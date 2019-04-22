Рим – вокруг да около. Ватикан и Остия-Антика

Геннадий VKup Античный город, застывший во времени, морские ворота Рима. П ро неё знает далеко не каждый турист, хотя от центра столицы она всего в 31 км и точно заслуживает внимания. Стало любопытно? Нашим гидом будет Ватикан! Как его только не называют: пуп Земли для католиков, домик папы, сердце Рима, колыбель прорицателей… Кстати, это единственная страна в мире, где государственным языком является латынь. Остия-Антика!ро неё знает далеко не каждый турист, хотя от центра столицы она всего в 31 км и точно заслуживает внимания. Стало любопытно? Нашим гидом будет Геннадий VKup, нас ждёт рассказ сразу про два интересных места.

— «Все дороги ведут в Рим» и каждый любитель путешествий обязательно уже был или обязан побывать там, в колыбели европейской цивилизации. Любой турист найдёт там что-то интересное для себя. За многовековую историю этого многомиллионного города там образовалось столько замечательных и памятных мест, что невозможно посмотреть даже часть их за один визит. Впечатления от вновь увиденного очень быстро начинают затмевать предыдущие. Поэтому знакомиться с Римом лучше всего небольшими порциями.

Рим настолько знаменит, что все его достопримечательности уже неоднократно описаны в книгах, показаны в кинофильмах и разобраны в путеводителях.

Остановлюсь только на двух метах особенно заинтересовавших меня: одно из самых популярных и известных мест — Ватикан, и другое, гораздо менее обласканное туристами, — Остиа Антика.

Ватикан

В этом году отмечается 90-летие государства Ватикан.

Оно было образованно в 1929 году в результате подписания Латеранского соглашения между Святым Престолом и фашистским итальянским правительством Бенито Муссолини. До этого, с 752 года существовало Папское Государство, которое было аннексированно итальянским королевством при объединении Италии в 1870 году. Название Ватикан, впервые официально было употреблено именно в Латеранском соглашении. Оно произошло от названия холма на правом берегу реки Тибр, в северо-западной части Рима на котором и расположено всё государство.

Древнее этрусское название холма было Ватикум. По одной из версий это означает место на котором древние прорицатели произносили свои предсказания, по другой — просто болотистые поля.

По мне так обе версии не противоречат друг другу — поля на которых вещали прорицатели. Император Калигулла построил здесь ипподром, а при Нероне здесь казнили первых христиан. По преданию именно здесь в 64 году нашей эры был распят святой Пётр. (Что интересно, чтобы не быть распятым как Христос, Пётр попросил распять его на кресте вверх ногами. Согласно преданию, с ним так и поступили.)

Ватикан является самым маленьким государством как по численности населения, так и по занимаемой площади.

Вся его площадь чуть-чуть больше 0.4 кв. км., а длина границы около 3.2 километра. Полностью обойти по периметру это государство можно менее чем за час. Я делал это неторопливым шагом. По существу, Ватикан это классический город крепость, обнесённый сплошной стеной, начинающейся и заканчивающейся на площади Святого Петра.

Знаете ли вы, какая самая военизированная страна в мире? Не самая воинственная и не с самой большей по численности армией, а именно самая военизированная, то есть имеющая самое большое число военных по отношению ко всему населению. Это Ватикан! При численности всего населения ~1100 человек, она имеет корпус папской охраны в 134 швейцарских гвардейца или ~12% граждан. Следующая, по этому параметру, Северная Корея имеет армию только в ~5% населения.

Правда вооружены папские гвардейцы в основном до сих пор палашами да алебардами.

Кроме того, Ватикан является единственной страной на Земле с нулевой рождаемостью потому, что стать гражданином Ватикана может только служитель католической церкви, а рождающиеся на его территории дети становятся гражданами Италии. Да и немного их там рождается т.к.

95% населения Ватикана — мужчины.

Паспорта всех граждан Ватикана обладают дипломатическим статусом и соответственно неприкосновенностью. Очень удобно для путешествий по всему миру. Для туристов в Ватикане доступны три места: сады Ватикана, музеи Ватикана и собор Святого Петра.

Собор Святого Петра

С какой стороны не взглянуть: исторической, архитектурной или культурной, собор Святого Петра является важнейшей и интереснейшей достопримечательностью не только Ватикана, но и всего Рима, если не всей Италии.

