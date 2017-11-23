Закрытый город Байконур

Владимир Малдер Сегодня отправляемся в закрытый космический город Байконур (бывший Ленинск) - кусочек России на территории Казахстана, а нашим гидом будет Владимир Малдер . Не так давно кто-то на портале ностальгировал по совку, так вот в бывшем Ленинске его в полной мере ;) Или нам так показалось? В общем, смотрим, комментируем, пишем послания потомкам.

- Приехали мы очень поздно ночью, проверяли документы и списки. Проснулись вот в такой гостинице, а точнее общаге.

А напротив нашей общаги расположился ещё один корпус. Залезть хотелось, но было всё заложено кирпичом. Ни единой дырочки. Кстати, все абандоны советского Ленинска именно так заложены.

Местный то ли завод, то ли НИИ?

Местный арт-объект.

Инкор из ада продаётся в местном адском замке.

Дворец культуры, где расположен краеведческий музей.

Здесь расписывались многие космонавты на удачу.

История города Ленинска напрямую связана с покорением человеком космоса, потому и памятники посвящены космической тематике. Памятников здесь множество. От барельефов и скульптур учёных и космонавтов до космических кораблей. В некоторые памятники даже залезть можно - это же настоящие космические корабли.



С историей города можете тут ознакомиться. https://ru.wikipedia.org/wiki/Байконур_(город)

Несколько слов об особенностях города Байконур.

Здесь в этом арендованном Россией до 2025 года городе ощущаешь, что оказался в нашей родной Россиюшке. Вместо казахских полициясов здесь гуляют наши русские менты, ездят машины с российскими номерами (94Rus), а вместо традиционных казахских тенге ходят наши российские рубли. С непривычки малость офигел - "мы в России". А ещё здесь всё дёшево - коммунизм, @пт.

Местные жители играют в карты.

Первопроходцам, которые начинали строить в 1955 году.

Памятник кораблю союз. Кстати, корабль настоящий.

Памятник Янгелю Михаилу Кузьмичу - конструктору ракетных комплексов.

Дизель-панк школа для настоящих космонавтов и ракетчиков. Жаль, я не школота, хотел бы там учиться.

Знаменитая мозаика. А ракета полетела вооооттакая, а рыба в Сырдарье водится вооот такая.

Гостиница "Центральная"

Заброшенное здание ЦУМа.

Памятник Ленину. Самый Ленинский памятник Ленину в советском Ленинске. В космос - это туда. Только вот кафе космодром, находящееся во дворце культуры было заброшено, как и большая часть дворца культуры, всё накрепко залочено и заложено кирпичом.

Штаб Роскосмоса.

Местные сталинки. Ощущение, что мы попали в СССР.

Местный Арбат или Бродвей.

Гуляя по Арбату можно заметить вот такие милые советские картины на фасадах домов. Они создают неповторимую атмосферу и колорит города.

Львы

Местная мозаика, посвящённая какому-то баю.

Ну как же без этих двух замечательных учёных - Циолковского и Королёва.

Забавная надпись при входе в местное кафе. Кстати сказать, кафешки здесь очень дешёвые и вкусно готовят.

Советский леттеринг, сохранившийся до наших дней.

Местный ресторанчик из корабля. Правда вместо официанта там злые собаки.

Набережная реки Сырдарьи.

Рыба есть, можно ловить, рыбалка на удочку здесь достаточно развита.

Местный горячий душ. Гейзер бьёт прямо из-под земли.

Спорт-комплекс

Городской парк культуры.

Мемориал, посвящённый победе в Великой Отечественной.

Колесо обозрения. У кого какие ассоциации в меру своей испорченности....

А это здание напомнило мне Абхазию

Заброшенный дворец культуры.

Памятник паровозу.

Ну и немного местного руфинга. А началось всё с того, как мой друг Игорь решил познакомиться и замутить с местной прекрасной девушкой Яной, которая ведёт экскурсии. Как оказалось, Яна более чем наш человек и они очень милая пара. В результате удалось побывать на местной крыше.

Ну и нельзя не сказать про местные Урны - это фича. Прямо из Fallout 4! Остановка у космодрома в пустоши - один в один как в игре.

Памятник кораблю Союз

А вот памятник кораблю Буран, в который можно запилиться.

На этом позволю себе закончить. Будут силы - сделаю обзор музеев Байконура. Если интересно - пишите.

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