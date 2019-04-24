Сирия. Роскошь и нищета, ночные клубы и трущобы

Сергей snb Борисов Сирия как туристическое направление, самостоятельно и по доброй воле? Да такое даже в голове не укладывается! Но тульский путешественник Сергей snb Борисов съездил в этот «ад» туда и обратно, и ему есть, что рассказать. Пожалуй, это самый неожиданный гульбарий за все годы существования нашей рубрики. Никакой политики, сама жизнь.

— В последние время нам очень часто приходиться слышать новости из Сирии, но в основном это сводки боевых действий. О том как живут обычные люди в Сирии, в её столице Дамаске и разрушенных войной городах почти ничего не известно. Это можно узнать достоверно, лишь самому отправившись в эту страну.

Мне посчастливилось побывать в Сирии как самостоятельный путешественник, несмотря на все трудности попадания в страну.

Как добраться до Сирии

Добраться до Сирии, в принципе не так сложно.

Есть два основных способа:

1) Долететь самолетом. Из Москвы в Сирию можно долететь прямым рейсом, стоимость перелёта будет в районе 30 тысяч рублей. Перелёты осуществляет частная Сирийская компания. Которая в том числе осуществляет транспортировку бойцов ЧВК Вагнера.

2) Добраться до Сирии, через Ливан. Перелет из Москвы в Бейрут стоит примерно 15 тысяч рублей, а далее наземным транспортом, через Ливано-Сирийскую границу.

Я выбрал второй вариант, так как он не только дешевле, но и для меня это была возможность посетить ещё одну страну.

Как попасть в Сирию и оформить визу

На самом деле попасть в Сирию совсем не просто. Самостоятельно, как обычный турист въехать в Сирию не получится.

Но есть два основных способа попадания в страну.

1) Вы покупаете тур у сирийского туристического агентства и тогда это агентство, вам оформляет визу. Стоимость одного дня тура в среднем составляет 200 $. При этом составляется план маршрута в министерстве туризма Сирии, отклонения от которого практически не возможны. Вас будут возить по стандартным достопримечательностям страны — памятники, музеи т.п. То есть по сути вам мало что удастся увидеть из жизни обычных людей.

2) Получить приглашение от сирийца, в котором он обязуется обеспечить вам жильё, а так же несёт полную ответственность за вас. Стоимость визы в Сирию 35$.

Дорога до Сирии Как добраться до Дамаска

И так, я получил приглашение от знакомого сирийца и вылетел в столицу Ливана Бейрут. Виза в Ливан для россиян, получается в любом пропускном пункте Ливана, если целью поездки является туризм. Но по какой то причине, «очень ответственный» сотрудник, прежде чем выдать мне визу, пытал меня различными вопросами минут 20-25.

В Бейруте я планировал переночевать, а на следующее утро выехать в Дамаск. В Дамаск из Бейрут отправляются общие такси, со станции Charles Helou. Стоимость проезда при заполнении машины 20 $. Дорога до Дамаска составляет примерно 2-3 часа, с одной остановкой на перекус и прохождение границы.

И так, я отправился со станции Charles Helou, со мной было ещё три попутчика сирийцы, два парня и девушка. Такси было не полным, по этому пришлось заплатить по 30 $, чтобы не ждать.

Примерно через час мы остановились, в Ливанском кафе на перекус и я заказал себе легкий овощной завтрак

Далее еще примерно через час мы прибыли на границу между Ливаном и Сирией. Выезд из Ливана осуществляется без проблем.

А вот прохождение сирийской границы дело очень серьёзное. Я подошёл к окошку для иностранных граждан и сотруднику погран службы предъявил скан приглашение от сирийца, написанное от руки, а так же скан его паспорта. Изучив бумаги, пограничник спросил, можно ли связаться с этим человеком. Я показал ему номер телефона и он сказал что бы я ему звонил, а он с ним будет разговаривать. Дозвонится мне до моего знакомого удалось только с 4 раза, для меня это был напряженный момент. Пограничник с моим знакомым разговаривал по телефону на арабском языке минут пять. После чего он взял все бумаги, которые я ему предъявил и ушел в кабинет к начальству. Вернулся он примерно, минут через 15 и сказал мне, то бы я шел оплачивать визу.

Далее мы с моими попутчиками доехали до окраин Дамаска, где нас уже ждали другие такси. Что бы доехать до нужного места в Дамаске пришлось доплатить ещё 5 $. Прежде, чем доехать до окраин Дамаска, мы проехали несколько блокпостов. На каждом из них нас останавливали и проверяли машину и содержимое сумок. И каждый раз, на каждом блокпосту таксист с гордостью говорил, что я из России и мои вещи практически не трогали.

