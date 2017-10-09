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Остров Сими. Греция

Остров Сими. Греция

Татьяна Афанасьева

Татьяна Афанасьева

Сими — маленький остров в Эгейском море в 25 километрах на северо-запад от Родоса, напоминающий красочную открытку. Пронзительная бирюза моря, белоснежные яхты, разноцветные маленькие домики, «взбирающиеся» на склоны гор, поцелованных солнцем. Мне было достаточно одной фотографии, чтобы захотеть оказаться внутри этих пейзажей. И мы оказались! На самом деле добраться до Сими не так уж и сложно ;)
 

— Из любой курортной деревушки острова Родос в столицу ходят автобусы, а там из порта Мандраки до сказочного Сими курсируют и огромные паромы, и маленькие кораблики с экскурсионным туром. Мы же поступили так: на пристани Фалираки купили тур за 27 евро. В высокий сезон лучше покупать его заранее, в сентябре мы купили без проблем прямо на борту. Тур включал в себя трансфер на Faliraki Rhodes Sea Shuttle в порт Мандраки (отправление из Фалираки в 7.50), билет на паром Sea Dreams (отправление из Родоса в 9.00, www.seadreams.gr) и услуги русско-говорящего гида. В итоге получилось дешевле, быстрее и организованнее, чем если бы мы добирались до Родоса на автобусе, а потом покупали билет на паром. И уж тем более дешевле чем, если бы мы брали подобный тур у отельного гида (у него он стоил 45 евро).

Источник фото farm5.static.flickr.com

От Родоса до Сими на пароме мы плыли около 2,5 часов. Две палубы: закрытая и открытая. На закрытой — уютные диванчики, столики, бар и диджей-полиглот. На открытой — сильный ветер, дивные морские пейзажи и шанс увидеть дельфинов. В общем кому что нравится.

Порадовало, что диджей сделал традиционную перекличку, в результате которой мы узнали, каким национальным составом плывём. На борту были поляки, чехи, немцы, англичане, канадцы, французы, румыны, испанцы, итальянцы, турки, евреи и русские :) Для каждого народа полиглот говорил приветственную речь и включал какую-нибудь национальную попсу, чтоб все могли петь и подтанцовывать. Угадайте, какая песня представляла Россию? ;) И добро пожаловать в опрос и комментарии.

Сими очаровал нас, как только мы прибыли в одноименную столицу в порт Ялос (Йиалос). Наш русско-говорящий гид Светлана почти сразу увела нас вглубь городка, где в тенистом дворике одной из многочисленных православных церквей (на острове их около 200!) провела небольшую лекцию: что, где, когда и почему? После чего дала нам 2,5 часа свободного времени для самостоятельных прогулок, ради которых мы собственно и приплыли.

Времени оказалось катастрофически мало. Всё же на Сими лучше приезжать с ночёвкой — тогда будет время и на пляжи, и на таверны, и на то, чтобы весь остров посмотреть. Да, остров — крошечный (11,5 км в длину и 9 км в ширину), но его горные ландшафты не позволяют быстро осмотреть даже столицу. Некоторые улицы — почти под прямым углом, по таким лестницам особо не разбежишься.

А разбежаться хотелось… :) Городок — милейший.

На острове нет источников пресной воды! Совсем. Воду привозят с Родоса.

Есть конечно же своя легенда и про название. У греческого царя Ялоса была красавица дочь Сима… В неё влюбился морской бог Главк, возжелал, похитил и унёс на остров, который впоследствии и получил её имя. Сплошная романтика :)

Гомер упоминает остров в своей легендарной «Элладе»: три корабля (смотри фото) с острова Сими участвовали в Троянской войне и сражались на стороне греков. Здесь же был построен корабль аргонавтов, отправившихся за золотым руном. Хотите верьте — хотите нет :) Но у симийцев реально была слава лучших кораблестроителей.
 

Когда-то Ано Сима был столицей Додеканеса — архипелага из 12 островов в юго-восточной части Эгейского моря. На острове проживало около 30 тысяч человек (в десять раз больше, чем сейчас!). Кому только не принадлежал остров — персам, македонянам, римлянам, византийцам, туркам. Причём, когда греки на других островах и материке были порабощены и унижены новыми режимами (не важно, турками или итальянцами), Сими процветал и обладал разными экономическими и религиозными свободами.
 
 
В 1943—1945 годы остров Сими был оккупирован немецкими войсками. И сюда добрались! После победы в 1945 году Сими должен был отойти Англии, но взамен на обещание СССР отказаться от одного из греческих островов, Сими тоже оставили в покое и никому не отдали, а в 1948 году он вошёл в состав Греции. Со слов гида, Союзу мог перейти Лемнос :))) Лемноснаш!
 

