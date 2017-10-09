Остров Сими. Греция

Татьяна Афанасьева Сими — маленький остров в Эгейском море в 25 километрах на северо-запад от Родоса , напоминающий красочную открытку. Пронзительная бирюза моря, белоснежные яхты, разноцветные маленькие домики, «взбирающиеся» на склоны гор, поцелованных солнцем. Мне было достаточно одной фотографии, чтобы захотеть оказаться внутри этих пейзажей. И мы оказались! На самом деле добраться до Сими не так уж и сложно ;)

— Из любой курортной деревушки острова Родос в столицу ходят автобусы, а там из порта Мандраки до сказочного Сими курсируют и огромные паромы, и маленькие кораблики с экскурсионным туром. Мы же поступили так: на пристани Фалираки купили тур за 27 евро. В высокий сезон лучше покупать его заранее, в сентябре мы купили без проблем прямо на борту. Тур включал в себя трансфер на Faliraki Rhodes Sea Shuttle в порт Мандраки (отправление из Фалираки в 7.50), билет на паром Sea Dreams (отправление из Родоса в 9.00, www.seadreams.gr) и услуги русско-говорящего гида. В итоге получилось дешевле, быстрее и организованнее, чем если бы мы добирались до Родоса на автобусе, а потом покупали билет на паром. И уж тем более дешевле чем, если бы мы брали подобный тур у отельного гида (у него он стоил 45 евро).

Источник фото farm5.static.flickr.com

От Родоса до Сими на пароме мы плыли около 2,5 часов. Две палубы: закрытая и открытая. На закрытой — уютные диванчики, столики, бар и диджей-полиглот. На открытой — сильный ветер, дивные морские пейзажи и шанс увидеть дельфинов. В общем кому что нравится.

Порадовало, что диджей сделал традиционную перекличку, в результате которой мы узнали, каким национальным составом плывём. На борту были поляки, чехи, немцы, англичане, канадцы, французы, румыны, испанцы, итальянцы, турки, евреи и русские :) Для каждого народа полиглот говорил приветственную речь и включал какую-нибудь национальную попсу, чтоб все могли петь и подтанцовывать. Угадайте, какая песня представляла Россию? ;) И добро пожаловать в опрос и комментарии.

Сими очаровал нас, как только мы прибыли в одноименную столицу в порт Ялос (Йиалос). Наш русско-говорящий гид Светлана почти сразу увела нас вглубь городка, где в тенистом дворике одной из многочисленных православных церквей (на острове их около 200!) провела небольшую лекцию: что, где, когда и почему? После чего дала нам 2,5 часа свободного времени для самостоятельных прогулок, ради которых мы собственно и приплыли.

Времени оказалось катастрофически мало. Всё же на Сими лучше приезжать с ночёвкой — тогда будет время и на пляжи, и на таверны, и на то, чтобы весь остров посмотреть. Да, остров — крошечный (11,5 км в длину и 9 км в ширину), но его горные ландшафты не позволяют быстро осмотреть даже столицу. Некоторые улицы — почти под прямым углом, по таким лестницам особо не разбежишься.

А разбежаться хотелось… :) Городок — милейший.

На острове нет источников пресной воды! Совсем. Воду привозят с Родоса.

Есть конечно же своя легенда и про название. У греческого царя Ялоса была красавица дочь Сима… В неё влюбился морской бог Главк, возжелал, похитил и унёс на остров, который впоследствии и получил её имя. Сплошная романтика :)

Гомер упоминает остров в своей легендарной «Элладе»: три корабля (смотри фото) с острова Сими участвовали в Троянской войне и сражались на стороне греков. Здесь же был построен корабль аргонавтов, отправившихся за золотым руном. Хотите верьте — хотите нет :) Но у симийцев реально была слава лучших кораблестроителей. Когда-то Ано Сима был столицей Додеканеса — архипелага из 12 островов в юго-восточной части Эгейского моря. На острове проживало около 30 тысяч человек (в десять раз больше, чем сейчас!). Кому только не принадлежал остров — персам, македонянам, римлянам, византийцам, туркам. Причём, когда греки на других островах и материке были порабощены и унижены новыми режимами (не важно, турками или итальянцами), Сими процветал и обладал разными экономическими и религиозными свободами. В 1943—1945 годы остров Сими был оккупирован немецкими войсками. И сюда добрались! После победы в 1945 году Сими должен был отойти Англии, но взамен на обещание СССР отказаться от одного из греческих островов, Сими тоже оставили в покое и никому не отдали, а в 1948 году он вошёл в состав Греции. Со слов гида, Союзу мог перейти Лемнос :))) Лемноснаш!