По исторической легенде, именно на месте собора, во времена Нерона и был распят апостол Пётр — первый Папа католической церкви. Мраморная доска со списком всех Пап висит внутри, на левой стороне собора.

Через полтора столетия, императором Константином здесь была построена базилика, которая стала местом паломничества. Так же, в 800 году в ней был коронован Карл Великий.

Строительство нынешнего собора Святого Петра началось в 1506 году папой Юлием II и продолжалось более века. Практически все крупные архитекторы Италии тех лет приложили руки к проектированию и строительству собора, включая Рафаэля и Микеланджело.

Мне не совсем понятно, как количественно сопоставляются храмы, но считается, что современный собор Святого Петра в Ватикане до 1990 года ялялся крупнейшим христианским храмом. (В 1990 году его обошёл храм в Кот’д Ивуаре, в Африке, постороенный, кстати, по подобию храма Си. Петра). Высота колокольни храма в Ватикане составляет 136 метров, длина центрального прохода — 211 метров, в соборе одновременно размещаютя до 60000 человек. Внутри могут легко поместиться крупнейшие соборы Европы (специальные метки на полу маркируют их размеры).

В плане собор имеет форму латинского креста. На его 119-метровом по длине фасаде, на высоте 48 метров стоят 5.65- метровые статуи Христа, несущего крест, Иоанна Крестителя и одинадцати апостолов (кроме самого апостола Петра).

Слева, перед входом в собор возвышается статуя святого Петра, который держит в руках ключи от Царствия Небесного, вручённые ему господом.

На фасаде видно 5 входных дверей в собор, но на вход открыты только три средних, самая левая открывается исключительно для похоронных процессий и называется «Врата Смерти», Самая правая зовётся «Святая Дверь». Она заложена кладкой, которая разбирается раз в 25 лет, открывая вход и символизируя период времени папства Петра. В конце юбилейного года, она снова закладывается ещё на четверть века.

Собор открыт для посещения с 7 утра до 6:30 вечера. По средам утром собор закрыт на папские аудиенции. Говорят, попасть на них можно купив билет. Я знаю два способа избежать очередей при посещении собора Св. Петра: первый, прийти пораньше, до ~8:30—9:00 утра, когда прибывет основная толпа и второй, войти с организованной экскурсией из музеев и садов Ватикана, после их посещения. Первый — бесплатный, второй тоже, но за экскурсию в сады и музеи придётся заплатить.

Войдя в собор, опять существуют три опции: осмотреть основное помещение собора, подняться на купол и спуститься к захоронениям Пап — «Гроты Ватикана». Побродить по собору довольно интересно и войдя в него не нужно предпринимать ничего дополнительно для этого. Чтобы спуститься в «Гроты» или подняться к куполу придётся отстоять одну из очередей (вверх или вниз), начинающихся справа от входа. Став в одну, если ничего не изменилось за последние три года, уже не получится просто перейти в другую. Для этого нужно снова выйти в основное помешение. Подъём на крышу собора — платный, при моём последнем посещении в 2014 году было, кажется, 8 евро пешком или 10 на лифте. Ещё выше, с крыши можно пройти на купол уже только пешком и по очень узкой лестнице, где ни остановиться, ни развернуться неудастся и раз решив идти, придётся идти до конца (Ширина прохода — около 50 см, и идти нужно чуть развернув плечи.). На восхождение и спуск отводите не менее часа.

Внутри собора находятся 44 алтаря, 748 колоннб 391 статуя и множество мозаик. В конце центрального нефа, у последнего столба справа, находится статуя св. Петра.

Центральный (папский) алтарь, находящийся непосредственно над могилой апостола украшен балдахином (киворием) из бронзы, поддерживаемым 4-мя витыми бронзовыми колоннами, такими же, что были в храме Соломона. На колоннах стоят статуи ангелов.

Самое известное надгробие в храме — это «Пьета» («Оплакивание Христа») работы Микеланджело, находящееся в правом нефе. Интересно, что лицо Марии выглядит моложе, чем у ее сына Иисуса. Так Микеланджело пытался совместить античный идеал красоты с христианской идеей и воплотить слова Данте, автора «Божественной комедии», который писал: «Богоматерь, дочь своего сына»! Еще один интересный исторический факт: «Пьета» — единственное произведение, подписанное Микеланджело. Этому предшествовала история, согласно которой однажды Микеланджело стал свидетелем того, как люди восторгались его произведением в соборе Святого Петра, а авторство приписывали другому мастеру. Поэтому он решил исправить эту несправедливость и вырезал надпись на ленточке, спускающейся с левого плеча Марии, которая в переводе означает «Микеланджело Буонаротти флорентиец исполнил». После того как в начале 70-х гг. прошлого века на эту скульптурную композицию было совершено два покушения, ее защитили пуленепробиваемым стеклом.