Интересно, что в нижней части города только одна церковь — Иоанна Крестителя (на фото среди домов), все остальные в верхней. Объяснение простое: во время набегов пиратов легче было защитить храмы, находящиеся на холмах, чем те, что на берегу.
 

Церкви на холмах :)

В центре бухты стоит скульптура мальчика Михалаки. Юный рыбак держит в руке удочку и приветствует все корабли, входящие в порт Ялос. Михалаки как символ преемственности поколений рыбаков с острова Сими.

Во все времена Сими был островом добытчиком морских губок. Только здесь были ловцы губок, умеющие нырять на глубину 50−70 метров без каких либо приспособлений! Профессия передавалась по наследству. «Губкорезы» не доживали и до сорока…

Впрочем, и сейчас ловцы губок — одна из самых уважаемых профессий на Сими :)

В сухом виде морские губки имеют жёсткую структуру, но стоит их намочить — они становятся мягкими и нежными. Морские губки обеспечивают пилинг, являются антиаллергеном, экономят гель для душа и радуют своей эксклюзивностью — двух одинаковых губок нет в природе! ;)) К тому же приятно думать, что кто-то специально нырял на дно моря, чтобы добыть для вас губку.

Нас, кстати, научили отличать качественные губки от всякого фуфла. Губка должна быть тёмной, светлые — итог отбеливания, а это однозначно потеря полезных природных свойств. Чем больше пустот в губке и меньше плотности, тем хуже губка. Нельзя покупать губки, запаянные в парадную упаковку. Их запаяли, потому как они начали крошиться. При покупке губку надо обязательно намочить и отжать. После отжима качественная губка легко отдаст воду и примет изначальную форму. Ну, и не стоит покупать губки по подозрительно низкой цене, большие скидки идут на товар, потерявший ценность.

В общем мы прониклись и привезли партию симийских губок в Тулу.

«Знаете, что за зверь? Лангуст!» — как бы говорит нам Светлана. — «На Сими большое количество высококлассных таверн, где готовят всё, что даёт море. Они этим живут. Местный бренд — симийские креветки». :) Они маленькие — по два сантиметра, их жарят и едят вилкой вместе с панцирем (10 евро за порцию).

Мы обедали в традиционной таверне Meraklis (улица: Protou Lochou). Обед на троих с пивом обошёлся в 35 евро. Порции большие. Быстро, просто, вкусно и душевно. В общем, советую.

Греки знают толк в травах и специях, отсюда и вся эта кулинарная магия. На вид блюдо может выглядеть непритязательно, а вот на вкус всё, как правило, божественно :) Мастерство сочетаний.

Потом мы снова загрузились на свой паром, и он отвёз нас ещё в одну бухту на острове — Панормитис. На дорогу ушёл час.

Панормитский монастырь Таксиарха Михаила (Архангела Михаила), покровителя моряков, с чудотворной иконой Святого в серебряно-золотом окладе - одна из главных православных святынь Греции. Говорят, икона чудотворная. Фотографировать нельзя, поэтому фото из инета :)

Естественно есть легенда о том, как одна местная крестьянка, работая на своем участке в бухте Панормитис, нашла в земле небольшую иконку с изображением Архангела Михаила и пыталась её прикарманить (таких историй у турков и греков просто тысячи, каждый раз на новом месте обязательно есть икона, перемещающаяся в пространстве!). Женщина трижды уносила иконку домой, но та всё время чудесным образом возвращалась на прежнее место. В третью ночь ей явился сам Архангел Михаил и приказал оставить его икону в бухте Панормитис. Так она и поступила. На этом самом месте и построили монастырь.
 

Монастырь построен в XV веке, а в 1783 году отреставрирован. Греки постоянно что-то реставрируют - какие молодцы :) Приплываем, а колокольня опять в строительных лесах. Немножко обидно, потому как судя по фотографиям в интернете, она красотка, а мы не видим.
 

Источник фото колокольни без строительных лесов www.panoramio.com.

Но монастырь и без колокольни производит впечатление. Белоснежный, кружевной, с прелестным мозаичным двориком и толпой прихожан :)))

Удивили метровые свечи, количество лампадок под сводами храма и многочисленные и слегка непривычные изображения Архангела Михаила, на большинстве из которых он попирает ногами старика, в правой руке держит меч, а в левой - спеленованного младенца :)

Со слов гида, 8 ноября, в день почитания Архангела Михаила, в бухте Панормитис не протолкнешься, сюда съезжаются паломники со всех уголков мира - накрываются длинные столы и устраиваются народные гулянья почти  как у нас на Масленицу. Правда, рядом ещё и море с пляжем.

Источник фото бухты Панормитис www.sail-la-vie.com

В Родос наш паром вернулся около семи вечера, в голове все ещё щёлкал калейдоскоп радужных картинок с острова Сими. Чудесно прокатились :)

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Автор: Татьяна Афанасьева, вчера, в 09:09 +27

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