Интересно, что в нижней части города только одна церковь — Иоанна Крестителя (на фото среди домов), все остальные в верхней. Объяснение простое: во время набегов пиратов легче было защитить храмы, находящиеся на холмах, чем те, что на берегу.

Церкви на холмах :)

В центре бухты стоит скульптура мальчика Михалаки. Юный рыбак держит в руке удочку и приветствует все корабли, входящие в порт Ялос. Михалаки как символ преемственности поколений рыбаков с острова Сими.

Во все времена Сими был островом добытчиком морских губок. Только здесь были ловцы губок, умеющие нырять на глубину 50−70 метров без каких либо приспособлений! Профессия передавалась по наследству. «Губкорезы» не доживали и до сорока…

Впрочем, и сейчас ловцы губок — одна из самых уважаемых профессий на Сими :) В сухом виде морские губки имеют жёсткую структуру, но стоит их намочить — они становятся мягкими и нежными. Морские губки обеспечивают пилинг, являются антиаллергеном, экономят гель для душа и радуют своей эксклюзивностью — двух одинаковых губок нет в природе! ;)) К тому же приятно думать, что кто-то специально нырял на дно моря, чтобы добыть для вас губку. Нас, кстати, научили отличать качественные губки от всякого фуфла. Губка должна быть тёмной, светлые — итог отбеливания, а это однозначно потеря полезных природных свойств. Чем больше пустот в губке и меньше плотности, тем хуже губка. Нельзя покупать губки, запаянные в парадную упаковку. Их запаяли, потому как они начали крошиться. При покупке губку надо обязательно намочить и отжать. После отжима качественная губка легко отдаст воду и примет изначальную форму. Ну, и не стоит покупать губки по подозрительно низкой цене, большие скидки идут на товар, потерявший ценность. В общем мы прониклись и привезли партию симийских губок в Тулу.

«Знаете, что за зверь? Лангуст!» — как бы говорит нам Светлана. — «На Сими большое количество высококлассных таверн, где готовят всё, что даёт море. Они этим живут. Местный бренд — симийские креветки». :) Они маленькие — по два сантиметра, их жарят и едят вилкой вместе с панцирем (10 евро за порцию).

Мы обедали в традиционной таверне Meraklis (улица: Protou Lochou). Обед на троих с пивом обошёлся в 35 евро. Порции большие. Быстро, просто, вкусно и душевно. В общем, советую.

Греки знают толк в травах и специях, отсюда и вся эта кулинарная магия. На вид блюдо может выглядеть непритязательно, а вот на вкус всё, как правило, божественно :) Мастерство сочетаний.

Потом мы снова загрузились на свой паром, и он отвёз нас ещё в одну бухту на острове — Панормитис. На дорогу ушёл час.

Панормитский монастырь Таксиарха Михаила (Архангела Михаила), покровителя моряков, с чудотворной иконой Святого в серебряно-золотом окладе - одна из главных православных святынь Греции. Говорят, икона чудотворная. Фотографировать нельзя, поэтому фото из инета :)

Естественно есть легенда о том, как одна местная крестьянка, работая на своем участке в бухте Панормитис, нашла в земле небольшую иконку с изображением Архангела Михаила и пыталась её прикарманить (таких историй у турков и греков просто тысячи, каждый раз на новом месте обязательно есть икона, перемещающаяся в пространстве!). Женщина трижды уносила иконку домой, но та всё время чудесным образом возвращалась на прежнее место. В третью ночь ей явился сам Архангел Михаил и приказал оставить его икону в бухте Панормитис. Так она и поступила. На этом самом месте и построили монастырь.

Монастырь построен в XV веке, а в 1783 году отреставрирован. Греки постоянно что-то реставрируют - какие молодцы :) Приплываем, а колокольня опять в строительных лесах. Немножко обидно, потому как судя по фотографиям в интернете, она красотка, а мы не видим.

Источник фото колокольни без строительных лесов www.panoramio.com. Но монастырь и без колокольни производит впечатление. Белоснежный, кружевной, с прелестным мозаичным двориком и толпой прихожан :))) Удивили метровые свечи, количество лампадок под сводами храма и многочисленные и слегка непривычные изображения Архангела Михаила, на большинстве из которых он попирает ногами старика, в правой руке держит меч, а в левой - спеленованного младенца :) Со слов гида, 8 ноября, в день почитания Архангела Михаила, в бухте Панормитис не протолкнешься, сюда съезжаются паломники со всех уголков мира - накрываются длинные столы и устраиваются народные гулянья почти как у нас на Масленицу. Правда, рядом ещё и море с пляжем. Источник фото бухты Панормитис www.sail-la-vie.com В Родос наш паром вернулся около семи вечера, в голове все ещё щёлкал калейдоскоп радужных картинок с острова Сими. Чудесно прокатились :) Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите в личку Татьяне Афанасьевой И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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