Столбы украшают ниши, в каждой из которых установлены фигуры святых.

Стоит подняться на крышу на лифте или пешком, там интересно побродить.

На крыше можно увидеть скульптуры фасада с обратной стороны

Заглянуть на задворки Ваткана

На крыше есть кафе и сувенирная лавка. Если решите подниматься на купол, то это к верхней колоннаде на следующей фотографии

Купол Собора, или, как его называют сами римляне, Cupollone («куполище»), был создан по проекту Микеланджело.

За основу был взят купол собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции. По фризу купола и далее по фризу всей церкви идет мозаичная надпись по-гречески и на латыни со словами Христа: «Ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и не одолеют ее врата адовы; И дам тебе ключи Царствия Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».

Внутреннюю поверхность купола украшают изображения четырех Евангелистов: Матфей — с ангелом, водившим его рукой при написании Евангелия, Марк — со львом, Лука — с волом, Иоанн — с орлом. Лев, орел и вол — называемые «апокалиптическими зверями», о которых Иоанн Богослов в «Апокалипсисе» пишет как о животных, которые окружали престол Бога.

С высоты купола открывается потрясающая панорама Рима.

На юго-восток виден центр города с монстром монумента Витторио Эмануила II, и за характерный вид прозванный римлянами «пишушей машинкой». Справа и за монументом видны Форум и далее Коллизей.

На север — открывается вид сверху на сады и музеи Ватикана

А строго на восток видна площадь Святого Петра перед собором и улица Виа делла Концилазионе (Via della Conciliazione)

Тонкая линия, выложенная белым камнем между колоннадами, вдоль которой выстроилась очередь в храм, это и есть открытая часть границы между Римом и Ватиканом не огроженная сплошной стеной.

Площадь Святого Петра Площадь

Св. Петра по форме представляет собой трапецию соединённую с овалом. Овальная часть обрамлена двумя симметричными колоннадами с четырьмя рядами колонн. Ряды колонн в колоннадах расположены со сдвигом для того, чтобы скрыть от находящихся на площади паломников посторнние строения. Однако на плозщади есть две точки при взгляде с котрых, колонны в рядах сливаются и открывается вид сквозь колоннады. По верху колоннады украшают 140 скульптур изображающих молящихся святых.

Гранитный обелиск по центру площади, это единственный оставшийся неразрушенным предмет ещё со времён Нерона, когда он был вывезен из Египта и установлен в цирке, находящимся тогда на месте Ватикана.

Одновременно, площадь Св. Петра может вместить до 400000 паломников, собирающихся здесь послушать Пап. В трапецевидной части площади для них устанавливают стулья.

Увидеть действующего Папу может каждый желающий.

Практически каждое воскресенье, ровно в полдень Папа благословляет всех собравшихся на ватиканской площади, обращаясь к ним из окна Апостольского дворца с молитвой «Ангелус» Здание двоца хорошо видно на ледующей фотографии. Оно возвышается над правой колоннадой.

Гроты Ватикана

Несколько слов о «Гротах Ватикана». Фотографировать там не разрешено и это одно из немногих мест, где я не решился нарушить запрет, поэтому своих фотографий оттуда у меня нет.

Гроты находятся под собором Св. Петра, на месте ватиканских катакомб. Их там три вида:

Античный некрополь 1 века н.э., где первоначально был захоронен святой апостол Пётр; Древние гроты, которые занимают пространство между полом современного собора и полом первоначальной базилики на месте которой собор построен и где стоят гробницы Пап Римских и некоторых князей и королей; Новые гроты, где размещён придел Св. Апостола Петра.

Посещение Античных, наиболее интересных гротов довольно ограниченное и возможно только с организованной экскурсией. Чтобы туда попасть нужно получить специальное разрешение за несколько месяцев до предполагаемого визита, в котором будет указана точная дата и время экскурсии. Я там не был и поэтому рассказывать о них не буду, хотя их история и очень интересная.