Далее уже в самом Дамаске, ситуация повторилась. Когда мы проезжали блокпосты, таксист говорил, что я русский, солдаты улыбались мне и махали руками, а вещи почти не досматривали. Только на одном примерно из 10 блокпостов меня серьезно проверяли, то есть как всех остальных. Далее когда мы ехали по Дамаску, таксист кому то позвонил, а потом передал мне трубку. В трубке я услышал человека, который говорил по русски с лёгким акцентом. Он представился професором Сирийского университета и сказал, что если мне нужна помощь в Дамаске, он мне её окажет.

Важная информация для тех кто всё-таки решится поехать в Сирию

Теперь общая информация для путешественников о положение в Сирии.

Забронировать отель в Сирии очень проблематично, так как сервисы бронирования отелей не работают с Сирией. Так же находясь в самой Сирии забронировать отель в любой другой стране мира тоже нельзя, так как блокируются сирийские ip адреса. Это можно только при помощи некоторых впн сервисов. Почему некоторые, потому что основные впн сервисы тоже не работают в Сирии.

В Сирии не работают международные платежные системы, а сирийские банкоматы обслуживают, только сирийские банки.

Но не смотря на это, не всё так плохо в Сирии, как может показаться на первый взгляд, просто нужно понимать куда ты едешь и как себя там вести.

Отправляясь в Сирию с собой нужно брать валюту и лучше если это будут доллары. Доллары можно спокойно обменять в Сирийских банках, а так же в отелях. Так же долларами можно расплачиваться практически везде в Сирии.

Вот такая получается коллизия, не смотря на враждебные отношения между США и Сирией, доллар здесь является главенствующей валютой.

Так же хочу отметить, то что средняя зарплата бюджетников в Сирии примерно 50 $. Но в это верится с трудом видя как живут люди в Дамаске.

Цена 1 литра бензина 225 сирийских лир это примерно 44 цента или 28 рублей. Бензин в Сирии только одной категории.

Дамаск

Ехав в Дамаск, я изучил отчеты путешественников до 2011 года, по теме Дамасских отелей. Страницу одного из отелей я нашел в фейсбук, в первую очередь на что я обратил внимание, то что страница периодически обновлялась и обновления были свежие. Но каково же было моё удивление, когда я приехал в этот отель, все номера в нём были заняты. Казалось бы Сирия страна из которой скорее уезжают, чем наоборот и о каких либо туристах говорить и не приходится и весь отель занят.

Благо совсем рядом, находился другой отель, вполне приличного уровня (как он выглядит вы сможете увидеть в видео которое будет ниже) и я заселился в нём за 35 $ в сутки.

После заселения я и мой сирийский товарищ решили прогуляться по старому городу. И первое что нам попалось там примечательного это церковь, со стоящей в её дворе дорогой машиной. Видимо не только в России батюшки живут на широкую ногу.

Вообще автомобили в Сирии совсем не дёшевы из-за высокой стоимости растаможки автомобилей, которая равна 200%.

Например десятка 2003 года стоит 2600000 лир, что равно более 5000 $

Кадилак на год моложе, то есть 2004 года, в Ливане можно купить чуть дороже, за 5500 $. По этому многие жители Сирии, которые покупают автомобили, покупают их в Ливане и периодически выезжают из Сирии в Ливан и обратно, что бы не производить растаможку.

Часто на машинах сирийцев можно видеть фото их национальных лидеров, как в данном случае.

Так же стоить отметить, что Дамаск вполне светский и толерантный (в нормальном понимании этого слова) город. В городе работают рынки, бары, ночные клубы и рестораны. В Дамаске достаточное количество ресторанов и кафе различного уровня, от дешевых кафешек, где можно перекусить за 1 $, до вполне солидных.

Ужин с сирийскими товарищами

На фото ниже, как мне сказали сирийское блюдо. Суп состоит из кабачков, солёных огурцов, морковки, горошка иногда добавляют грибы. К этому блюду прилагается рис с орехами и тарелка с солёными и свежими овощами. Как мне сказал мой сирийский товарищ, многие этот блюдо едят на опохмел. Стоимость данного блюда около 500 рублей в ресторане среднего уровня.

Девушки могут ходить полностью облачённые в паранджу.

А так же другие могут позволить себе пойти в ночной клуб в джинсах, и в топике с открытым животом. Но об этом чуть позже.

Дамаск рынок Сук аль-Хамидия

Рынок в Дамаске это отдельная история и по этому в этой статье я коснусь его в общих чертах. По некоторым данным рынок Сук аль-Хамидия, является древнейшим работающим рынком в мире, его возраст насчитывает примерно 1000 лет. От себя добавлю, что рынок очень интересный и колоритный, на нём можно встретить много интересных раритетных и аутентичных вещей.

