Остров Сими. Греция
Татьяна Афанасьева
— Из любой курортной деревушки острова Родос в столицу ходят автобусы, а там из порта Мандраки до сказочного Сими курсируют и огромные паромы, и маленькие кораблики с экскурсионным туром. Мы же поступили так: на пристани Фалираки купили тур за 27 евро. В высокий сезон лучше покупать его заранее, в сентябре мы купили без проблем прямо на борту. Тур включал в себя трансфер на Faliraki Rhodes Sea Shuttle в порт Мандраки (отправление из Фалираки в 7.50), билет на паром Sea Dreams (отправление из Родоса в 9.00, www.seadreams.gr) и услуги русско-говорящего гида. В итоге получилось дешевле, быстрее и организованнее, чем если бы мы добирались до Родоса на автобусе, а потом покупали билет на паром. И уж тем более дешевле чем, если бы мы брали подобный тур у отельного гида (у него он стоил 45 евро).
Источник фото farm5.static.flickr.com
От Родоса до Сими на пароме мы плыли около 2,5 часов. Две палубы: закрытая и открытая. На закрытой — уютные диванчики, столики, бар и диджей-полиглот. На открытой — сильный ветер, дивные морские пейзажи и шанс увидеть дельфинов. В общем кому что нравится.
Порадовало, что диджей сделал традиционную перекличку, в результате которой мы узнали, каким национальным составом плывём. На борту были поляки, чехи, немцы, англичане, канадцы, французы, румыны, испанцы, итальянцы, турки, евреи и русские :) Для каждого народа полиглот говорил приветственную речь и включал какую-нибудь национальную попсу, чтоб все могли петь и подтанцовывать. Угадайте, какая песня представляла Россию? ;) И добро пожаловать в опрос и комментарии.
Сими очаровал нас, как только мы прибыли в одноименную столицу в порт Ялос (Йиалос). Наш русско-говорящий гид Светлана почти сразу увела нас вглубь городка, где в тенистом дворике одной из многочисленных православных церквей (на острове их около 200!) провела небольшую лекцию: что, где, когда и почему? После чего дала нам 2,5 часа свободного времени для самостоятельных прогулок, ради которых мы собственно и приплыли.
Времени оказалось катастрофически мало. Всё же на Сими лучше приезжать с ночёвкой — тогда будет время и на пляжи, и на таверны, и на то, чтобы весь остров посмотреть. Да, остров — крошечный (11,5 км в длину и 9 км в ширину), но его горные ландшафты не позволяют быстро осмотреть даже столицу. Некоторые улицы — почти под прямым углом, по таким лестницам особо не разбежишься.
А разбежаться хотелось… :) Городок — милейший.
На острове нет источников пресной воды! Совсем. Воду привозят с Родоса.
Есть конечно же своя легенда и про название. У греческого царя Ялоса была красавица дочь Сима… В неё влюбился морской бог Главк, возжелал, похитил и унёс на остров, который впоследствии и получил её имя. Сплошная романтика :)
Церкви на холмах :)
В центре бухты стоит скульптура мальчика Михалаки. Юный рыбак держит в руке удочку и приветствует все корабли, входящие в порт Ялос. Михалаки как символ преемственности поколений рыбаков с острова Сими.
Во все времена Сими был островом добытчиком морских губок. Только здесь были ловцы губок, умеющие нырять на глубину 50−70 метров без каких либо приспособлений! Профессия передавалась по наследству. «Губкорезы» не доживали и до сорока…
Впрочем, и сейчас ловцы губок — одна из самых уважаемых профессий на Сими :)
В сухом виде морские губки имеют жёсткую структуру, но стоит их намочить — они становятся мягкими и нежными. Морские губки обеспечивают пилинг, являются антиаллергеном, экономят гель для душа и радуют своей эксклюзивностью — двух одинаковых губок нет в природе! ;)) К тому же приятно думать, что кто-то специально нырял на дно моря, чтобы добыть для вас губку.
Нас, кстати, научили отличать качественные губки от всякого фуфла. Губка должна быть тёмной, светлые — итог отбеливания, а это однозначно потеря полезных природных свойств. Чем больше пустот в губке и меньше плотности, тем хуже губка. Нельзя покупать губки, запаянные в парадную упаковку. Их запаяли, потому как они начали крошиться. При покупке губку надо обязательно намочить и отжать. После отжима качественная губка легко отдаст воду и примет изначальную форму. Ну, и не стоит покупать губки по подозрительно низкой цене, большие скидки идут на товар, потерявший ценность.
В общем мы прониклись и привезли
партию симийских губок в Тулу.
«Знаете, что за зверь? Лангуст!» — как бы говорит нам Светлана. — «На Сими большое количество высококлассных таверн, где готовят всё, что даёт море. Они этим живут. Местный бренд — симийские креветки». :) Они маленькие — по два сантиметра, их жарят и едят вилкой вместе с панцирем (10 евро за порцию).
Мы обедали в традиционной таверне Meraklis (улица: Protou Lochou). Обед на троих с пивом обошёлся в 35 евро. Порции большие. Быстро, просто, вкусно и душевно. В общем, советую.
Греки знают толк в травах и специях, отсюда и вся эта кулинарная магия. На вид блюдо может выглядеть непритязательно, а вот на вкус всё, как правило, божественно :) Мастерство сочетаний.
Потом мы снова загрузились на свой паром, и он отвёз нас ещё в одну бухту на острове — Панормитис. На дорогу ушёл час.
Панормитский монастырь Таксиарха Михаила (Архангела Михаила), покровителя моряков, с чудотворной иконой Святого в серебряно-золотом окладе - одна из главных православных святынь Греции. Говорят, икона чудотворная. Фотографировать нельзя, поэтому фото из инета :)
Источник фото колокольни без строительных лесов www.panoramio.com.
Но монастырь и без колокольни производит впечатление. Белоснежный, кружевной, с прелестным мозаичным двориком и толпой прихожан :)))
Удивили метровые свечи, количество лампадок под сводами храма и многочисленные и слегка непривычные изображения Архангела Михаила, на большинстве из которых он попирает ногами старика, в правой руке держит меч, а в левой - спеленованного младенца :)
Со слов гида, 8 ноября, в день почитания Архангела Михаила, в бухте Панормитис не протолкнешься, сюда съезжаются паломники со всех уголков мира - накрываются длинные столы и устраиваются народные гулянья почти как у нас на Масленицу. Правда, рядом ещё и море с пляжем.
Источник фото бухты Панормитис www.sail-la-vie.com
В Родос наш паром вернулся около семи вечера, в голове все ещё щёлкал калейдоскоп радужных картинок с острова Сими. Чудесно прокатились :)
Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите в личку Татьяне Афанасьевой И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)
Как думаете, какая песня представляла нашу страну на пароме?