Свободный вход, из очереди, справа от входа в собор о которой упоминалось выше, есть только в Древние и Новые горты. Там находятся саркофаги двацати одного Римского Папы, императоров Оттона II и Адриана IV, шведской королевы Кристины, короля Джеймса III и некоторых других знатных особ так или иначе связанных с католической церковью. (Фото из интернента)

Меня там удивила постоянная толпа поляков у саркофага «польского папы» Иоанна Павла II (Фото из интернента)

А уже ниже этого уровня находятся древнеримские захоронения — некрополь, где была обнаружена могила Апостола Петра. Именно над ней, многие века назад Константин Великий распорядился построить первую христианскую церковь, а сегодня здесь расположена капелла Святого Петра.

Музеи и Сады Ватикана

Я, честно говоря, до конца не понимаю почему всегда говорят во множественном числе — Музеи Ватикана. Вероятно потому, что там собрано множество экспозиций, разных по содержанию, расположенных в более чем пятидесяти залах и галереях папского дворцового комплекса и имеющих свои названия.

По статусу все коллекции принадлежат католической церкви, но согласно Латеранским соглашениям, результатом котрых и было само образование Ватикана, церковь обязана открыть доступ к сокровищам для всех желающих. Так что это не добрая воля Пап, а результат договора с Италией.

За более чем пять столетий, в Ватикане собралась уникальная коллекция скульптуры, живописи, рукописей, предметов быта и религиозного искусства, которая широко представлена в исследованиях, книгах, путеводителях и на вебе. Боюсь я не смогу сказать о ней ничего нового, поэтому описывать здесь её не вижу особого смысла, а остановлюсь на нескольких практических советах исключительно из своего опыта посещения Музеев Ватикана.

Говорят, что попасть туда бесплатно можно в последнее воскресенье каждого месяца. Тогда вход в музеи открыт с 8 утра до 12:30 и работают они до 14:00. Осуществить такой вариант нам пока не удавалось, да мы особо и не стремились к этому, т.к. я думаю, что там в это время бывает невероятное скопление народа.

Самый дешёвый билет на посещение Музеев Ватикана стоит 17 евро. Это когда вы входите и дальше предоставлены сами себе. Очередь к кассе за этими и другими билетами тянется вдоль стены Ватикана на несколько сот метров и стоять в ней можно несколько часов. Не наш вариант. За дополнительные 4 евро билеты можно купить on-line. Что мы и делали. За эту дополнительную плату, можно сразу пройти в начало очереди к кассам и встать в другую очередь, таких же шустрых онлайнщиков. Она гораздо короче и занимала у нас не больше пяти минут.

Цена на посещение плавно повышается до ~70 евро на человека, если брать разного уровня экскурсии. Мы ни разу никаких экскурсий туда не брали, но народ настойчиво их рекомендует. Говорят — не пожалеете.

Если расслабленно прийти в музеи, хотя бы на полчаса позже его открытия, то есть очень большой шанс все семь километров по залам пройти вот такой сплочённой группой

Поэтому настоятельно рекомендую приходить пораньше, к самому открытию, сразу идти к наиболее интересующим вас залам и посмотреть их пока основная волна посетителей не накроет вас. Тогда есть вероятность увидеть залы музея вот такими

Для этого нужно обязательно иметь при себе план музеев. Там разные проходы, можно оптимизировать и не следовать наиболее популярным маршрутом, которым будет двигаться догоняющая вас масса народа.

Мне, например, как любителю географических карт, очень интересно в галерее старинных, папских карт Аппенинского полуострова и различных его частей

Но там полно всякой широко известной классики

Не говоря уже о Сикстинской капелле, которая кстати, довольно далеко от входа и если вы намереваетесь её посмотреть, хотя бы с приемлемым числом народа, то туда нужно идти в первую очередь. Очень скоро в ней статнет как в автобусе в час пик. Фотографировать там запрещают и ревностно следят за этим, но можно договориться со смотрителями на пару снимков, пока там ещё немного народа. Хотя смысла в этом особого и нет, профессиональных фотографий капеллысуществует более чем достаточно. Из спортивного интереса я, конечно, сделал пару снимков

Ни что земное не чуждо служителям церкви, вот так выглядит внутренний двор папского двоца где расположены Музеи Ватикана.

