в форме сердца и

прокатимся сосновыми дорогами Родоса!

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