Например Тульский самовар 1882 года выпуска. Цену назвали за него 150 $. Фото не качественные, так как это скриншот с видео, а видео снималось в магазине без света. Свет был только от телефонного фонарика.

Как практически на каждом арабском рынке, здесь так же продаются кальяны

Несмотря на то, что в Дамаске практически нет туристов, здесь продается немало сувениров и магнитов.

А это очень интересная сувенирная тарелка с изображением Башара Асада, Владимира Путина и лидером движения Хезболла Хасаном Насралла.

Так же на этом рынке есть кафе, в котором можно попробовать уникальное в своём роде мороженое, рецепт которого хранится боле 100 лет и передаётся от отца к сыну. Ранее до событий 2011 года, почти все путешественники посещавшие Дамаск, приходили в это кафе, что бы попробовать это мороженое. По консистенции мороженое тягучие и напоминает мягкую ириску. А по вкусу, я это не сразу понял, отдает молоком, не то которое продаётся в магазине, а то которое я когда очень давно пробовал в деревне.

Так же в Дамаске существует очень хороший рынок серебра с очень приятными ценами. Стоимость 1 гм серебра в изделии от 70 до 300 руб, в зависимости от изделия.

Я купил на этом рынке цепочку весом 20 гм за 2000 рублей. Зашел у нас в Туле в ювелирный магазин и примерно такая же цепочка стоила 7000 руб.

Дамаск мечеть Омейядов и прах Саладина

Я в последнее время не очень люблю посещать стандартные достопримечательности — памятники и музеи. Если посещаю подобные вещи, то это в большинстве своем места которые действительно стоит увидеть.

Одним из таких мест, является мечеть Омейядов в Дамаске. Помимо прочего эта мечеть ещё известна тем, что в ней храниться прах великого исламского лидера 12 века Саладина. Султана Египта, Ирака, Хиджаза, Сирии, Курдистана, Йемена, Палестины, Ливии. Именно он завоевал Дамаск и Иерусалим, но вместе с тем разрешил паломничество христиан в святой город и оставил в их руках храм гроба господня. Саладин являлся кумир многих лидеров прошлого и современности, например Саддама Хусейна. Его образ использовался во многих компьютерных играх.

Место где хранится прах Саладина

На данный момент в Дамаске протекает вполне спокойная и мирная жизнь

А следы от попавших мин люди импровизированно украшают

Дамаск ночная жизнь — бары, клубы и рестораны

Так же в Дамаске достаточно мест, где можно неплохо провести время, например поиграть в боулинг.

Помимо этого в Дамаске, как я уже писал выше, немало ночных заведений в которых развлекается молодежь и не только. Многие девушки в Дамаске современные и общительные, и в ночных клубах они очень любят танцевать на столах. Там прям это очень распространенное явление.

Ниже будут представлены фото, а вернее скриншоты с видео снятого в ночных клубах и ресторане Дамаска.

Первый - это одно из молодёжных заведений Дамаска

Могу отметить интересный момент в этом баре официанткой работает девушка из России из Питера

Вот чек из этого бара по которому можно судить о ценах — 500 лир это 1 $

А это ресторан, в который приходят ребята постарше и могут себе позволить девушек деньгами обсыпать. Одна купюра это 500 лир она равна 1 $. Напомню средняя зарплата бюджетников в Сирии 50 $.

Минимальный заказ на стол 20 $, стол выглядит следующим образом. В кувшине и в стаканах не молоко, а местный алкогольный напиток — арак.

А это бар с функцией караоке и живой музыкой

Есть один важный момент, касающийся сирийских девушек, который стоит отметить. Сирийские девушки очень редко ходят тусить в ночные клубы женской компанией. А если они идут туда отдыхать, то идут они туда, либо со своим парнем, либо с братом, либо с другом.

Сирия трущобы и разруха — город Забадани

Читая это отчет, может сложиться обманчивое впечатление, что в Сирии, сейчас всё прекрасно и хорошо. Но это совсем не так. Например стоит отъехать от Дамаска на 50 км и увидите руины ранее курортного города Забадани. Население города раньше составляло около 35 тысяч человек и многие жители Дамаска приезжали сюда на выходные. Теперь же город полностью разрушен, а некоторые жители живут в домах в которых есть только две или три стены.

Надпись на арабском — скоро мы будем в сердце Дамаска

В таких домах, где есть только две стены, живут многие жители Забадани

А теперь видео, в котором вы увидите, то что не вошло в фото отчёт.

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