Ну, а когда волна жаждущих впечатлений посетителей, всё-таки, накроет вас, а это случится неизбежно, то можно уже и спуститься по знаменитой двух-спиральной лестнице

во двор Бельведера

Там можно перекусить, но и посмотреть есть что

Ниша Бельведера с фонтаном Шишка — как древнем символе жизни

Из музейного комплекса легко пройти в Сады Ватикана, но попасть туда можно только по предварительному бронированию приблизительно месяца за два. Мне это пока ни разу не удалось из-за несовместимости по времени с нашими визитами в Рим. Кажется экскурсия туда стоит около 35 евро и в неё одновременно входит посещение музеев. Вот после этой экскурсии и можно попасть в собор Св. Петра без очереди.

Вот здесь она начинается.

Остия-Антика

О существованиии этого интереснейшего места я, к стыду своему, узнал только за день до его посещения, когда жена заявила, что завтра поедем на окраину города, в морскую гавань античного Рима.

Когда речь заходит о бытовой жизни древнего Рима, то первое, что приходит на память, это Помпеи на юге Италии, засыпанные пеплом Везувия и поэтому сохранившиеся до нашего времени. Между тем, практически на окраине Рима, в 30 минутах езды от Коллизея, недалеко от столичного аэропорта Фумичино (Fiumicino) есть не хуже сохранившийся городок Остия Антика

Остия — морские ворота древнего Рима. Столица не могла существовать без выхода к морю и, находящийся тогда в устье Тибра порт, стал таким связующим звеном. (Кстати, название Остия произошло от слова «устье» (лат. ostium), так как в то время Тибр впадал в Тирренское море именно здесь.) Это место имело и военно-стратигическое значение, во времена Пунических войн здесь базировался республиканский флот Рима. С падением Римской империи пришла в упадок и Остия. Серия наводнений случившихся в XVI веке значительно изменили русло Тибра, отодвинув прежнее его устье на несколько километров вглубь моря и занесли песком и илом бывший римский порт. Таким образом законсервировав его до лучших времён. Это стало благом для потомков, ибо остановило традиционную народную забаву древних римлям — «растаскивание» города на кирпичи, в таком «законсервированном» виде он пережил столетия.

Вновь порт был найден в конце XIX века. История раскопок Остии — пожалуй, самая краткая из всех существующих применительно к древним памятникам. Город, насчитывавший более чем тысячелетнюю историю, был раскопан итальянской археологической экспедицией под руководством Гвидо Кальца всего за три года (1938—1942). Это был очень амбициозный проект и им лично интересовался Бенито Муссолини. За это время были вскрыты тридцать четыре гектара городской территории, две её трети. Но раскопки там продолжаются до сих пор. Не далее как в 2014 году были обнаружены древние портовые строения на другом берегу теперешнего русла Тибра.

Почти 700 лет Остия была главным римским портом, город богател и рос, сначала бесконтрольно, затем (при Сулле) был обнесен крепостной стеной и застройка была упорядочена. В период расцвета население Остии первышало 50000 человек.

Центральная улица города decumanus maximus вдоль русла Тибра шириной 9 м и длина 2 км.

От главной улицы влево и вправо отходит множество боковых.

В городе было множество бань — терм. Что не удивительно, они тогда были вместо соцсетей. Римляне там общались, делились последними новостями, приятно проводили время. Мылись в термах все вместе — мужчины, женщины, дети. В термах были даже подогреваемые полы, системы гипокауста. Гипокауст представлял собой печь, обычно расположенную за пределами отапливаемого помещения, которая имела систему каналов и труб, проводивших тёплый воздух под пол и в стены здания.

Великолепные мозаики

Нужду и римляне, и остийцы справляли в общественных туалетах, которые также украшались мозаиками. Доступ в некоторые туалеты стоил очень дорого. Но ведь и ходили туда далеко не только по нужде. Здесь люди общались, обсуждали насущные государственные проблемы и заключали сделки. Состоятельные римские граждане даже закрепляли за собой полюбившиеся места, так же, как покупали гораздо позже ложи в театрах. Оплаченное постоянное место в туалете считалось прекрасным подарком к празднику и даже достойной взяткой. Поскольку сиденья были каменными, то перед использованием, для нагрева, на них усаживали специальных рабов. Другие рабы разносили восседающим на горшках патрициям горячительные и прохладительные напитки.

В Остии было ограниченно места, поэтому строили инсулы — многоэтажные дома, до 6 этажей. Инсула — многоэтажный жилой дом с комнатами и квартирами, предназначенными для сдачи внаём. Появились не ранее III века до н. э. Имели обычно от четырёх до семи этажей, имеются упоминания о восьмиэтажных инсулах. Составляли массовую застройку древнеримских городов. В инсулах проживали как бедные, так и зажиточные слои римского населения.

Схема-реконструкция древне-римских инсул

И вот как они выглядят сейчас в Остии.

Владельцы «доходных инсул» не утруждали себя устройством ванных комнат и туалетов в своих владениях. Арендаторы попросту выливали нечистоты и помои на улицы города. Многие домусы, в свою очередь, могли похвастать не только собственными туалетами, но и банями. С теплом в домах дело обстояло не лучше, поскольку центрального отопления в Риме не было (система гипокауста работала только в термах), помещения в домах, как в тавернах, домусах, так и в инсулах отапливались с помощью жаровен.

На первом этаже обычно располагались лавки и заведения общепита. Их хозяева жили там же — в тесноте, да не в обиде. Самый дорогой был 2-й этаж. Там жили богатые люди. Квартиры были около 150 м, с несколькими комнатами, мозаичными полами, фресками, мраморными статуями и пр., ванными, туалетами. Вдоль всего второго этажа шел деревянный балкон. А вот на 5−6 этаже уже сдавались каморки без мебели. Все дело было в аренде и субаренде. Владелец дома, например, оставлял себе плату за 2-й этаж, а верхний отдавал управляющему, чтобы тот следил за домом, получал плату и пр. Управляющий из одной квартиры делал несколько, те, кто их снимал, сдавали углы. Второй этаж был самый дорогой из-за того, что не было лифтов и из-за частых пожаров. Жители 2-го этажа успевали сбежать, а обитатели 6-го чаще всего погибали. К тому же только те, кто жил на нижних этажах, пользовался водой и прочими удобствами.

«Раскопки остийских инсул показывают, что в них были прекрасные квартиры, достойные начинающих трималхионов любых эпох, — шесть комнат, сто семьдесят метров», — писал Петр Вайль в «Гении места».

Богатые остийцы жили в огромных виллах, с дворами, украшенными мозаиками и росписями, с портиками, бассейном, статуями. Совершенно другие масштабы и уровень жизни.

Театр — одна из самых впечатляющих развалин Остии Антика. Он был построен во времена императора Августа и вмещаал до 4000 зрителей. Трибуна, ниши, колонны театра — все были украшены мрамором. В наши дни здесь тоже иногда проходят небольшие представления.

Вид с галёрки

И со сцены

Театральные маски

Глинянные кувшины, в которых что-то хранили. Остия была главным центром торговли зерном.

Как и в современном портовом городе, в Остии не было недостатка в тавернах.

До сих пор сохранилась каменная барная стойка и выглядит вполне современно :)

Плита

Здесь видно как выполнялась декоративная кладка

Как и во всяком римском городе очень много различных скульптур в храмах, усадьбах, просто на улицах

В городе очень много различных храмов, есть даже синагога и христианская базилика. Самый большой — Капитолий — посвящен триаде римских богов: Юпитеру, Юноне и Минерве. В Остии также очень почитали Митру, персидского бога согласия, и возвели в его честь ни много ни мало 18 храмов.

Христианская базилика Остии, IV век.

Закончу про Остию словами найденными в интернете: «Остия, эти „уста Рима“, в сущности, была Римом в миниатюре. Жизнь порта тесно сплеталась с жизнью, обеспечивавшей его существование столицы. Даже в городских фастах Остии, более или менее детально отмечались наряду с местными и римские события (такие, например, как навмахия, устроенная в Риме по случаю освящения храма Венеры Прародительницы, или завещание Цезарем народу своим садов за Тибром). Поэтому облик города мог бы показаться нетипичным, если бы не возможность сравнения с сохранившимися под пеплом Везувия небольшим курортным городком Геркуланумом и, особенно, с Помпеями, торгово-ремесленным центром, каких было немало в Италии и по всей империи».

Если кто-то заинтересуется этим античным портовым городом, то из Рима в Остию проще всего добраться на электричке. На станции метро Piramide, не выходя в город, идите по указателям Lido на железнодорожную станцию Porta San Paolo. Покупать билет на поезд не нужно — билет метро действует также на пригородных электричках этого направления. Поезда ходят каждые 15 минут, время в пути до станции Ostia Antica — около получаса. Приезжать осматривать Остию лучше утром, когда нет туристов и римских школьников, которых часто привозят на экскурсии во второй половине дня.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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